EUR/GBP: Neuer Ausbruchsversuch

Angesichts einer weiter hohen Inflation und zuletzt kräftig gestiegenen Zinsen kommt die britische Wirtschaft kaum in Schwung, Umfragen zufolge halten Verbraucher auch noch ihr Geld zusammen und sorgen für eine geringere Inlandsnachfrage. All dies bleibt von den internationalen Investoren nicht unbemerkt, die britische Währung wertet ab und erzeugt beim Paar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) womöglich schon sehr bald neue Handelsansätze.

Der Statistikbehörde ONS zufolge legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im August zum Vormonat um lediglich 0,2 Prozent zu, nachdem sie im Juli noch um 0,6 Prozent geschrumpft war. Die anhaltend hohe Inflation auf dem Inselstaat lastet nun aber auf dem Konsum, Verbraucher halten sich bei Neuanschaffungen zurück, was sicherlich auch hohen Kraftstoffkosten und allgemeinem Druck auf die Lebenshaltungskosten zuzuschreiben ist.

Höchste Inflationsrate in Westeuropa

Ein Blick auf die Kursentwicklung des Paares EUR/USD zeigt innerhalb eines seit Februar laufenden Abwärtstrends eine potenziell bullische Flagge direkt an der Trendkanalbegrenzung. Sollte diese zur Oberseite regelkonform aufgelöst werden, könnte auch ein in den letzten Monaten zwischen 0,8500 und 0,8701 GBP etablierter Boden abgeschlossen werden und zu einem Trendwechsel führen. Kursgewinne an 0,8751 und darüber in den Bereich um 0,8846 GBP wären dann vorprogrammiert. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter die aktuellen Wochentiefs von 0,8616 GBP für Abschläge auf 0,8597 GBP sorgen. Aber selbst dieses Szenario würde zu einem späteren Zeitpunkt noch einen erfolgreichen Bodenabschluss ermöglichen.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

0,8663 // 0,8701 // 0,8734 // 0,8764 GBP

Unterstützungen:

0,8616 // 0,8598 // 0,8569 // 0,8543 GBP



Fazit

Erste Hinweise auf eine erfolgreiche Auflösung des laufenden Abwärtstrends und der bullischen Flagge ergeben sich bei EUR/GBP oberhalb von 0,8666 GBP. Übergeordnete Ziele ließen sich oberhalb von 0,8701 GBP dann bei 0,8751 und 0,8846 GBP ableiten und für entsprechende Long-Positionen nutzen. Hierfür könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN ME0UE1 zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 195 Prozent, Ziele im Schein wurden bei 2,17 und 3,27 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber das Niveau des EMA 200 bei derzeit 0,8649 GBP nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 0,99 Euro ergeben.

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

