EUR/USD: Bullen können Noch dagegenhalten

Bein Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) läuft seit Wochen im Bereich markanter Kursmarken ein erbitterter Kampf um einen Boden, dem zuvor aber eine SKS-Formation vorausgegangen war. Noch können Käufer die Unterstützung um den EMA 200 verteidigen, aber wie lange noch?

Übergeordnet kann das Paar EUR/USD seit Ende September letzten Jahres und einem Kursstand von 0,9535 US-Dollar auf eine Aufwärtsbewegung zurückblicken, in der Spitze reichte diese an 1,1275 US-Dollar bis Mitte Juli heran. Zwar hat sich die Aufwärtsdynamik in den letzten Monaten sichtlich abgeschwächt, nach aber können die wichtigsten Trendverläufe als ungebrochen bezeichnet werden. Trotzdem kann die Ausbildung einer potenziellen SKS-Formation aus dem Zeitraum zwischen Mitte Juni und heute nicht verheimlicht werden und stellt eine mögliche Trendwendeformation dar. Zeitgleich ist allerdings auch im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts erheblicher Widerstand von Käufern zu verzeichnen, die sich mit der Kursentwicklung der letzten Stunden an einem Doppelboden versuchen. Die Kursentwicklung der nächsten Tage sollte daher sehr engmaschig verfolgt werden, damit die richtigen Rückschlüsse für die zukünftige Entwicklung bezogen werden können.

Charttechnisch letzter Strohhalm

Noch kann sich das Paar EUR/USD an seinem technisch letzten Strohhalm den EMA 200 klammern, Notierungen von unter 1,0765 US-Dollar auf Tagesschlusskursbasis würden die Wahrscheinlichkeit einer positiven Auflösung der SKS-Formation mit Zielen um 1,0635 US-Dollar deutlich vorantreiben. Den großen Knall dürfte das Paar allerdings erst darunter erleben, Ziele müssten dann um 1,0516 und 1,0364 US-Dollar ausgerufen werden. Auf der Oberseite würde es nach dem Fehlsignal aus Ende August eines Anstiegs über das Niveau des 38,2 % Fibonacci-Retracements gepaart mit der Nackenlinie der SKS-Formation bedürfen, damit zumindest zeitweise Aufwärtspotenzial an 1,1032 US-Dollar freigesetzt werden kann. Aber selbst dann wäre die Trendwendeformation noch nicht negiert. Alles in allem bleibt die Anlage angespannt!

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1,0835 // 1,0878 // 1,0945 // 1,1049 US-Dollar

Unterstützungen:

1,0765 // 1,0733 // 1,0692 // 1,0635 US-Dollar



Fazit

Für den Fall des bärischen Szenarios mit Tagesschlusskursen unterhalb von 1,0765 US-Dollar könnte ein kurzzeitiges Short-Investment mit Zielen bei 1,0635 US-Dollar eingegangen werden und beispielshalber durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN VM058V eine Renditechance von 85 Prozent bieten. Ziel des Scheins läge dann rechnerisch bei 3,13 Euro, eine Verlustbegrenzung sollte dann aber das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 1,0806 US-Dollar noch nicht unterschreiten. Entsprechend würde sich im Schein ein passender Stopp-Kurs von 1,55 Euro ergeben. Nach aber wurden keine eindeutigen Signale aktiviert.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VM058V

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,66 – 1,67 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

1,0974 US-Dollar

Basiswert:

EUR/USD

KO-Schwelle:

1,0974 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert:

1,0794 US-Dollar

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

3,13 Euro

Hebel:

59,9

Kurschance:

+ 85 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.