EUR/PLN: Jahreshochs im Visier

Obwohl für gewöhnlich steigende Zinsen für das jeweilige Land einen Devisenvorteil bringen können, sieht das Bild beim Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) leider anders aus. Nach einer weiteren Zinsanhebung auf nun 7,00 Prozent profitiert die Gemeinschaftswährung ungemein und steuert auf frische Jahreshochs zu.

Im Vorfeld der am Mittwoch abgehaltenen Zinssitzung wurde in Markt breit spekuliert, ob die polnische Notenbank den Leitzins weiter anheben wird. Das Verbrauchervertrauen und die Einkaufsmanagerindizes sprachen klar dagegen, hier gingen im Vorfeld Rezessionstendenzen um. Dennoch hat die polnische Notenbank die zwölfte Zinserhöhung infolge auf nun 7,00 Prozent vollzogen, was bei einer Inflationsrate von 16,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auch nicht verwundert.

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt außergewöhnlich starke Kursspitzen innerhalb dieses Jahres, die größte reichte auf 5,0020 PLN Anfang März. Aber immer wieder versucht sich das Paar aus einem längerfristigen Aufwärtstrend zur Oberseite zu befreien, wie die jüngste Kursentwicklung seit Ende September erneut eindrucksvoll belegt. Nach einem erfolgreichen Pullback zurück auf die obere Trendbegrenzung kam wieder deutliche Aufwärtsdynamik auf und bekräftigt dadurch bullischen Ambitionen.

Auf der Schwelle zur Rezession

Sobald die Vorgängerhochs aus Ende September bei 4,8966 PLN überwunden werden, könnte sich für den Euro eine weitere Kaufwelle in Richtung 4,9378 und schließlich 5,0020 PLN anbahnen. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für ein kurzfristiges Long-Investment anbieten, an gegebener Stelle müsste eine erneute Auswertung erfolgen. Bärisch würde es kurzzeitig für das Paar EUR/PLN unterhalb der Vorgängertiefs aus Anfang dieses Monats von 4,7909 PLN zugehen, dann würde ein zeitnaher Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 4,7510 PLN und darunter den EMA 200 bei 4,6850 PLN denkbar.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4,8966 // 4,9249 // 4,9378 // 4,9620 PLN Unterstützungen: 4,8502 // 4,8388 // 4,8178 // 4,7909 PLN

Fazit

Sobald das jüngste Verlaufshoch bei 4,8966 PLN mindestens per Tagesschlusskurs überwunden wird, werden weitere Zugewinne an 4,9378 und schließlich 5,0020 PLN sehr wahrscheinlich und würden sich für ein Long-Investment anbieten. Hierzu könnte beispielshalber das Mini Future Long Zertifikat WKN VV7TZU zum Einsatz kommen, die Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 85 Prozent. Rechnerische Ziele im Schein wurden bei 3,65 und 4,96 Euro für den Schein ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch den Bereich von vorläufig 4,8560 PLN nicht überschreiten. Entsprechend würde sich hieraus ein Stopp-Kurs von 1,98 Euro im Zertifikat ableiten.

