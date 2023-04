EUR/USD: Dynamisch weiter rauf

Der Euro (EUR) gegenüber dem US-Dollar (USD) hat im gestrigen Handel nach Vorlage der US-Erzeugerpreise weiter zugelegt und sich auf ein frisches Jahreshoch von über 1,1055 USD aufwärts begeben. Durch den bullischen Vorstoß rücken nunmehr höhere Ziele in den Fokus, die Rallye der letzten Monate dürfte dadurch in eine neuerliche Phase übergehen.

Nach einem finalen Sell-Off in der vorausgegangenen Abwärtsphase des Paares EUR/USD auf 0,9535 US-Dollar bis Ende September drehte der Trend, anschließend folgten dynamische Kursgewinne zunächst an den Widerstand um 1,0364 US-Dollar, nach einer kurzen Konsolidierungsphase in diesem Bereich ging es schließlich auf ein Jahreshoch Anfang Februar von 1,1032 US-Dollar aufwärts. Der Februar war von einer etwas längeren Konsolidierung zurück auf den EMA 200 geprägt, dieses Niveau konnten Bullen sehr gut als Sprungbrett für einen neuerlichen Anlauf auf die vorherigen Höchststände nutzen und diese im gestrigen Handel sogar übertreffen. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne an mittelfristige Widerstände merklich an.

Wochenschlusskurs entscheidend

Ein Schlusskurs oberhalb von 1,1032 US-Dollar würde Hinweise auf eine Rallyefortsetzung liefern, als nächstes Ziel könnte dann der Bereich um 1,1164 US-Dollar ausgerufen werden. Ab dem Niveau von 1,1270 US-Dollar sollten aber wieder Gewinnmitnahmen zwingend einkalkuliert werden, trotzdem schließt dies einen späteren Anstieg an die mittelfristig entscheidende Widerstandszone um 1,1529 US-Dollar nicht aus. Selbst die kurzfristig erreichbaren Ziele würden durch den Einsatz eines entsprechenden Zertifikates eine durchaus ansehnliche Rendite einbringen. Scheitert dagegen das Paar EUR/USD an dem Februarhoch, müssten temporäre Rücksetzer auf 1,0851 US-Dollar zwingend eingeplant werden, darunter könnte sogar ein neuerlicher Test von 1,0805 US-Dollar bevorstehen.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,1118 // 1,1164 // 1,1246 // 1,1270 US-Dollar Unterstützungen: 1,0933 // 1,0853 // 1,0805 // 1,0736 US-Dollar

Fazit

Ein Wochenschlusskurs oberhalb von 1,1032 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit weiterer Kursgewinne an 1,1164 und darüber 1,1270 US-Dollar erheblich steigern und könnte für ein Long-Investment genutzt werden. Zur Sicherheit sollte allerdings auch noch ein Sprung über den EMA 200 auf Wochenbasis bei aktuell 1,1092 US-Dollar abgewartet werden. Als Zugvehikel könnte dann hierzu beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU5CXB zum Einsatz kommen. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 3,72 und 4,68 Euro entsprechend der Zielmarken ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 1,0934 US-Dollar nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein möglicher Stopp-Kurs im Schein von 1,64 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse WKN: VU5CXB

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,65 - 2,66 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,0756 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,0756 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,1046 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,68 Euro Hebel: 37,6

Kurschance: + 75 Prozent Quelle: Vontobel

