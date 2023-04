EUR/PLN: An Trendbegrenzung angelangt

Ein Blick auf das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) zeigt das Paar seit Ende vergangenen Jahres in einem untergeordneten Abwärtstrend, hierbei fielen die Notierungen auf die untere Trendbegrenzung eines längerfristigen Aufwärtstrends zurück. Um nun keinen Bruch zu riskieren, sollten allmählich Bullen wieder durchgreifen.

Übergeordnet herrscht seit nunmehr Sommer 2020 ein breiter Aufwärtstrend, dieser reichte von 4,3740 PLN, zum Kriegsausbruch in der Ukraine sogar auf 5,0020 PLN heran. Nur wenig später hat sich das Paar wieder im ursprünglichen Trend eingegliedert, tendiert aber untergeordnet seit Oktober letzten Jahres talwärts und erreichte in dieser Woche die untere Trendkanalbegrenzung um 4,5854 PLN. Obwohl die Gemeinschaftswährung Euro zu anderen Cross-Over-Paaren aufwertet, hat sich hier ein gegenteiliges Bild eingestellt. Nach der wochenlangen Talfahrt in diesem Monat könnte sich eben an jener Trendlinie nun eine technische Gegenbewegung einstellen und würde sich durchaus für ein spekulatives Long-Investment anbieten.

Volatile Phase beginnt

Häufig wird an derart markanten Stellen zumindest eine technische Gegenreaktion abgespielt, diese dürfte allerdings erst oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Kursmarke von 4,6031 PLN starten und Gewinne an 4,6091 PLN hervorbringen. Ein weiteres Ziel darüber könnte bei 4,6482 PLN liegen. Zuvor sollten sich Investoren allerdings noch auf eine volatile Bodenbildungsphase einstellen. Misslingt dagegen ein tragfähiger Boden und EUR/PLN fällt unter 4,5766 PLN zurück, müsste die mittelfristige Unterstützungszone um 4,55 Perlen zum Einsatz kommen. Dies würde allerdings mit einem Bruch des übergeordneten Aufwärtstrends einhergehen.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

4,6016 // 4,6110 // 4,6271 // 4,6341 PLN

Unterstützungen:

4,5771 // 4,5680 // 4,5608 // 4,5500 PLN



Fazit

Die vorgestellte Handelsidee basiert lediglich auf einer technischen Gegenreaktion ausgehend von der unteren Trendkanalbegrenzung und könnte im Maximum an 4,6482 PLN heranreichen. Entsprechend spekulativ ist auch diese Idee zu verstehen. Sollte der EMA 50 demnächst überwunden werden, könnte dann das mit einem Hebel von 86,5 ausgestattete Mini Future Long Zertifikat WKN VU56DP zum Einsatz kommen und würde bei vollständiger Abarbeitung der Handelsidee eine Rendite von 30 Prozent bereithalten. Das Ziel wären dann um 6,85 Euro im Schein zu suchen. Eine Verlustbegrenzung sollte die aktuellen Wochentiefs von 4,5750 PLN allerdings nicht überschreiten, im vorgestellten Zertifikat ergibt sich hierdurch ein Stopp-Kurs von 5,25 Euro. Zuvor dürfte es allerdings auch noch zu Ausschlägen zu beiden Seiten kommen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU56DP

Typ:

Mini-Future Long

akt. Kurs:

5,36 – 5,41 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

4,3348 PLN

Basiswert:

EUR/PLN

KO-Schwelle:

4,3679 PLN

akt. Kurs Basiswert:

4,5769 PLN

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

6,85 Euro

Hebel:

86,5

Kurschance:

+ 30 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.