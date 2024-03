EUR/SEK: Sehr akkurater Kursverlauf

Seit nunmehr September letzten Jahres konsolidiert das Währungspaar Euro zur schwedischen Krone (EUR/SEK) in einem regulären Abwärtstrend den vorherigen Kursanstieg aus. Im Bereich einer wichtigen Supportzone aus 2022/2023 fand der Wert einen tragfähigen Boden vor und konnte mithilfe dessen nun einen Angriff auf den laufenden Abwärtstrend beginnen.

Nachdem der Euro gegenüber der schwedischen Krone bei 11,9958 SEK im September letzten Jahres sein vorläufiges Verlaufshoch erreicht hatte, ging der Wert in eine geordnete Konsolidierung über, diese wurde zusätzlich von einer SKS-Formation begleitet und brachte Abschläge auf 11,0024 SEK hervor, was sehr nahe an einer Unterstützung vom Jahreswechsel 2022/2023 lag und sicherlich unterstützend auf das Paar einwirkte. Seit Anfang dieses Jahres konnte eine erste Kaufwelle auf 11,4263 SEK aufgebaut werden, die letzten Wochen über waren von einer zwischengeschalteten Konsolidierung zurück in den Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements geprägt. Hier fand EUR/SEK einen tragfähigen Boden vor und schoss die letzten Tage regelrecht hoch. Aktuell kämpft der Wert um einen Ausbruch aus dem seit dem letzten Jahr bestehenden Abwärtstrend.

Frühlingserwachen bei den Bullen

EUR/SEK sieht sich gleich mit zwei wichtigen Hürden konfrontiert, einem Horizontalwiderstand bei 11,4043 und dem laufenden Abwärtstrend. Gelingt es die aktuellen Jahreshochs bei 11,4263 SEK demnach auf Tagesschlusskursbasis zu überwinden, käme dies einem Kaufsignal mit einem übergeordneten Ziel bei 11,6571 SEK gleich. Auf dem Weg dorthin sollte jedoch mit einem kurzen Zwischenstopp um 11,5157 SEK zwingend gerechnet werden. Auf der Unterseite bildet den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 11,2674 SEK einen möglichen Verkaufstrigger in Richtung des Doppelbodens aus dem Frühjahr um 11,1327 SEK. Ein Kursrutsch darunter würde ein bärisches Chartbild heraufbeschwören und weitere Verluste sehr wahrscheinlich machen.

EUR/SEK (Tageschart in SEK) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

11,4263 // 11,4747 // 11,5157 // 11,6571 SEK

Unterstützungen:

11,2884 // 11,1998 // 11,1327 // 11,0870 SEK



Fazit

Ein unmittelbarer Ausbruch über den laufenden Abwärtstrend sowie die Hürde von 11,4043 SEK ist noch nicht gelungen, vermutlich müssen Bullen weitere Käufer einsammeln und dadurch den Druck erhöhen. Ein Tagesschlusskurs oberhalb von 11,4263 SEK würde ein Ausbruchsszenario mit einem übergeordneten Ziel bei 11,6571 SEK sehr wahrscheinlich machen und sich im Anschluss für ein Long-Investment qualifizieren. Als Zugvehikel könnte dann beispielshalber das mit einem Hebel von 31,3 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN VX20EW zum Einsatz kommen. Die mögliche Rendite beliefe sich auf rechnerisch 80 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei 6,01 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen eines anschließenden Pullbacks das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei 11,3284 SEK vorläufig nicht überschreiten. Im vorgestellten Zertifikat würde sich demnach ein Stopp-Kurs von 3,11 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VX20EW

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

3,19 – 3,20 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

10,9808 SEK

Basiswert:

EUR/SEK

KO-Schwelle:

10,9808 SEK

akt. Kurs Basiswert:

11,3379 SEK

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

6,01 Euro

Hebel:

31,3

Kurschance:

+ 80 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.