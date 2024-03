EUR/USD Prognose heute, morgen & nächste Woche (März 2024) – Wie geht es weiter mit Euro/Dollar?

EUR/USD Prognosen – das Wichtigste vorweg

Kurzfristige EUR/USD Prognose 2024: Vom Hoch aus Dezember 2023 läuft der EUR/USD noch in einer Abwärtsbewegung . Der Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt könnte nun jedoch eine Erholung zurück bis in den 1,11er Bereich einleiten.

Vom Hoch aus Dezember 2023 läuft der EUR/USD noch in einer . Der Ausbruch über den 50-Tage-Durchschnitt könnte nun jedoch eine Erholung zurück bis in den 1,11er Bereich einleiten. Mittelfristige EUR/USD Prognose 2025-2026: Der übergeordnete Abwärtstrend könnte die Erholung im Vorjahreshoch beendet haben und mit Bruch der nächsten Unterstützungen wieder Ziele bei 1,04 und 1,02 ansteuern.

Der übergeordnete Abwärtstrend könnte die Erholung im Vorjahreshoch beendet haben und mit Bruch der nächsten Unterstützungen wieder bei 1,04 und 1,02 ansteuern. Langfristige EUR/USD Prognose 2030: Auch langfristig zeigt das Währungspaar fallende Notierungen und hat 2022 sogar die Parität unterschritten. Aktuelle Preise bilden lediglich eine Korrektur im aktiven Abwärtstrend ab, so dass bis 2030 erneut Kurse unter 1,00 zu erwarten wären.

EUR/USD Prognose für Montag (11.03.24):

Update der EUR/USD-Prognose: 09.03.24 (10:05 Uhr) bei 1,0938

In einer Erholungsstruktur zum Ende des vergangenen Jahres wurden zuletzt Werte über 1,11 angelaufen, bevor der Kurs nach unten gedreht und sich zuletzt an der 1,07er Marke gestützt hat. Die Hoch-Tief-Spanne der Vorwochen-Kursbewegung wird durch den grauen Bereich visualisiert – hier liegen auch nahe Widerstands- und Unterstützungsmarken.

Euro Dollar Prognose anhand des Stundencharts: Der EUR/USD hat in der vergangenen Woche die 1,09er Marke zurückgewonnen und im Wochenschlusskurs gehalten. Damit haben nun neue Erholungsbestrebungen eingesetzt, die in der neue Woche weiter in Richtung der 1,10er Marke tendieren dürften. Zum Wochenstart am Montag bleibt jedoch zunächst ein Ringen um die 1,093 zu erwarten.

Mögliche Tagesspanne: 1,0910 bis 1,0970

Die Börsentermine für die nächsten Tage:

Dienstag 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex | 13:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex

Mittwoch 15:30 Uhr USA Rohöllagerbestände

Donnerstag 13:30 Uhr USA Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreisindex & Arbeitsmarktdaten

Euro-Dollar Prognose heute & morgen (Stundenchart: TradingView)

Nächste Widerstände: 1,0981 = Vorwochenhoch | 1,1046 = Januarhoch

Wichtige Unterstützungen: 1,0930 = März’23 Hoch | 1,0837 = Vorwochentief | 1,0833 = Juli’23 Tief

GD20 (Std): 1,0942

EUR/USD Prognose für Dienstag (12.03.24):

Sollten am Montag Notierungen über 1,093 verteidigt werden, wäre am Dienstag ein Anlauf an die 1,10 möglich. Stärkerer Widerstand dürfte sich im Wochenverlauf jedoch bei 1,11 herauskristallisieren.

Mögliche Tagesspanne: 1,0930 bis 1,1030

EUR/USD Prognose für diese Woche vom 11.03.-15.03.24:

Ergänzend zum Stundenchart konnten nahe Widerstände überwunden werden. Damit sind zunächst weitere Kurssteigerungen bis in den 1,11er Bereich möglich, wobei dort der nächste, stärkere Widerstand zu erwarten ist.

Mögliche Wochenspanne: 1,0930 bis 1,1100

GD20: ⬆️ 1,0823 GD50: ⬇️ 1,0855 GD200: ➡️ 1,0833

Tageschart: EUR/USD Prognose diese & nächste Woche (Chart: TradingView)

EUR/USD Prognose für nächste Woche vom 18.03.-22.03.24:

In der aktuellen Lage könnte die Erholung mit Erreichen der 1,11 in einer Schiebephase ermüden. Spätestens dort dürfte sich das Verhältnis aus Angebot und Nachfrage neu sortieren und den weiteren Verlauf bestimmen.

Übergeordnet bleibt eine Abwärtstendenz zu erwarten.

Mögliche Wochenspanne: 1,0950 bis 1,1120

EUR/USD Prognose für 2024

Mittelfristige Euro Dollar Prognose anhand des Wochencharts: Aus der Abwärtsbewegung der Jahre 2021 und 2022 ist der Kurs vom Septembertief 2022 in eine Erholung übergegangen. Das Widerstandscluster aus 2020er Tief und dem 38,2 % Fibo-Level konnte danach ebenfalls überwunden werden, liegt nach Test des 61,8 % Fibonacci-Retracements jedoch wieder unter Druck.

In der aktuellen Situation darf nicht vergessen werden, dass sich der EUR/USD übergeordnet in einem Abwärtstrend befindet. Vom Widerstand im Bereich der 1,13 stützt sich der letzte Abwärtszweig am 38.2 % Fibonacci-Level. Zunächst ringt der Kurs um die gleitenden Durchschnitte und könnte sich bei 1,11 erschöpfen. Ein möglicher Bruch der 1,048 per Wochenschluss würde im weiteren Verlauf Ziele bei 1,00 aktivieren.

EUR/USD Prognose 2024 (Wochenchart: TradingView)

Nächste Widerstände: 1,1216 = Jahrestief 2018 | 1,1274 = 61,8 % Fibo-Level

Nächste Unterstützung: 1,0636 = Tief 2020 | 1,0610 = 38,2 % Fibo-Level | 1,020 & 1,000 = nächste runde Marken

SMA20: 1,0848 SMA50: 1,0845

Euro-Dollarkurs Prognose 2025

Mittelfristige Euro Dollar Prognose anhand des Monatscharts: Der Bruch am Kreuz der Trendlinien bei circa 1,1150 hat ein stark negatives Signal generiert. Die Erholung ist an der langfristigen Aufwärtstrendlinie zunächst auf Widerstand gestoßen. Dennoch könnte sich der Kurs in den kommenden Monaten an deren Verlauf orientieren und für 2025 einen Bereich um 1,1500 ansteuern.

Ein Rückfall unter 1,05 dürfte hingegen zu weiterer Schwäche mit Zielen im Bereich von 0,9200 führen.

EUR/USD Prognose Monatskerzen (Chart: TradingView)

Widerstand: 1,1139 | 1,1275 | 1,1350

Unterstützung: 1,0636 | 1,0459 | 1,0340

Analyse und Rückschau im Monatschart:

Das Währungspaar EUR/USD ist im August 2020 über die langfristige Abwärtstrendlinie ausgebrochen. Im März 2021 hat sich der Kurs nach dem guten Jahresstart schwächer gezeigt, konnte sich bis in den Mai wieder etwas erholen. Der Juni dagegen hat jedoch bis unter das Tief aus dem Mai nachgegeben und bei 1,1855 geschlossen.

Damit ist der Ausbruchsversuch ermüdet. Nachdem sich auch der September 2021 nicht über 1,1600 stabilisieren konnte, zeigte sich der Oktober ebenfalls mit Verlusten und hat am Tief der vorangegangenen Kerze geschlossen. November hat im Tief bei 1,1186 gedreht und konnte über der 1,1300er Marke schließen. Zum Jahresende ’21 wurde dieser Bereich noch verteidigt, was im Januar des Jahres 2022 nicht mehr gelungen ist. Das Jahr 2023 stand im Zeichen eines Re-Tests, welcher jedoch Widerstand an der gebrochenen Unterstützungslinie offenbart hat.

Jahresverlauf 2022

Der Februar hat die grüne Unterstützungslinie bereits getestet, der Monat März ist deutlich darunter gebrochen, konnte sich vom Tief bei 1,0806 jedoch wieder an den Kreuzungspunkt erholen. April ist schwach gestartet und hat bis unter das Tief aus dem Jahr 2020 abgegeben. Der Monat Mai konnte sich am Tief aus 2017 stützen und wieder etwas Boden gut machen, der Juni hat die Marke ebenfalls getestet und bei 1,0480 geschlossen.

Der Juli ist schwach gestartet und hat im Tief bei 0,9952 die Parität angetestet, konnte am Ende die Marke von 1,02 halten. Im Monat August hat der Kurs vom Hoch bei 1,0368 wieder an das Vormonatstief nachgegeben, der September hat an die Schwäche angeknüpft und ist deutlich unter das Juli-Tief gebrochen, der Oktober um diesen Bereich gependelt. Im November konnte sich der Kurs zurück über 1,04 kämpfen und dort schließen. Der Dezember konnte mit Schlussnotierungen an der 1,07 zumindest die Tiefs der vergangenen Jahre retten.

EUR/USD im Jahr 2023

Die im vergangenen Jahr gestartete Erholung konnte sich im Vergleich zum Abwärtstrend der Vorjahre eindrucksvoll über die 1,00er Marke zurückmelden und weiteres Terrain gewinnen. In der zweiten Jahreshälfte ist der Kurs von seinem Hoch bei 1,1275 jedoch zurückgekommen und hat eine Schiebephase ausgebildet.

Euro/Dollar Prognose 2030

Euro Dollar Prognose bis 2030 anhand des Quartalscharts: Wir blicken auf ein negatives Chartbild. Die wichtigste Unterstützung für die Seitwärtsphase – das Tief aus 2017 bei 1,0340 – wurde zum Ende des dritten Quartals 2022 per Schlusskurs abgegeben. Damit bleibt weitere Schwäche zu erwarten.

Das dritte Quartal ’23 konnte sich im Hoch bis an die 1,1275 erholen. Damit war die Aufwärtstrendlinie wieder im Spiel, die sich aber als Widerstand entpuppt hat. Hier scheint der Kurs nun nachzugeben, womit im weiteren Verlauf bis in das Jahr 2030 Kurse um 0,8000 zu erwarten wären. Im Gegenzug könnte ein Ausbruchsszenario das Währungspaar zurück über das Jahreshoch aus 2021 führen und Ziele bei 1,2500 anvisieren.

EUR/USD Prognose 2030 (Chart: TradingView)

Widerstand: 1,1275 | 1,2349

Unterstützung: 1,0636 | 1,0340 | 0,9535

Kurze Einordnung zum Quartalschart: Der EUR/USD konnte im vierten Quartal 2020 die Abwärtstrendlinie (grau gestrichelt) überwinden. Der Anlauf in Richtung 1,25 ist jedoch gescheitert, danach wurde die langfristige Unterstützungslinie abgegeben. Im dritten Quartal 2022 hat nun auch das letzte lokale Tief aus 2017 seine Unterstützungsfunktion verloren. Ebenso wurde die Parität unterschritten und der Schlusskurs lag bei 0,98. Die von dort eingesetzte Erholung hat sich bis an ein Zwischenhoch bei 1,1275 fortgesetzt, wo erneut Abgabedruck entstanden ist.

Euro Dollar Prognose für 2050

Langfristige EUR/USD Prognose anhand des Jahrescharts: Der langfristige Aufwärtstrend im Chartbild ist gefährdet. Im Schlusskurs des Jahres 2022 konnte das Tief aus 2020 jedoch gehalten werden.

Das große Bild deutet nun eine Fortsetzung der Seitwärtsphase an, der Kurs könnte in den nächsten Jahren die Grenzen zwischen 0,80 und 1,25 (graue Zone) ausloten. Bei einem Ausbruch nach unten wären bis zum Jahr 2050 Notierungen bei 0,60 möglich. Auf der Oberseite könnte eine Rückkehr in den Aufwärtstrend die 1,60 wieder auf den Plan bringen.

EUR/USD Prognose: Langfristiger Aufwärtstrend in Gefahr (Chart: TradingView)

Widerstand: 1,1275 | 1,2349

Unterstützung: 1,0636 | 1,0340

Kurze Einordnung zum Jahreschart: In einem langfristigen Aufwärtstrend hat die vom Hoch des Jahres 2008 gelaufene Korrektur im Jahr 2017 an der langfristigen Unterstützungslinie ihren Tiefpunkt gefunden. In den letzten sechs Jahren hat sich das Forex-Paar Euro-Dollar in einer Trading Range seitwärts bewegt.

Die Jahreskerze 2020 zeigt eine deutliche Erholung vom Tief und konnte im Schlusskurs das 2015er Hoch von 1,2107 überbieten. Im Jahr 2021 wurden diese Kursgewinne größtenteils wieder abgegeben und der EURUSD hat bei 1,1366 geschlossen. Das Jahr 2022 ist schwach gestartet, unter die langfristige Unterstützungslinie gebrochen und hat auch die Parität im Jahrestief bei 0,9535 deutlich getestet. Am Ende konnte sich der Kurs zurück an die 1,07 retten. Das Jahr 2023 ist weniger volatil verlaufen, deutet im Hoch jedoch Widerstand an der gebrochenen Unterstützungslinie an.

Welche Faktoren haben Einfluss auf die EUR/USD Prognose?

Auch bei Währungen wird der Kurs in erster Linie durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Diese hängen von wirtschaftlichen und geopolitischen Einflüssen ab. Ebenso spielen die Währungspolitik der beteiligten Länder sowie ökonomische Faktoren eine Rolle.

Da es neben Währungen noch fünf weitere Anlageklassen gibt, konkurrieren diese untereinander – damit sind Anleger ständig auf der Suche nach der besten Rendite bei geringstem Risiko. Vor diesem Hintergrund verdienen vor allem die Leitzinsen und damit die Fiskalpolitik der europäischen Zentralbank (EZB) sowie der US-amerikanischen FED besondere Beachtung.

Weitere Faktoren wie Erzeugerpreise, aber auch die Inflationsrate der beteiligten Nationen wirken sich daher entsprechend aus. Da nicht alle Marktteilnehmer jederzeit über die gesamten Informationen verfügen, bewegen sich die Kurse in Wellen. Daraus entstehen bestimmte Zonen, die als Unterstützung oder Widerstand wirken. Im Rahmen der technischen Analyse arbeiten wir diese Zonen heraus und erstellen eine vom jeweiligen Zeitrahmen abhängige Prognose für das EUR/USD Forex Währungspaar.