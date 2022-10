EUR/USD zeigt Stärke

Nur einen Tag vor der nächsten EZB-Sitzung zeigt sich der Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) gefragt und konnte in den Bereich der Parität zurückkehren. Sollte das Vertrauen in die Eurozone wieder in einem stärkeren Maße zurückkehren, könnte dies auch der Gemeinschaftswährung guttun und eine Fortsetzung der Erholungsbewegung forcieren.

Am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) die nächste Zinssitzung abhalten, mit Spannung wird die nahezu sicher geglaubte Zinsanhebung erwartet. Bisher hielten sich die Währungshüter mit größeren Zinsschritten zurück, allerdings macht die galoppierende Inflation im Euroraum von rund 10 Prozent größere Sprünge notwendig. Marktbeobachter rechnen mit einer Anhebung von 75 Basispunkten auf rund 2,0 Prozent. Die EZB erklärte zuletzt, dass die Inflation wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum über dem Zielwert der Zentralbank von 2,0 Prozent liegen werde und das Wachstumsbedenken eine notwendige Anhebung der Zinssätze nicht verhindern sollten. So viel geht zumindest aus dem letzten Bericht über die geldpolitische Sitzung der Zentralbank aus September hervor.

Euro nimmt Entscheid vorweg

Bereits jetzt schon lassen sich positive Auswirkungen auf die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Dollar erkennen, eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung über das Niveau von 0,9999 US-Dollar könnte in den nächsten Tagen weitere Zugewinne an 1,0090 und darüber sogar 1,0197 US-Dollar bedeuten. Entsprechend gut würde sich ein derartiges Szenario für ein Long-Investment anbieten. Sollte allerdings der zaghafte Aufwärtstrend durch einen Bruch der Kursmarke von 0,9790 US-Dollar gebrochen werden, müssten Abschläge auf die letzten Zwischentiefs bei 0,9704 und 0,9631 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

EUR/USD (Tageschart in USD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0047 // 1,0090 // 1,0187 // 1,0197 US-Dollar Unterstützungen: 0,9962 // 0,9917 // 0,9871 // 0,9704 US-Dollar

Fazit

Die laufende Aufwärtsbewegung und charttechnische Auswertung der Wellenformation seit Ende September lässt weitere Gewinne vermuten, dabei wäre ein Anstieg an 1,0197 US-Dollar durchaus zu bewerkstelligen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN VV78WJ ließe sich vom gegenwärtigen Niveau aus noch eine Rendite von 55 Prozent erzielen, rechnerische Ziele im Schein läge dann bei 5,12 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht ausgelassen werden, aber auch den Bereich von vorläufig 0,9938 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 2,53 Euro ergeben. Mit erhöhter Volatilität zum Zinsentscheid selbst ist zu rechnen!

Strategie für steigende Kurse WKN: VV78WJ

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,27 - 3,28 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,9691 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 0,9691 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,0028 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 5,12 Euro Hebel: 30,5

Kurschance: + 55 Prozent Quelle: Vontobel

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.