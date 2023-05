EUR/PLN: EMA 200 erreicht

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) läuft bereits seit Wochen ein massiver Ausverkauf, nachdem wichtige Unterstützungen aus Anfang dieses Jahres weggebrochen waren. Außerdem droht das Paar aus einem langfristigen Aufwärtstrend herauszufallen, liegt aber derzeit auch auf einem äußerst wichtigen Unterstützungsniveau bestehend aus dem EMA 200 auf.

Zu Beginn des Ukraine-Krieges schoss der Euro gegenüber dem Zloty zeitweise auf einen Wechselkurs von 5,00 PLN aufwärts und damit deutlich über die Handelsspanne des langfristigen Aufwärtstrends hinauf. Nur wenig später stabilisierte sich die Lage wieder, die Ausschläge wurden kleiner. Seit Anfang dieses Jahres schwindete die Kraft bei EUR/PLN jedoch zusehends, besonders in den letzten Wochen äußerst dynamisch! Die Verluste reichten hierbei zu Beginn dieser Woche sogar auf den 200-Wochen-Durchschnitt bei 4,5619 PLN abwärts und damit deutlich unter die untere Trendkanalbegrenzung. Doch zahlreiche Supports nahen, nicht zuletzt in Form einer Horizontalunterstützung um 4,55 PLN.

Technische Gegenreaktion möglich

Häufig kommt es an derart markanten Unterstützungsstellen zu technischen Gegenreaktionen, auch hier könnte dem Währungspaar EUR/PLN im Erfolgsfall ein Gegenkonter an 4,5762, jedoch maximal an 4,5940 PLN heranreichen. Entsprechend würde sich hieraus ein spekulativer Long-Ansatz ergeben, ein nachhaltiger Trendbruch dürfte allerdings mittelfristig weitere Verluste nach sich ziehen. Unterhalb von 4,55 PLN würden demnach weitere Abschläge auf 4,4831 PLN sehr zeitnah drohen, sollte sich die Abwärtsdynamik in der jetzigen Form fortsetzen.

EUR/PLN (Wochenchart in PLN) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

4,5659 // 4,5777 // 4,5865 // 4,5940 PLN

Unterstützungen:

4,5500 // 4,5451 // 4,5275 // 4,5113 PLN



Fazit

Sobald sich mindestens auf Stundenbasis eine erfolgreiche Stabilisierung um 4,5619 PLN abzeichnet und das Paar anschließend über 4,5659 PLN zurückkehrt, könnten erste vorsichtige Long-Positionen mit Zielen bei 4,5762 und 4,5940 PLN aufgebaut werden. Hierzu könnte dann beispielshalber das Mini Future Long Zertifikat WKN VU56DP zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Niveau aus ergibt sich eine Renditechance von 15 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 5,11 und 5,50 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 4,5490 PLN jedoch in keinem Fall überschreiten, äquivalent würde sich im Schein hieraus ein Stopp-Kurs von 4,51 Euro ergeben. Wegen der sehr spekulativen Situation sollten sich aber nur sehr erfahrene Händler an diese Idee trauen.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

VU56DP

Typ:

Mini-Future Long

akt. Kurs:

4,85 – 4,90 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

4,3433 PLN

Basiswert:

EUR/PLN

KO-Schwelle:

4,3812 PLN

akt. Kurs Basiswert:

4,5619 PLN

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,50 Euro

Hebel:

37,2

Kurschance:

+ 15 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.