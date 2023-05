EUR/USD Prognose heute, morgen, nächste Woche (Mai 2023) und langfristige Aussichten

In dieser aktuellen EUR/USD Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung des Forex-Währungspaares mit dem höchsten Handelsvolumen lesen.

und zur Entwicklung des Forex-Währungspaares mit dem höchsten lesen. Grundlage meiner EUR/USD Prognose ist die technische Analyse dieser Forex-Charts (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart).

ist die technische Analyse dieser Forex-Charts (vorwiegend aus höheren Zeiteinheiten bis hinunter in den Stundenchart). Aus diesem Top-Down-Ansatz ermittle ich für Sie die relevanten Kursbereiche , an denen sich Angebot oder Nachfrage manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle Wendepunkte darstellen.

, an denen sich manifestieren könnte. Daraus entstehen dementsprechend Unterstützungs- und Widerstandzonen, die potentielle darstellen. Unter Berücksichtigung der Wirtschaftstermine , an denen mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, erstelle ich täglich nach Handelsschluss die EUR/USD Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter Indikatoren – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche Kursverläufe für die aktuelle sowie die kommende Woche.

, an denen mit erhöhter zu rechnen ist, erstelle ich nach Handelsschluss die EUR/USD Prognose für die kommenden Tage. Ebenso skizziere ich unter Einbeziehung relevanter – vorrangig sind das gleitende Durchschnitte und Fibonacci-Retracements – mögliche für die aktuelle sowie die kommende Woche. Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen, die Ihrem individuellen Risikomanagement entsprechen.

EUR/USD Prognosen – das Wichtigste vorwegEUR/USD Prognose heute, Montag (15.05.23):

Update der EUR/USD-Prognose: 13.05.23 (09:38 Uhr) bei 1,0847

Die Erholung vom Tief aus September (0,9535) hat sich zum Ende des Jahres 2022 in einer engen Seitwärtsspanne nahe 1,07 bewegt. Der Start in das neue Jahr ist volatiler verlaufen und konnte weitere Kursgewinne generieren. Vom Februarhoch bei 1,1033 ist der EUR/USD zunächst deutlich zurückgekommen und hat ein Zwischentief bei 1.0516 erreicht. In der folgenden Erholung wurde ein neues 52-Wochen-Hoch bei 1,1095 generiert. Aktuelle Notierungen ringen nun um 1,085. Die Hoch-Tief-Spanne der Vorwochen-Kursbewegung wird durch den grauen Bereich visualisiert – hier liegen auch nahe Widerstands- und Unterstützungsmarken.

Euro Dollar Prognose anhand des Stundencharts: Zum Ende der vergangenen Woche hat der Kurs am Wochentief geschlossen. Nachdem die 1,09er Marke nicht verteidigt werden konnte, dürfte am Montag ein schwacher Wochenstart bevorstehen.

Mögliche Tagesspanne: 1,082 bis 1,089

Die Börsentermine für die nächsten Tage:

Dienstag 11:00 Uhr Deutschland – ZEW Konjunkturerwartung | 14:30 Uhr USA – Einzelhandelsumsätze

Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände

Donnerstag 14:30 Uhr USA – Herstellungsindex | Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr – Verkäufe bestehender Häuser

Quelle: investing.com

Euro-Dollar Prognose heute & morgen (Stundenchart: TradingView)

Nächste Widerstände: 1,0930 = Hoch aus März | 1,1033 = Hoch aus Februar | 1,1053 = Vorwochenhoch

Wichtige Unterstützungen: 1,0847 = Vorwochentief | 1,0787 = Hoch aus Mai 2022 | 1,0636 = Jahrestief 2020

GD20: 1,0887

Eine ausführliche Rückschau des Chartverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts.

EUR/USD Prognose für morgen, Dienstag (16.05.23):

Mit dem Bruch der nahen Unterstützungen dürfte auch in der neuen Woche Schwäche zu erwarten sein. Am Dienstag könnte zunächst ein Erholungsversuch zurück an die 1,09er Marke stattfinden.

Mögliche Tagesspanne: 1,085 bis 1,091

EUR/USD Prognose für diese Woche vom 15.05.-19.05.23:

Ergänzend zum Stundenchart hat der Kurs mit dem 50-Tage-Durchschnitt die nahe Unterstützung gebrochen. Damit wäre zunächst von weiterer Schwäche in Richtung 1,075 auszugehen.

Mögliche Wochenspanne: 1,0780 bis 1,0970

GD20: 1,0984 GD50: 1,0870 GD200: 1,0451

Tageschart: EUR/USD Prognose diese & nächste Woche

EUR/USD Prognose für nächste Woche vom 22.05.-26.05.23:

Nach dem letzten 52-Wochen-Hoch könnte die Aufwärtstrendstruktur nun in eine Korrektur übergehen. Im Bereich des 38,2 % Fibonacci Retracements wäre dann die nächste Unterstützung zu erwarten.

Mögliche Wochenspanne: 1,0700 bis 1,0900