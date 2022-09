EUR/GBP: Weitere Hürde gemeistert

In der abgelaufenen Handelswoche wurde beim Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) eine mittelfristige Weichenstellung getätigt. Zeitgleich konnte die Gemeinschaftswährung auf den höchsten Stand seit Februar letzten Jahres zulegen und bekräftigt einen seit dem Frühjahr 2022 laufenden Aufwärtstrend.

Seit den Kursspitzen aus März 2020 und einem Niveau um 0,9500 GBP herrscht bei EUR/GBP ein Abwärtstrend und brachte Verluste auf 0,8202 GBP und somit eine wichtige Unterstützung aus 2014 hervor. Seit dem Frühjahr dieses Jahres hat der Wind jedoch merklich gedreht, die Gemeinschaftswährung Euro kann deutlich gegenüber dem britischen Pfund aufwerten und begab sich in der abgelaufenen Handelswoche über die markante Hürde von 0,8721 auf 0,8784 GBP aufwärts. Dieses neuerliche Kaufsignal könnte noch weitaus höhere Notierungen beim besprochenen Währungspaar hervorbringen.

Umkehrsignale bislang ausgeblieben

Gleich zwei wichtige Horizontalwiderstände konnten in den letzten Wochen erfolgreich überwunden werden, Umkehrsignale sind derzeit im Kursverlauf EUR/GBP nicht zu erkennen, was aus technischer Sicht auf weitere Zugewinne zumindest an das 61,8 % Fibonacci-Retracement schließen lässt. Ein derartiger Fall wäre mit Kursgewinnen an 0,8881 GBP verbunden, bis wohin noch ein kurzzeitiges Long-Engagement eingegangen werden kann. Bestehende Positionen sollten dagegen nun enger abgesichert werden, hierzu käme beispielsweise ein Niveau um 0,8678 GBP infrage. Allerdings sollte man sich aufgrund der stetigen Gewinne auch eines dynamischen Pullbacks stets bewusst sein. Ins bärische Lager würde das Paar allerdings erst unterhalb von 0,8478 GBP wechseln.

EUR/GBP (Wochenchart in GBP) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,8784 // 0,8820 // 0,8855 // 0,8881 GBP Unterstützungen: 0,8721 // 0,8670 // 0,8599 // 0,8552 GBP

Fazit

Insgesamt wird beim Währungspaar EUR/GBP an einer Rallyefortsetzung festgehalten, allerdings könnte aufgrund der Ausdehnung der jüngsten Aufwärtsbewegung schon bald ein Pullback zur Unterseite anstehen. Dieser würde sich im Übrigen sehr gut für einen Einstieg auf einem niedrigeren Kursniveau anbieten. Übergeordnete Ziele wurden durch den erfolgreichen Wochenschlusskurs oberhalb von 0,8721 GBP nun um 0,8881 GBP aktiviert. Als mögliches Investmentvehikel könnten sich Anleger hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV51TW etwas näher ansehen. Vom gegenwärtigen Kursniveau aus beträgt die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee 65 Prozent, dies wäre mit einem Wertzuwachs des Scheins auf 3,27 Euro verbunden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV51TW

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,98 - 1,99 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 0,8598 GBP

Basiswert: EUR/GBP KO-Schwelle: 0,8598 GBP

akt. Kurs Basiswert: 0,8768 GBP Laufzeit: Open End

Kursziel: 3,27 Euro Hebel: 50,3

Kurschance: + 65 Prozent Quelle: DZ Bank

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.