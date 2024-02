EUR/GBP: 2023'er Tiefs wackeln

Entgegen der Erwartungen von Ökonomen hat sich die Lohnentwicklung sowie der Arbeitsmarkt in Großbritannien stärker entwickelt, als erwartet worden war. Das gab dem britischen Pfund international sogleich Auftrieb. Ein Blick auf das Währungspaar Euro (EUR) zum britischen Pfund (GBP) zeigt den Wert in einem intakten Abwärtstrend, der nach Unterschreiten der Vorjahrestiefs sowie des dort befindlichen 61,8 % Fibos entsprechend fortgesetzt werden dürfte.

Am Dienstag vorgestellte Daten zum britischen Arbeitsmarkt haben Volkswirte aufhorchen lassen. Ebenso unvorhergesehen legten die Löhne in 2023 stärker zu, als zuvor erwartet worden war. Mit 6,2 Prozent lag der Lohnanstieg im Schlussquartal höher als das vorhergesagte Plus von 6,0 Prozent. Marktteilnehmer gingen deshalb davon aus, dass die Verlangsamung des Lohnanstiegs nicht deutlich genug war, um die Bank of England zu rascheren Zinssenkung zu bewegen. Entsprechend schwach reagierten die Cross-Over-Paare zum britischen Pfund, am Beispiel von EUR/GBP steht nun eine mittelfristige Entscheidung exakt am 61,8 % Fibonacci-Retracement sowie den Vorjahrestiefs um 0,8500 GBP an.

5,4 Prozent Kursgewinn in 2023

Sollte es bei EUR/GBP demnach zu einem Wochenschlusskurs unterhalb von 0,8500 GBP kommen, dürfte sich der seit Februar 2023 anhaltende Abwärtstrend fortsetzen, in der Folge müssten Investoren mit Abschlägen auf 0,8345 und darunter 0,8310 GBP zwingend rechnen. Ein solches Szenario würde sich anschließen für den Aufbau von Short-Positionen auf den Euro anbieten. Auf der Oberseite bleibt das Aufwärtspotenzial zunächst durch einen Horizontalwiderstand verlaufend um 0,8550 sowie dem EMA 50 bei 0,8565 GBP beschränkt. Erst darüber dürfte ein größerer Schritt in Richtung des EMA 200 bei 0,8639 GBP ermöglicht werden. Aber selbst dies würde am laufenden Abwärtstrend noch nichts ändern.

Wichtige Chartmarken Widerstände:

0,8538 // 0,8565 // 0,8603 // 0,8639 GBP

Unterstützungen:

0,8500 // 0,8440 // 0,8408 // 0,8346 GBP



Fazit

Tagesschlusskurse unterhalb von 0,8500 GBP würden erste Hinweise auf eine Korrekturfortsetzung mit Zielen bei 0,8345 und darunter 0,8310 GBP liefern. Entsprechend könnte hierauf ein Short-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VM7NFC abgeschlossen werden. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt eine Renditechance von 100 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 4,35 Euro. Eine Verlustbegrenzung kann relativ nahe der Verkaufsmarke angesetzt werden, hier könnte das Niveau um 0,8545 GBP gewählt werden. Im Umkehrschluss würde sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,59 Euro ergeben, aus den beiden Kennziffern folgt ein entsprechendes CRV von 4,6 zu 1.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

VM7NFC

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,08 – 2,09 Euro

Emittent:

Vontobel

Basispreis:

0,8679 GBP

Basiswert:

EUR/GBP

KO-Schwelle:

0,8679 GBP

akt. Kurs Basiswert:

0,8545 GBP

Laufzeit:

Open end

Kursziel:

4,35 Euro

Hebel:

48,1

Kurschance:

+ 100 Prozent

Quelle: Vontobel



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Bank Vontobel Europe AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.