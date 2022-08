EUR/PLN: Perfekter Lauf, was nun?

Nachdem das Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) aus seinem kurzfristigen Abwärtstrend ausgebrochen war, stieg es an seine übergeordnete Trendbegrenzung an. Genau in der ersten Zielzone drehte das Paar zur Unterseite ab und vollzieht nun eine Konsolidierung.

Nachdem im Bereich von 4,6546 PLN das Paar EUR/PLN einen tragfähigen Boden vorgefunden hatte, konnte seit Mitte August eine steile Rallye bis an die obere Begrenzung des langfristigen Trendkanals um 4,7883 PLN vollzogen werden. Damit hat das Paar eine erste wichtige Zielmarke erreicht, allerdings gestaltet sich die bisherige Aufwärtsbewegung lediglich in einer einzigen Welle. Die nun laufende Korrektur ist dabei als zwischengestaltete Konsolidierung zu interpretieren, neuerliche Quartalshochs könnten bei EUR/PLN demnach noch folgen. Wer Gewinne verbuchen kann, kann nun einiges davon einstreichen.

Konsolidierung gestartet

Die laufende Konsolidierung bei dem Währungspaar könnte nach technischen Maßstäben in den Bereich von 4,7370 beziehungsweise 4,7055 PLN abwärts reichen. Von dort aus könnte der Wert zunächst einmal wieder die obere Trendbegrenzung um 4,7883 PLN ansteuern, aber erst ein Ausbruch darüber dürfte ein Folgekaufsignal an 4,8079 und 4,8502 PLN entfesseln. Theoretisch würde es allerdings auch ausreichen, wenn nur ein marginal höheres Hoch etabliert wird, um die Bedingungen einer 1-2-3-Kursbewegung zu erfüllen. Fällt EUR/PLN dagegen unter glatt 4,70 PLN zurück, wäre dies ein klares Zeichen von Schwäche, weitere Verluste müssten in diesem Fall auf den EMA 200 bei 4,6531 PLN zwingend einkalkuliert werden.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

4,7483 // 4,7669 // 4,7883 // 4,8079 PLN

Unterstützungen:

4,7381 // 4,7153 // 4,7007 // 4,6811 PLN



Fazit

Die vor wenigen Stunden gestartete Konsolidierung würde sich sogar für sehr kurz entschlossene Anleger und ein entsprechendes Short-Investment eignen, vorläufige Ziele sind bei 4,7370 PLN angesiedelt, darunter der Bereich um 4,7055 PLN und somit die maximale Ausdehnung nach charttechnischen Regeln der Konsolidierung. Um hiervon möglichst stark profitieren zu können, könnte beispielsweise das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MD6QBY ausgestattet mit einem Hebel von 64,5 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 37 Prozent, entsprechende Zielmarken im Schein wurden bei 1,46 und 2,14 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte die vorläufigen Augusthochs von 4,7883 PLN nicht unterschreiten, daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 0,38 Euro ergeben.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

MD6QBY

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,42 – 1,55 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

4,8105 PLN

Basiswert:

EUR/USD

KO-Schwelle:

4,8105 PLN

akt. Kurs Basiswert:

4,7391 PLN

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,14 Euro

Hebel:

64,5

Kurschance:

+ 37 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.