EUR/PLN: Schwierige Regierungsbildung voraus

Nachdem am Sonntag abgehaltenen Parlamentswahlen in Polen wächst die Wahrscheinlichkeit eines Regierungswechsels in diesem Land, der polnische Leitindex sowie die heimische Leitwährung Zloty legten kräftig zu Wochenbeginn zu, wie an dem Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) zu beobachten ist.

Acht Jahre lang hat die nationalkonservative PIS-Partei die Regierung gestellt, nun kündigt sich ein Regierungswechsel in Polen an. Das Währungspaar EUR/PLN ging daraufhin auf Talfahrt, am Ende des Handelstages stand ein Kursverlust der Gemeinschaftswährung von über zwei Prozent auf 4,4415 PLN auf der Anzeigetafel der Börsen. Damit aber nicht genug, bereits Ende April kam es zu einem Bruch eines langfristigen Aufwärtstrends, wodurch nun weitere Abwärtsimpulse gesetzt werden könnten. Bis zu den Jahrestiefs von 4,3985 PLN ist noch Luft vorhanden und würde sich für ein kurzzeitiges Short-Engagement anbieten. Im Big-Picture allerdings könnten weitere Abschläge die Gemeinschaftswährung auf mittelfristiger Sicht belasten.

Pro-europäischer Schwenk erwartet

Aufgrund der massiven Kursverluste der Gemeinschaftswährung bei EUR/PLN könnten die nächsten Tage von einer technischen Gegenbewegung auf der Oberseite geprägt sein, kurzzeitige Gewinne an 4,4772 und darüber in den Bereich von grob 4,5144 PLN sollten nun zwingend einkalkuliert werden. Später allerdings sind weitere Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 4,3985 PLN stark anzunehmen. Sollte auch diese Unterstützung wegfallen, dürften sich weitere Verluste in Richtung 4,3740 PLN anbahnen und sich entsprechend gut für ein Short-Investment anbieten. Auf der Oberseite bildet der einstige Aufwärtstrend verlaufend um 4,61 PLN eine ziemlich hohe Hürde. Erst oberhalb dieser Marke wird ein Anstieg zurück an die Septemberhochs bei 4,6957 PLN erwartet.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

4,4772 // 4,5134 // 4,5500 // 4.6110 PLN

Unterstützungen:

4,4262 // 4,3985 // 4,3740 // 4,3525 PLN



Fazit

Aus technischer Sicht und hergeleitet aus dem Big-Picture könnte beim Währungspaar EUR/PLN eine weitere Verkaufswelle auf 4,3740 PLN anstehen, was ein Short-Investment vom gegenwärtigen Kursniveau aus interessant gestaltet. Zuvor sollte allerdings eine potenzielle technische Gegenreaktion abgewartet werden. Wo auch immer ein Einstieg erfolgt, kann beispielshalber das Mini Future Short Zertifikat WKN VM3T7C zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee über das vorgestellte Zertifikat beliefe sich auf insgesamt 45 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei 5,06 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu erwartenden Korrekturhochs orientieren müssen, die sich jetzt noch nicht absehen lassen.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VM3T7C

Typ:

Mini-Future Short

akt. Kurs:

3,35 – 3,40 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

4,5991 PLN

Basiswert:

EUR/PLN

KO-Schwelle:

4,5541 PLN

akt. Kurs Basiswert:

4,4465 PLN

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

5,06 Euro

Hebel:

129,6

Kurschance:

+ 45 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

