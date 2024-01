EUR/USD: Sammelsurium an Achtungszeichen

Die unsichere Entwicklung der Weltwirtschaft und eine negative Performance der deutschen Ökonomie dürfte sicherlich für größere Bewegungen beim Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) sorgen. Insbesondere wenn Deutschland als Zugpferd Europas in die Rezession schlittert, könnte der US-Dollar an Kraft zugewinnen, ein solches Bild zeichnet leider auch der Kursverlauf des Währungspaares.

Nachdem das Währungspaar EUR/USD im Zeitraum zwischen Anfang Oktober und Ende Dezember gut 6,65 Prozent zulegen konnte beziehungsweise von 1,0448 auf 1,1139 zugelegt hatte, drehte der Wind bei dem Paar und schickte dieses wieder gen Süden. Dies war angesichts der Aufwärtstrendbegrenzung auch so weit erwartet worden, allerdings mehren sich nun die Anzeichen auf einen übergeordneten Umschwung bei EUR/USD. Zum einen lässt sich innerhalb des bestehenden Aufwärtstrends ein bärischer Keil erkennen, zum anderen erinnert die Kursentwicklung seit Mitte Dezember sehr stark an einer SKS-Formation. Im kurzzeitigen Fenster könnte sogar der latente Aufwärtstrend der letzten zwei Wochen als bärische Flagge interpretiert werden.

Zinsen bleiben längere Zeit hoch

Die relative Schwäche der Gemeinschaftswährung in den letzten Tagen und erneuten Scheiterns am EMA 50, sollte nun größere Beachtung finden. Ein Kursrutsch heraus aus dem vorherrschenden Keil sowie unter die Kursmarke von 1,0910 US-Dollar könnte nämlich eine erste Verkaufswelle zurück auf die übergeordnete Trendkanalbegrenzung um 1,0805 US-Dollar auslösen. Eine vollständige Umsetzung der Signallage gepaart mit einer positiven Aktivierung der SKS-Formation könnte mittelfristig sogar Abschläge auf 1,0712 US-Dollar hervorrufen und sich entsprechend gut für ein Short-Investment anbieten. Gelingt es dagegen auf der anderen Seite ein Kursniveau von mindestens 1,1017 US-Dollar zu zementieren, könnte dies denn Kursaufschwung der letzten Monate begünstigen und Kursgewinne an 1,1139 US-Dollar hervorrufen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1,0998 // 1,1017 // 1,1084 // 1,1139 US-Dollar

Unterstützungen:

1,0878 // 1,0842 // 1,0805 // 1,0712 US-Dollar



Fazit

Die sich zunehmend eintrübenden Aussichten für das Paar EUR/USD könnten bei einem Bruch der Kursmarke von 1,0910 US-Dollar zum Anlass für den Aufbau eines Short-Investments genutzt werden. Ziele wurden hierbei bei 1,0805 und 1,0712 US-Dollar identifiziert. Als Zugvehikel könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DJ9E59 zum Einsatz kommen. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee winkt dem Investor eine Renditechance von 180 Prozent. Ziele im Schein wurden bei 2,66 und 3,51 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 1,0958 US-Dollar nicht unterschritten, im Schein hieße das ein Stopp-Kurs von 1,27 Euro.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

DJ9E59

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,14 – 1,15 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

1,11 US-Dollar

Basiswert:

EUR/USD

KO-Schwelle:

1,11 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1,0972 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

3,51 Euro

Hebel:

87,0

Kurschance:

+ 180 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.