EUR/CHF: Noch darf keine Entwarnung gegeben werden

Mittwoch, 14. Juni 2023

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Currencies!

Heute geht es um das Währungspaar Euro vs. Schweizer Franken (EUR/CHF). Der Währungskurs EUR/CHF am Mittwoch, 14. Juni 2023 (16:15 Uhr): 0,9733 CHF (-0,4%).

Zum Hintergrund

Der Schuldenstreit in den USA ist – fürs Erste – beigelegt, beziehungsweise bis zum nächsten Streit verschoben. In diesem Kontext könnten andere Weltwährungen profitieren: etwa der Schweizer Franken. Heute ein Blick auf das Währungspaar Euro vs. Schweizer Franken (EUR/CHF). Achtung: Am Donnerstag, 15. Juni, verkündet die EZB ihren nächsten Zinsentscheid. Analysten sprechen im Vorfeld von der Möglichkeit eines weiteren Zinsanstiegs. Dies würde den EUR gegenüber dem CHF tendenziell stärken, zumal der Leitzins der Schweizerischen Nationalbank (SNB) seit März 2023 bei lediglich 1,5 Prozent liegt. Im Euro-Raum liegt der Leitzins am 14. Juni 2023 bei 3,75 Prozent.

Die Ausgangslage

Oben abgebildet: der EUR/CHF-Kursverlauf auf Wochenbasis. Fallende Kurse bei diesem Währungspaar heißen: Der Euro fällt im Vergleich zum Schweizer Franken, der gegenüber dem Euro zulegt. Im Wochenverlauf stieg der EUR bis auf knapp 0,98 CHF. Dieses Kursniveau konnte der Euro jedoch nicht halten und die Kurse gaben wieder nach – und drohen, in seinen kurzzeitigen Abwärtstrend (A) zurückzukehren. Dies zeugt von der aktuellen Stärke des Franken gegenüber dem Euro. Doch wie lange noch?..

Die Prognose

Die 21-Tagelinie (aktuell bei 0,972 CHF verlaufend; im obigen Wochenchart nicht ersichtlich) hat ihren fallenden Verlauf beendet und zeugt von der zunehmenden Stabilisierung des EUR. Davon spricht auch wieder der Slow-Stochastik-Indikator. Chartisten haben jetzt die für EUR/CHF bedeutsamsten Schlüsselmarken im Blick: 0,986 CHF (200-Tagelinie = Widerstand) und 0,964 CHF (Unterstützung). Wobei bereits um 0,97 CHF mit einem engmaschigeren Support zu rechnen ist. EUR/CHF bleibt damit ein volatiles Currency-Paar mit positiven Ansätzen. Doch solange die 200-Tagelinie nicht wieder zurückerobert ist, solange bleibt EUR/CHF primär ein Trading-Vehikel innerhalb der beschriebenen Schlüsselmarken.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Emerging Markets. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit – und ein schönes Wochenende!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

