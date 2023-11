EUR/CHF: Vor hartem Widerstand nach oben

Mittwoch, 22. November 2023

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Currencies!

Heute geht es um das Währungspaar Euro vs. Schweizer Franken (EUR/CHF). Ein Euro kostet am Mittwoch, 22. November 2023 (19:35 Uhr): 0,963 CHF (-0,1%).

Zum Hintergrund Der Schweizer Franke (CHF) gilt weiterhin als einer der stärksten Währungen der Welt. Seit der Jahrtausendwende hat der CHF gegenüber dem EUR 64 Prozent an Wert gewonnen; gegenüber dem USD sogar 78 Prozent. Währungsanalysten zufolge sollte der CHF auch weiterhin outperformen: Der Nahost-Konflikt kommt dem CHF als »sicherer Hafen in stürmischen Zeiten« grundsätzlich zugute.

Die Ausgangslage Oben abgebildet: der Tageschart des Währungspaars EUR/CHF. Dieser zeigt, wieviel Schweizer Franken ein Euro wert ist. Steigende Kurse zeugen also von einer EUR-Stärke gegenüber dem CHF. Und jetzt wird’s technisch spannend: Der Chartverlauf nähert sich nämlich seiner fallenden 200-Tagelinie! Diese findet sich bei aktuell 0,967 CHF – und dort beginnt ein Widerstandsbereich, der sich bis rund 0,97 CHF erstreckt. Andererseits aber zeigen sich die Kurse als solide unterstützt. Und der Abstand zwischen Widerstand und Unterstützung wird immer enger: ein Machtkampf zwischen Bullen und Bären steht bevor.

Die Prognose Der Euro befindet sich gegenüber dem Schweizer Franken (EUR/CHF) in einer Seitwärtsrange. Dabei bewährte sich die (ansteigende) 21-Tagelinie bislang als Support. Der steigende Verlauf dieses MA(21) verstärkt damit den Preisbereich um 0,962 CHF in seiner Eigenschaft als Unterstützung. Die aktuelle Patt-Situation wird über kurz oder lang aufgelöst werden. Dabei ist charttechnisch eher zu erwarten, dass sich der Widerstand behauptet und der EUR-Kurs Richtung 0,96 CHF abdriften wird: dort läge eine intakte Aufwärtstrendlinie (A).

Manfred Ries, Chefredakteur

