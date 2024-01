EUR/USD - Seitwärtsrange wird brüchig!

Der Euro/USD Wechselkurs pendelt seit Tagen in einer engen Range zwischen 1,083 und 1,091 USD. Signifikante Impulse blieben zuletzt aus. Die EZB hat den Leitzins zunächst belassen. Es wird erwartet, dass die US-Notenbank auf ihrer Sitzung kommende Woche die Leitzinsen ebenfalls auf dem hohen Niveau belässt. Dennoch könnte schon zeitnah der Ausbruch aus der Bandbreite erfolgen.

EZB-Chefin Christine Lagarde hat auf der gestrigen Pressekonferenz erneut betont, dass sie und ihre EZB-Kollegin neben der Inflation vor allem die Konjunktur im Auge behalten. Die jüngsten Inflationszahlen aus der Eurozone lagen mit 2,9 Prozent noch deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent. Die Wirtschaftsdaten senden teils recht unterschiedliche Signale. In Deutschland fiel der vielbeachtete Ifo-Index zuletzt überraschend zurück. Aus Frankreich wurde hingegen ein steigendes Verbrauchervertrauen gemeldet. Signale für eine weitere Abschwächung der Konjunktur in der Eurozone könnten zu einem stärkeren USD führen und damit den Euro/USD-Kurs weiter unter Druck setzen. Dies gilt auch für den Fall, dass die USA eine Rezession vermeidet. Dieses Szenario favorisieren zahlreiche Investoren aktuell. Dies stützte zuletzt den USD. Umgekehrt gilt jedoch: Positive Wirtschaftsdaten aus der Eurozone und Anzeichen für eine deutliche konjunkturelle Delle in den USA dürften dem Wechselkurs Auftrieb geben.

Chart: EUR/USD

Widerstandsmarken: 1,091/1,099/1,10/1,11/1,125 USD

Unterstützungsmarken: 1,046/1,066/1,075/1,079/1,083 USD

Der EUR/USD-Wechselkurs befindet seit Dezember 2022 in einem Seitwärtstrend zwischen 1,046 USD und 1,125 USD. Von Oktober 2023 bis Dezember 2023 erholte sich der Wechselkurs von der Unterkante des Seitwärtstrends bis 1,113 USD. Zum Jahreswechsel drehte der Wechselkurs nach unten. In den zurückliegenden Handelstagen deutete sich eine Stabilisierung zwischen 1,083 und 1,091 USD an. Im frühen Handel sackte der Wechselkurs heute zeitweise auf 1,08 USD und damit unter die Unterkante der Range ehe die Bullen sich wieder dagegen stellten. Sinkt der Kurs nachhaltig aus der Range droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich des Dezembertiefs von 1,075 USD. Auf der Oberseite ist das Potenzial zunächst bis zur Oberkante der Range bis 1,091 USD begrenzt. Eine nachhaltige Trendwende nach oben deutet sich frühestens oberhalb von 1,091 USD an.

Betrachtungszeitraum: 21.06.2023–26.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in USD

K.o.-Barriere in USD

Hebel

Letzter Bewertungstag

EUR/USD

HB9T9Q

9,73

0,980919

0,980919

10,48

Open End

EUR/USD

HB9U72

6,77

1,012901

1,012901

15,21

Open End

EUR/USD

HC1KAN

4,33

1,039654

1,039654

24,18

Open End



Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

Basispreis in EUR

K.o.-Barriere in EUR

Hebel

Letzter Bewertungstag

EUR/USD

HR6DM9

9,40

1,187472

1,187472

10,34

Open End

EUR/USD

HR8B5A

6,20

1,15289

1,15289

15,54

Open End

EUR/USD

HB3RNU

3,42

1,122757

1,122757

27,66

Open End



Betrachtungszeitraum: 27.01.2019– 26.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Turbo Bull Open End auf EUR/USD für eine Spekulation auf einen Anstieg des WechselkursesTurbo Bear Open End auf EUR/USD für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Wechselkurses

Weitere Produkte auf den EUR/USD-Wechselkurs finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte