EUR/CHF: Der Euro im kurzzeitigen Abwärtstrend

Freitag, 26. Mai 2023

Vorab: Bedingt durch den Feiertag am Montag, 29. Mai (Pfingstmontag), erfolgt die nächste Aussendung meines Newsletters am kommenden Mittwoch, 31. Mai 2023.

was gibt’s Neues in/aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Devisen? Aktuell im Fokus der Investoren: die Currencies!

Heute geht es um das Währungspaar Euro vs. Schweizer Franken (EUR/CHF). Der Währungskurs EUR/CHF am Freitag, 26. Mai 2023 (20:15 Uhr): 0,9707 USD (-0,1%).

Zum Hintergrund

Der Schuldenstreit in den USA ruft Ratingagenturen auf den Plan. Fitch, einer der größten Agenturen, nimmt seine Top-Bewertung für die USA unter verschärfte Beobachtung – eine Herabstufung scheint nicht unmöglich. Gleichwohl tendiert der USD gegenüber anderen Währungen erstaunlich stark. Interessant in diesem Kontext: ein Blick auf die anderen Weltwährungen – ein Blick auf den Euro zum Schweizer Franken (EUR/CHF).

Die Ausgangslage

Am Freitag durchbrach EUR/CHF erneut die Kursmarke von 0,97 CHF. Damit setzt sich die tendenzielle Schwäche des EUR auch gegenüber dem CHF weiter fort. Aktuell notiert EUR/CHF wieder auf Stand vom Oktober 2022. Die 21-Tagelinie (im obigen Wochenchart nicht ersichtlich) verläuft fallend und zeugt damit von einem intakten, kurzfristigen Abwärtstrend. Gleichzeitig ist dieser gleitende Durchschnitt – aktuell bei 0,9741 CHF verlaufend – als engmaschiger Widerstand nach oben zu betrachten.

Die Prognose

Der kurzzeitige Abwärtstrend bleibt intakt! Schließt EUR/USD am Freitag unterhalb von 0,97 CHF, so dürfte dies in der kommenden Woche zu weiteren Kursrückschlägen führen. Im mittelfristigen Zeitfenster definieren wir aktuell bedeutsame Schlüsselmarken auf 0,9640 CHF als Unterstützung (Vorwochentief) und 0,9764 CHF als Widerstand (Vorwochenhoch). Ein etwaiger Durchbruch unter 0,964 CHF wäre charttechnisch sehr negativ zu bewerten und würde in einen weiteren Kursrückschlag des EUR münden.

Soweit für heute aus der spannenden Welt der Währungen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und gute (Trading)Zeit – und ein schönes Pfingst-Wochenende.

Manfred Ries, Chefredakteur

