EUR/USD Prognose heute, morgen, nächste Woche (Juli 2023) und langfristige Aussichten

In dieser aktuellen EUR/USD Prognose können Sie meine Einschätzungen und Aussichten zur Entwicklung des Forex-Währungspaares mit dem höchsten Handelsvolumen lesen.

EUR/USD Prognosen – das Wichtigste vorwegEUR/USD Prognose heute, Montag (10.07.23):

Update der EUR/USD-Prognose: 08.07.23 (10:43 Uhr) bei 1,0964

Die Erholung vom Tief aus September (0,9535) hat sich zum Ende des Jahres 2022 in einer engen Seitwärtsspanne nahe 1,07 bewegt. Der Start in das neue Jahr ist volatiler verlaufen und konnte weitere Kursgewinne generieren. Das letzte 52-Wochen-Hoch wurde im April bei 1,1095 generiert. Aktuelle Notierungen ringen nun um die 1,095er Marke. Die Hoch-Tief-Spanne der Vorwochen-Kursbewegung wird durch den grauen Bereich visualisiert – hier liegen auch nahe Widerstands- und Unterstützungsmarken.

Euro Dollar Prognose anhand des Stundencharts: Zum Ende der vergangenen Woche hat der Kurs das März-Hoch zurückgewonnen und pausiert den Abwärtstrend im Stundenchart. Die Erholung zum Wochenschluss könnte einen positiven Auftakt in die neue Woche fördern, so dass am Montag der Fokus auf einem möglichen Ausbruchsszenario liegt.

Mögliche Tagesspanne: 1,0920 bis 1,1000

Die Börsentermine für die nächsten Tage:

Dienstag 08:00 Uhr Deutschland – Verbraucherpreisindex | 11:00 Uhr Konjunkturerwartungen | 18:00 Uhr USA – EIA kurzfristiger Energieausblick

Mittwoch 14:30 Uhr USA – Verbraucherpreisindex | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände

Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten & Erzeugerpreisindex

Euro-Dollar Prognose heute & morgen (Stundenchart: TradingView)

Nächste Widerstände: 1,0973 = Vorwochenhoch | 1,1033 = Hoch aus Februar

Wichtige Unterstützungen: 1,0930 = Hoch aus März | 1,0833 = Vorwochentief | 1,0787 = Hoch aus Mai 2022

GD20 (Std): 1,0915

Eine ausführliche Rückschau des Chartverlaufs mit wichtigen Kursmarken gibt es im Ausblick des Monatscharts.

EUR/USD Prognose für morgen, Dienstag (11.07.23):

Sollte das März-Hoch zum Wochenauftakt verteidigt werden, dürfte sich die positive Stimmung auch am Dienstag fortsetzen. Ein Ausbruch könnte direkt das Februarhoch anlaufen.

Mögliche Tagesspanne: 1,0950 bis 1,1050

EUR/USD Prognose für diese Woche vom 10.07.-14.07.23:

Ergänzend zum Stundenchart konnte sich der Kurs an den Durchschnitten aus 20 und 50 Tagen stützen. Nun dürfte – beflügelt durch das bullishe Crossover – eine weitere Erholung zu erwarten sein.

Mögliche Wochenspanne: 1,0920 bis 1,1090

GD20: 1,0898 GD50: 1,0857 GD200: 1,0619

Tageschart: EUR/USD Prognose diese & nächste Woche

EUR/USD Prognose für nächste Woche vom 17.07.-21.07.23:

Mit Notierungen über den gleitenden Durchschnitten bleibt übergeordnet die 1,13 als nächstes Ziel aktiv.

Bei einem Bruch unter den GD50 hingegen wäre ein nächster Test des 38,2 % Fibo-Levels zu erwarten.

Mögliche Wochenspanne: 1,1000 bis 1,1200