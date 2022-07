EUR/SEK: Schwedische Krone legt deutlich zu

Im Bereich einer einstigen Aufwärtstrendlinie ist das Währungspaar Euro (EUR) zur schwedischen Krone (SEK) zuletzt auf einen deutlichen Widerstand getroffen und an dieser Stelle zur Unterseite abgedreht. Gut möglich, dass schon bald eine längere Konsolidierung einsetzt und dadurch attraktive Handelschancen eröffnet.

Nachdem das Paar EUR/SEK im März kurzzeitig über einen einstigen Aufwärtstrend zulegen konnte und bei 10,9051 SEK das aktuelle Jahreshoch markiert hatte, kam es zu deutlichen Abschlägen und einem Wiedereintritt in den vorherigen Aufwärtstrend. Seit Ende April herrscht wieder eine untergeordnete Aufwärtsbewegung und brachte Gewinne an 10,8098 SEK hervor, womit erneut der Bereich der besprochenen Trendlinie getestet wurde. Hier macht sich jedoch deutlich schnellerer Widerstand von Käufern bemerkbar und brachte Abschläge in den Unterstützungsbereich der letzten Wochen um 10,70 SEK hervor. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit in diesem Bereich auf eine Top-Bildung, noch wurde ein handfestes Verkaufssignal allerdings nicht ausgelöst.

Kehrtwende nimmt Form an

Kurzzeitig könnte ein seit Mitte Juni laufender Aufwärtstrend das Paar im Bereich von 10,6905 SEK stützen, Notierungen unterhalb von 10,6650 SEK könnten aber den favorisierten Rückgang des Euros in Gang setzen und Abschläge zunächst in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 10,5974 SEK auslösen. Insgesamt wird aber mit einem Rückgang des Paares auf 10,4810 SEK im Rahmen eines Abprallers vom gegenwärtigen Trend gerechnet. Ein bullisches Szenario kann dagegen erst oberhalb von 10,81 SEK ausgerufen werden, in diesem Fall wären rasche Zugewinne an die aktuellen Jahreshochs um 10,9051 SEK möglich.

EUR/SEK (Tageschart in SEK) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10,7196 // 10,7515 // 10,8098 // 10,9051 SEK Unterstützungen: 10,6939 // 10,6650 // 10,6567 // 10,5975 SEK

Fazit

Um von einer erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers in den Bereich von 10,4810 SEK zu profitieren, sollte erst ein nachhaltiger Bruch der Unterstützung von 10,6650 SEK zwingend abgewartet werden. Als Anlageinstrument könnte dann das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VX75Y4 zum Einsatz kommen und würde eine Renditechance von 45 Prozent hervorbringen. Ziel des Scheins läge bei vollständiger Umsetzung rechnerisch dann bei 5,13 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorläufig 10,75 SEK aber noch nicht unterschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 2,06 Euroergeben würde. Aufgrund unsicherer Trendwendemuster ist ein derartiges Investment allerdings noch mit erhöhten Risiken verbunden!

Strategie für fallende Kurse WKN: VX75Y4

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,41 - 3,44 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 11,0681 SEK

Basiswert: EUR/SEK KO-Schwelle: 11,0681 SEK

akt. Kurs Basiswert: 10,7002 SEK Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,13 Euro Hebel: 29,0

Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Vontobel

