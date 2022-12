EUR/CHF: Ein kleiner Hoffnungsschimmer

Das Währungspaar Euro (EUR) zum Schweizer Franken (CHF) steckt seit nunmehr Ende September in einer Aufwärtsphase und versucht sich zugleich an einem Boden. Zumindest aus technischer Sicht stehen die Signale auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, wenn Bullen das Momentum weiter für sich nutzen können.

Übergeordnet steckt das Paar EUR/CHF bereits seit einem Verlaufshoch bei 1,6828 CHF aus Ende 2007 in einem langfristigen Abwärtstrend fest und tendierte bis Ende September talwärts. Den Tiefpunkt markiere das Paar ganz in der Nähe des 2015er Tiefs bei 0,9403 CHF und versucht sich mit dessen Hilfe nun an einem Doppelboden. Obwohl die jüngste Aufwärtsbewegung noch relativ am Anfang stehen dürfte, mehren sich die Zeichen auf eine Fortsetzung dieser aus technischer Sicht. Hinzu kommen zwei inverse SKS-Formationen unterschiedlicher Ausdehnung. Als eine besonders hohe Hürde präsentiert sich dabei der EMA 200.

Bislang technische Gegenreaktion

Der seit Ende September andauernde Aufschwung muss wegen eines fehlenden Bodens vorläufig noch als technische Gegenreaktion auf die vorausgegangenen Verluste gewertet werden, dennoch würde sich bei erfolgreicher Auflösung der größeren inversen SKS-Formation weiteres Aufwärtspotenzial oberhalb der Paritätsgrenze an 1,0318 CHF freisetzen lassen. Die wahren Herausforderungen für Bullen liegen aber zunächst am EMA 200 bei derzeit 0,9971 CHF, der Paritätsgrenze bei 1,00 und schließlich dem EMA 50 bei 1,0033 CHF. Sollten diese Hürden demnächst fallen, würde der Weg an 1,0318 CHF frei werden. Auf der Unterseite sollten sich Investoren jedoch vor einem Kursrückfall unter das Niveau von 0,9755 CHF hüten, dies könnte nämlich neuerliche Abschlagsrisiken an 0,9651 CHF eröffnen.

EUR/CHF (Tageschart in Franken) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,9897 // 0,9969 // 1,0014 // 1,0087 CHF Unterstützungen: 0,9788 // 0,9763 // 0,9708 // 0,9651 CHF

Fazit

Wie bereits erwähnt, handelt es sich an dem seit Ende September vorliegenden Aufschwung bislang um eine technische Gegenreaktion, die ein potenzielles Ziel um 1,0318 CHF besitzt. Sollte die nächsten Hürden durch eine erfolgreiche Auflösung der beiden SKS-Formationen in Angriff genommen werden, könnte ein Long-Investment beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV5367 erfolgen. Der mit einem Hebel von 61,7ausgestattete Schein sollte bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee schließlich eine Renditechance von 250 Prozent eröffnen. Eine Verlustbegrenzung sollte aber das Niveau von vorläufig 0,9818 CHF gemessen am Basiswert noch nicht überschreiten, was ziemlich genau dem 50-Tage-Durchschnitt entspricht. Entsprechend würde sich im Schein dann ein Stopp-Kurs von 1,41 Euro ergeben. Das übergeordnete Ziel bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee läge dagegen bei 6,49 Euro. Da diese Idee mit zahlreichen Risiken verbunden ist, sollten nur kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden.

Strategie für steigende Kurse WKN: DV5367

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,61 - 1,62 Euro

Emittent: DZ Bank Basispreis: 0,9694 CHF

Basiswert: EUR/CHF KO-Schwelle: 0,9694 CHF

akt. Kurs Basiswert: 0,9843 CHF Laufzeit: Open End

Kursziel: 6,59 Euro Hebel: 61,7

Kurschance: + 250 Prozent Quelle: DZ Bank

