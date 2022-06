EUR/GBP: Mit einem Streich

Heute wird die britische Notenbank zusammenkommen und über die weitere Fiskalpolitik Großbritanniens Auskunft erteilen. Sicherlich dürfte dies an den Finanzmärkten für Bewegung sorgen, wenn die BoE um 13:00 Uhr das neue Zinsniveau bekannt gibt.

Dabei dürften sich long positionierte Anleger ohnehin freuen, an einem einzigen Tag konnte das zweite große Ziel um 0,8720 GBP am Dienstag abgearbeitet werden, nur einen Tag später notierte das paar Euro schon wieder auf dem vorausgegangenen Ausbruchsniveau um 0,8599 GBP. Allmählich drängt sich aber der Verdacht einer bitter notwendigen Konsolidierung auf, die erneute Handelsansätze eröffnet, diesmal auf der Unterseite.

Gewinne einsammeln

Das Paar EUR/GBP scheint kurzfristig überhitzt zu sein, dies belegt eindrucksvoll der dynamische Rückfall vom zweiten Zielniveau zurück auf 0,8599 GBP. Ein Tagesschlusskurs darunter könnte eine kleine Konsolidierungswelle auslösen, Ziele wären dann im Bereich der Horizontalunterstützung von 0,8512 und dem jetzt dort verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt bei 0,8486 GBP zu nennen und könnten über ein Short-Investment gecovered werden. Ein unmittelbarer Ausbruch über die aktuellen Wochenhochs sowie die dort verlaufende Hürde aus April letzten Jahres wird dem Paar kurzfristig nicht zugetraut, vollständigkeitshalber könnte aber dadurch Kurspotenzial in den Bereich von 0,89 GBP entstehen.

EUR/GBP (Tageschart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,8618 // 0,8642 // 0,8682 // 0,8721 GBP Unterstützungen: 0,8558 // 0,8531 // 0,8494 // 0,8478 GBP

Fazit

Um von einem verlässlichen Verkaufssignal in Richtung des EMA 50 bei 0,8486 GBP ausgehen zu können, sollte erst ein nachhaltiger Bruch mindestens per Tagesschluss der Marke von 0,8599 GBP abgewartet werden. Nur in diesem Szenario ließe sich beispielshalber mit dem Open End Turbo Short Zertifikat WKN MD0S1F mit höherer Wahrscheinlichkeit eine Renditechance von 20 Prozenterzielen, Ziel des Scheins läge rechnerisch entsprechend bei 6,26 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht fehlen, aber auch das Niveau von mindestens 0,8635 GBP nicht unterschreiten. Daraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 4,53 Euro ableiten. Als Anlagehorizont sind nur wenige Stunden bis Tage anzunehmen, entsprechend schnell muss reagiert werden!

Strategie für fallende Kurse WKN: MD0S1F

Typ: - akt. Kurs: 5,18 - 5,21 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 0,9021 GBP

Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,9021 GBP

akt. Kurs Basiswert: 0,8579 GBP Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,26 Euro Hebel: 19,2

Kurschance: + 20 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.