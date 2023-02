EUR/PLN: Chancengleichheit

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum polnischen Zloty (PLN) tobt seit Monaten ein erbitterter Kampf um eine Richtungsentscheidung, der sich in sehr volatilen Kursausschlägen manifestiert. Aktuell besitzen augenscheinlich Bullen Oberwasser, allerdings können sie sich ihrer Sache letztendlich noch nicht ganz sicher sein. Gleich zwei markante Formationen stehen sich gegenüber.

Übergeordnet herrscht bereits seit den Tiefständen um 4,20 PLN aus Anfang 2020 ein intakter Aufwärtstrend, kurz nach Ausbruch des Ukraine-Krieges schoss der Euro gegenüber dem polnischen Zloty zeitweise auf 5,0020 PLN hoch. Nur wenig später stabilisierte sich die Lage wieder, der übergeordnete Aufwärtstrend konnte nur wenig später aufgenommen werden und führte zu sukzessiven Kursgewinnen der Gemeinschaftswährung. An der markanten Unterstützung um 4,6650 PLN scheiden sich offenbar aber die Geister, gleich zwei markante Formationen stehen sich gegenüber. Zum einen wäre dies ein potenzielles Doppelhoch im Bereich der aktuellen Jahreshochs von 4,7503 PLN und dem gegenüber eine etwas in der Ausprägung längere inverse SKS-Formation. Einen kleinen Vorteil besitzen die Euro-Bullen derzeit, aber erst die nächsten Wochen dürften entscheidend für die mittelfristige Entwicklung werden.

Nächsten Wochen entscheidend

Tendenziell werden Käufern derzeit bessere Chancen aufgrund einer untergeordneten Rolle des Doppelhochs eingeräumt, die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg an 4,7839 und darüber an 4,8165 PLN steigt aber erst mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs oberhalb von 4,7503 PLN merklich an. Auf dieses Signal müssen sich Bullen daher noch eine Zeit lang gedulden, anderenfalls könnte es noch einmal zurück in den Bereich der rechten Schulter bei 4,6793 PLN abwärts gehen. Bären würden das Spielfeld dagegen erst unterhalb dieser Marke übernehmen, dann kämen sogar Abschläge auf die Dezembertiefs bei 4,6271 PLN in Spiel.

EUR/PLN (Tageschart in PLN) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

4,7500 // 4,7650 // 4,7839 // 4,8154 PLN

Unterstützungen:

4,7301 // 4,7167 // 4,6960 // 4,6850 PLN



Fazit

Greifbare Long-Signale mit Zielen bei 4,7839 und darüber 4,8165 PLN treten erst bei einem nachhaltigen Kursanstieg des Währungspaares EUR/PLN oberhalb des Niveaus von 4,7503 PLN auf. Nur dann würde sich tatsächlich ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MD804K anbieten und könnte am Ende eine Renditechance von konservativen 10 Prozent einbringen. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 15,25 und 15,94 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig wegen der hohen Volatilität das Niveau von 4,7300 PLN allerdings nicht überschreiten, was ich in einem Stopp-Kurs im Schein von 14,07 Euro äußert. Als Anlagehorizont dürften nur wenige Wochen erforderlich werden, entsprechend wird eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes vorausgesetzt!

Strategie für steigende Kurse



WKN:

MD804K

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

14,36 – 14,44 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

4,0647 PLN

Basiswert:

EUR/PLN

KO-Schwelle:

4,0647 PLN

akt. Kurs Basiswert:

4,7417 PLN

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

15,94 Euro

Hebel:

6,9

Kurschance:

+ 10 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.