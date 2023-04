EUR/NOK: Stark gelaufen

Das Währungspaar Euro (EUR) zur norwegischen Krone (NOK) befindet sich seit Jahresanfang in einer äußerst steilen Rallye und beschleunigte diese sogar. Allerdings hat die Aufwärtsdynamik zuletzt etwas abgenommen, dies könnte Hinweise auf eine bevorstehende Konsolidierung liefern, die angesichts der sehr steilen Kursentwicklung nicht ungelegen käme.

Übergeordnet herrscht seit einem Kursstand von 9,4334 NOK eine intakte Aufwärtsbewegung, bis Jahresanfang entwickelte sich diese im Rahmen einer gesunden Kursbewegung. Als es schließlich im Februar zu einem Ausbruch über die obere Trendkanalbegrenzung gekommen war, beschleunigte das Paar erwartungsgemäß und konnte schließlich in der ersten Aprilhälfte ein Rallyehoch von 11,5752 NOK markieren. Von diesem Niveau hat sich das Paar EUR/NOK allerdings in einem ersten Schritt unter den EMA 50 entfernt, sodass eine erste Verkaufswelle bereits zustande gekommen ist. Unter der Annahme einer dreiwelligen Konsolidierungsbewegung liegt aber noch weiteres Korrekturpotenzial in der Luft, dass durchaus für den kurzfristigen Aufbau von Short-Position genutzt werden könnte. Long investierte Anleger sollten dagegen ihr Engagement enger absichern oder aber über Gewinnmitnahmen nachdenken.

Steil gelaufen

Sollten nach aktuellem Maßstab die Wochentiefs von 11,3579 NOK bärisch gekreuzt werden, würde dies Hinweise auf eine Konsolidierungsausweitung auf 11,2996 und darunter in den Bereich um 11,2014 NOK liefern. Hierfür könnte dann eine entsprechende Short-Position eingegangen werden. Ein weiteres Ziel könnte sogar bei 11,0900 NOK liegen. Nur ein Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs von 11,5752 NOK würde dagegen Bullen wieder auf den Plan rufen und könnte Gewinne an 11,7648 NOK auslösen. Dagegen spricht allerdings der überkaufte Zustand des Paares, darunter auch bei den Indikatoren und Oszillatoren.

EUR/NOK (Tageschart in NOK) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

11,4004 // 11,4869 // 11,5752 // 11,5932 NOK

Unterstützungen:

11,3579 // 11,3928 // 11,2021 // 11,1443 NOK



Fazit

Sobald die aktuellen Wochentiefs von 11,3579 NOK unterschritten werden, würde die Wahrscheinlichkeit im Rahmen einer Konsolidierung auf eine zweite Verkaufswelle an 11,2014 NOK merklich zunehmen. Ein weiteres potenzielles Ziel könnte sogar bei 11,0900 NOK liegen, dies wird sich allerdings erst noch im weiteren Verlauf zeigen müssen. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN DFN4NM ließe sich selbst bei Erreichen der ersten Zielzone bereits eine Renditechance von 115 Prozent erzielen, dies wäre mit einem Zielkurs von 3,47 Euro im Schein verbunden. Eine Verlustbegrenzung sollte hierbei allerdings das Niveau von 11,4400 NOK nicht unterschreiten, woraus sich ein Stopp im Schein von 1,38 Euro ergeben würde. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage zu veranschlagen, entsprechend engmaschig muss der Basiswert beobachtet werden.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

DFN4NM

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

1,48 – 1,50 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

11,5932 NOK

Basiswert:

EUR/NOK

KO-Schwelle:

11,5932 NOK

akt. Kurs Basiswert:

11,4290 NOK

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

3,47 Euro

Hebel:

66,7

Kurschance:

+ 115 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.