EUR/USD Chartanalyse: Innenstäbe um 1,10

EUR/USD-Chartanalyse – das Wichtigste vorweg

Das Währungspaar EUR/USD bewegt sich im Tageschart in einem mittelfristigen Aufwärtstrend und hat ein neues Jahreshoch markiert.

und hat ein neues Jahreshoch markiert. Die aktuelle Unterstützungszone liegt im Bereich von 1,050 bis 1,055

liegt im Bereich von 1,050 bis 1,055 Momentan ist die Dynamik abgeebbt und der Kurs ringt um die 1,10er Marke.

Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Handeln Sie angemessene Positionsgrößen nach Ihrem individuellen Risikomanagement.

Euro/US-Dollar Chartanalyse: Kurze Rückschau und Einordnung

Letzte Aktualisierung: 06.05.2023 bei einem Kurs von 1,1017

Aktueller Kurs des EUR/USD

Im Jahr 2022 hat der EUR/USD die übergeordnete Abwärtstrendstruktur fortgesetzt. Vom Jahreshoch bei 1,1494 hat das Währungspaar eine Kursmarke nach der anderen abgegeben. Nachdem auch die Tiefmarke aus dem Jahr 2017 (1,0340) gebrochen wurde, hat der Kurs die Parität unterschritten und im September 2022 das letzte 52-Wochen-Tief (0,9535) erreicht. Die daraufhin gestartete Erholung konnte sich hingegen eindrucksvoll über die 1,00er Marke zurückmelden und weiteres Terrain gewinnen.

EUR/USD Chartanalyse: Kurs ringt an der 1,10er Marke (Chart: TradingView)

Der abgebildete Monatschart zeigt die Kursentwicklung des Währungspaares Euro/US-Dollar seit 2014.

Jede Kerze stellt die Kursbewegung im entsprechenden Monat dar.

Im neuen Jahr 2023 ist der Kurs am Hoch des Monats Februar bei 1,1032 zunächst auf Widerstand getroffen und zurück unter das Tief aus 2020 gefallen. Im März konnte der EUR/USD jedoch wieder aufholen und notiert nach einem neuen Jahreshoch bei 1,1095 aus dem April nun an der 1,10er Marke.

EUR/USD Chartanalyse: So geht es weiter mit der Kursentwicklung

Trend des Tagescharts: Seitwärts/Aufwärts

Mit dem Hoch aus Februar hat sich die mittelfristige Aufwärtstrendstruktur fortgesetzt und direkt eine stärkere Korrekturbewegung eingeleitet. Nach dem Bruch der oberen Trendlinie konnte sich der Kurs im Bereich des Jahrestiefs aus 2020 stützen und im April ein neues Jahreshoch erreichen.

Seither pendelt der EUR/USD in der Spanne des Tagesstabs vom 26. April (orange Markierung). Bei einem Bruch der unteren Grenze (1,0966) per Tagesschlusskurs wäre zunächst eine Abwärtsbewegung in den Bereich um 1,075 möglich. Hier dürfte die untere Trendlinie dann weitere Kursverluste abfangen.

EUR/USD Chartanalyse: Kurs pendelt um das Februarhoch (Chart: TradingView)

Ein Ausbruch über die obere Marke (1,1095) hingegen würde die Trendfortsetzung mit einem nächsten Ziel bei 1,12 aktivieren.