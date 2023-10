EUR/PLN: Support naht

Seit der überraschenden Leitzinssenkung in Polen und einem daraufhin ausgelösten Kurssprung konsolidiert das Paar nun in einem regulären Abwärtstrend in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts und der einstigen Hürde von 4,55 Perlen talwärts. Genau dort liegt eine potenzielle Kaufzone für womöglich einen neuerlichen Kaufimpuls vor.

Nachdem der Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) seine Bodenbildungsphase zwischen den Kursmarken von 4,3985 und 4,4772 PLN dynamisch zur Oberseite abgeschlossen hatte, konnte ein anschließender Sprung an 4,6957 PLN vollzogen werden. Seit Mitte September befindet sich das Paar in einem nicht unerwarteten Abwärtstrend, der bislang als bullische Flagge gewertet werden kann und entsprechend zukünftiges Aufwärtspotenzial besitzt. Auch nährt sich das Paar nun seiner potenziellen Kaufzone zwischen dem einstigen Horizontalwiderstand von 4,55 PLN und dem EMA 200 sichtlich an.

Auf Stabilisierungstendenzen achten

Noch ein klein wenig Korrekturpotenzial besitzt das Paar EUR/PLN, zumindest bis auf den EMA 50 bei 4,5674 PLN und darunter glatt 4,55 PLN. Sollte sich an dieser Stelle anschließend eine Bodenbildungsphase ausbreiten, könnten erste vorsichtige Long-Positionen in Betracht gezogen werden. Übergeordnetes Kursziel nach der aktuell technischen Konstellation stellt der Bereich von 4,7211 PLN für das Paar dar. Eine überschießende Weile könnte sogar an 4,7986 PLN heranreichen, ehe es wieder zu längeren Gewinnmitnahmen kommt.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

4,5807 // 4,60000 // 4,6263 // 4,6487 PLN

Unterstützungen:

4,5674 // 4,5500 // 4,5419 // 4,5039 PLN



Fazit

Aktuell befinden sich noch ganz klar bärische Marktteilnehmer im Vorteil, erst bei einem sich abzeichnen Boden spätestens um 4,55 PLN dürfte ein Long-Szenario langsam greifen. Für diesen Fall können sich Investoren schon einmal das Mini Future Long Zertifikat WKN VU8DA2 ausgestattet mit einem Knock-Out-Niveau von 4,2629 PLN vormerken. Vom gegenwärtigen Niveau aus bis zum ersten Ziel von 4,7211 PLN ergibt sich bereits eine Renditechance von 40 Prozent. Rechnerisches Ziel des Scheins läge dann bei 10,89 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, wird sich allerdings auch erst noch an den zu bestimmenden Tiefständen orientieren müssen. Achtung, da zur Monatsmiete in Polen Wahlen abgehalten werden, könnte es auch zu überraschenden Veränderungen in der Fiskalpolitik kommen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU8DA2

Typ:

Mini-Future Long

akt. Kurs:

4,75 – 4,80 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

4,2227 PLN

Basiswert:

EUR/PLN

KO-Schwelle:

4,2629 PLN

akt. Kurs Basiswert:

4,5778 PLN

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

10,89 Euro

Hebel:

59,0

Kurschance:

+ 40 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.