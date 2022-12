EUR/USD Abwärtstrend unter Beschuss

Die Rallye im Währungspaar Euro (EUR) zum US-Dollar (USD) hat sich nach Vorlage der Inflationsdaten in den USA beschleunigt, zeitgleich versucht das Paar einen untergeordneten Abwärtstrend bestehend seit dem Frühjahr letzten Jahres zu überwinden und damit eine Trendwende abzuschließen.

Nachdem die USA frische Verbraucherpreise aus November am Dienstag vorgelegt hatten, schoss der Euro gegenüber dem US-Dollar zeitweise um über ein Prozent auf 1,0673 US-Dollar hoch. Zeitgleich könnte ein erfolgreicher Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend ein Kaufsignal generieren und auf mittelfristiger Ebene endlich einen Trendwechsel herbeiführen. Hierzu sollte jedoch noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs zur Bestätigung abgewartet werden. Für Volatilität dürfte sicherlich am Abend der Fed-Zinsentscheid sorgen, dabei wird der Ausblick der Währungshüter eine entscheidende Rolle für die weitere Entwicklung des Paares spielen.

Fed-Zinsentscheid im Blick

Wochenschlusskurse oberhalb von mindestens 1,06 US-Dollar würden die Wahrscheinlichkeit auf weitere Kursgewinne zunächst an 1,0735 und darüber 1,0805 US-Dollar klar befeuern, mittelfristig könnte sogar der Bereich um 1,1254 US-Dollar in den Fokus geraten. Dieses Szenario würde allerdings einige Monate Zeit in Anspruch nehmen. Sollte der Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend unerwartet misslingen und das Paar EUR/USD erneut unter den 200-Tage-Durchschnitt bei 1,0396 US-Dollar zurückfallen, müsste der seit September anhaltende Aufwärtstrend um 1,0222 US-Dollar als Unterstützung einspringen. Nur knapp darüber verläuft auch noch zusätzlich der 50-Tage-Durchschnitt und wirkt ebenfalls stabilisierend.

EUR/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,0673 // 1,0735 // 1,0775 // 1,0805 US-Dollar Unterstützungen: 1,0588 // 1,0481 // 1,0443 // 1,0398 US-Dollar

Fazit

Wochenschlusskurse oberhalb von 1,06 US-Dollar würden eine weitere Rallyefortsetzung befeuern, der Widerstand bei 1,0805 US-Dollar würde dann unmittelbar in den Fokus rücken. Bestehende Long-Positionen können nun enger abgesichert werden, denkbar wäre derzeit ein Niveau um 1,0395 US-Dollar. Aber auch ein frisches Investment könnte beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VU0B7J ausgestattet mit einem Hebel von 35,7 eingegangen werden. Die mögliche Renditechance vom gegenwärtigen Niveau aus beliefe sich dann auf 58 Prozent. Ziel des Scheins wurde bei 4,45 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung könnte sich an dem zuvor genannten Niveau orientieren, dies würde in dem vorgestellten Schein einen Stopp-Kurs von 0,58 Euro erfordern.

Strategie für steigende Kurse WKN: VU0B7J

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,80 - 2,81 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,0331 US-Dollar

Basiswert: EUR/USD KO-Schwelle: 1,0331 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 1,0630 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,45 Euro Hebel: 35,7

Kurschance: + 58 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.