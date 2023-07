EUR/USD: Überkauft am neuen Jahreshoch

Mittwoch, 12. Juli 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Derzeit im Fokus der Investoren: die Währungen! Heute gilt mein Blick dem Währungspaar Euro vs. US-Dollar (EUR/USD), der ein neues Jahreshoch markieren konnte. Der Euro am Mittwoch, 12. Juli 2023 (12:30 Uhr MESZ): 1,11 USD (+0,9%).

Zum Hintergrund

In Spanien ist die Inflation im Juni unter die Zwei-Prozentmarke gefallen. Dies wurde am Mittwoch, 12. Juli, bekannt. Daraufhin kam es bei der EUR/USD-Kursnotierung im Mittagshandel zu leichten Abschlägen auf hohem Niveau. Rückblick: Am Donnerstag, 15. Juni, tagte die EZB – die Notenbanker ließen den Leitzins im EUR-Raum unangetastet. Die kommende EZB-Sitzung ist für den 27. Juli anberaumt.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der EUR/USD-Kursverlauf auf Tagesbasis. Steigende Kurse bei diesem Währungspaar heißen: Der Euro steigt im Vergleich zum US-Dollar. Im bisherigen Wochenverlauf stieg der EUR bis auf ein neues Jahreshoch bei 1,111 USD (12.7.). Das Währungspaar EUR/USD konnte sich damit weiter oberhalb von 1,10 USD etablieren. Dabei ist der Kursbereich um 1,11 USD als harter Widerstand zu definieren. Die 200-Tagelinie verläuft steil aufwärts und bildet bei 1,078 USD einen Support.

Die Prognose

Die Ausgangslage bei EUR/USD sieht charttechnisch interessant aus, wenn auch bereits stark überkauft; dies insbesondere mit Blick auf den Tageschart, aber zunehmend auch in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Wir rechnen vorerst mit einer volatilen Seitwärtsbewegung um 1,105 USD. Dies würde auch helfen, der aktuell überkauften Marktsituation Herr zu werden. Bei einem neuerlichen Rückschlag unter die psychologisch bedeutsame Marke von 1,10 USD läge der nächste Support im Bereich um 1,09 USD. Das weitere Vorgehen der EZB am 27. Juli ist ausschlaggebend für die weitere Entwicklung bei EUR/USD.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Währungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

