EUR/USD: Greenback in der Defensive

Ausgerechnet im Freitagshandel schoss der Euro (EUR) gegenüber dem US-Dollar (USD) ungeahnt stark in die Höhe und hat zeitgleich damit eine unlängst favorisierte bullische Flagge zur Oberseite aufgelöst. Können Käufer das Momentum auch zu Beginn dieser Handelswoche für sich nutzen, stünden sogar frische Jahreshoch im Raum.

In der seit Dezember letzten Jahres andauernden, allerdings leicht aufwärts gerichteten Seitwärtsspanne zeichnet sich beim Währungspaar EUR/USD nach der Vorstellung der bullischen Marktkräfte im Freitagshandel eine unmittelbare Auflösung einer bullischen Flagge ab. Gelingt es demnach zumindest das Niveau der linken Schulter einer potenziellen SKS-Formation zu überwinden, könnte hier raus ein astreiner Trendwechsel hervorgehen und eine Fortsetzung der bisherigen Kursrallye einsetzen. Käufer müssen demnächst allerdings unbedingt überzeugen, um nicht einen falschen Eindruck zu erwecken.

Zepter liegt in der Hand der Bullen

Die Seite nunmehr Ende Mai andauernde Aufwärtsbewegung sollte nach positiver Auflösung der bullischen Flagge nun weiter umgesetzt werden, erste Ziele lassen sich hierbei an dem Niveau von 1,1032 US-Dollar ableiten, darüber an den Jahreshoch von 1,1095 US-Dollar. Streng genommen dürfte allerdings erst darüber eine größere Kaufwelle bis an 1,1194 US-Dollar heranreichen, allerdings sind auch die niedrigeren Kursziele ein Long-Investment wert. Sollte das Paar EUR/USD unerwartet unter die Tiefstmarke aus letzter Woche von 1,0833 US-Dollar einbrechen, müssten Korrekturen in den Bereich von 1,0779 und 1,0729 US-Dollar zwingend eingeplant werden.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1,0976 // 1,1032 // 1,1095 // 1,1157 US-Dollar

Unterstützungen:

1,0917 // 1,0833 // 1,0805 // 1,0729 US-Dollar



Fazit

Ein erster wichtiger Schritt mit Zielen bei 1,1032 und darüber den Jahreshochs von 1,1095 US-Dollar nach erfolgreicher Auflösung einer bullischen Flagge wurde bereits gemacht, potenzielle Long-Positionen könnten nun beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW0NB3 aufgebaut werden. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee sind allein auf dieser kurzen Wegstrecke bereits Renditechancen von 90 Prozent möglich, Ziele im Schein wurden bei 1,93 und 2,50 Euro errechnet. An den Jahreshochs wird sich allerdings der weitere Entwicklungsprozess des Paares EUR/USD erst noch zeigen müssen. Ein Direktinvestment sollte durch eine Kursmarke von nicht höher als 1,0900 US-Dollar gemessen am Basiswert abgesichert werden, woraus sich ein möglicher Stopp-Kurs von 0,73 Euro ergeben würde.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DW0NB3

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,30 – 1,31 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

1,0826 US-Dollar

Basiswert:

EUR/USD

KO-Schwelle:

1,0826 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1,0962 US-Dollar

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,50 Euro

Hebel:

76,3

Kurschance:

+ 90 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.