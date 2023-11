EUR/GBP: Jahresendrallye wahrscheinlich

Das Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) hat erst Mitte Oktober seinen mittelfristigen Abwärtstrend verlassen und dadurch ein Kaufsignal generiert. Auch erfolgte bereits ein Rücklauf zurück auf das Ausbruchsniveau sowie den EMA 200, sodass der Weg auf Sicht der nächsten Wochen auf der Oberseite frei sein dürfte.

Die Bodenbildungsphase der letzten Monate um 0,8500 GBP begrenzt durch einen Horizontalwiderstand um 0,8701 GBP hat ganze Arbeit geleistet, vor wenigen Tagen gelang es in der Spitze auf 0,8754 GBP zuzulegen, was deutlich über dem vorherigen Abwärtstrend und Triggermarke für ein Ausbruchsszenario liegt. Der jüngste Rückläufer zurück auf den 200-Tage-Durchschnitt kann gut und gerne als klassischer Pullback bezeichnet werden, dieser wurde wie zu erkennen ist gekauft, nun könnte eine entspannte Erholung mit weniger Volatilität in Erscheinung treten.

Technisch einwandfrei

Solange der Bereich um den EMA 200 nachhaltig verteidigt werden kann, sind weiter anziehende Notierungen zu favorisieren. Zunächst an die Oktoberhochs bei 0,8754 GBP, darüber in den Bereich von 0,8807 und womöglich mittelfristig noch 0,8875 GBP. Entsprechend gut würde sich dieses Szenario für den Aufbau von etwas längeren Long-Positionen anbieten. Sollte allerdings unerwartet das Oktobertief bei 0,8616 GBP bärisch gekreuzt werden, könnte dies sogar einen Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend mit entsprechenden Konsequenzen auslösen. Abschläge auf 0,8558 und darunter 0,8531 GBP wären dann nicht mehr auszuschließen.

EUR/GBP (Tageschart in GBP) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

0,8754 // 0,8777 // 0,8807 // 0,8835 GBP

Unterstützungen:

0,8699 // 0,8657 // 0,8616 // 0,8577 GBP



Fazit

Das kürzlich etablierte Kaufsignal beim Währungspaar EUR/GBP hat insgesamt Kurspotenzial an 0,8875 GBP mittelfristig freigesetzt, mit Zwischenstopp ist allerdings um 0,8754 und 0,8807 GBP auf dem Weg zum finalen Ziel zu rechnen. Wer sich ebenfalls den Bullen anschließen möchte, könnte dies beispielshalber durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN ME0X06 tun. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt hierbei eine Renditechance von 155 Prozent, endgültiges Ziel im Schein läge dann rechnerisch bei 2,95 Euro. Ein Stopp sollte bei einem unmittelbaren Long-Investment das Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei 0,8657 GBP allerdings noch nicht überschreiten, orientierungshalber würde sich hieraus ein Stopp-Kurs im Schein von 0,45 Euro ergeben.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

ME0X06

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

1,13 – 1,14 Euro

Emittent:

Morgan Stanley

Basispreis:

0,8621 GBP

Basiswert:

EUR/GBP

KO-Schwelle:

0,8621 GBP

akt. Kurs Basiswert:

0,8716 GBP

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

2,95 Euro

Hebel:

87,7

Kurschance:

+ 155 Prozent

Quelle: Morgan Stanley



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.