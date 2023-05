EUR/AUD: Trendumkehr nimmt Form an

Seit Spätsommer letzten Jahres befindet sich das Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) in einer stattlichen Rallyephase und konnte alle mittelfristigen Ziele abarbeiten. Seit einigen Wochen steckt das Paar jedoch in einer groben Seitwärtsbewegung fest, die sich zunehmend in Gestalt einer SKS-Formation präsentiert.

Nachdem beim Paar EUR/AUD im Bereich von 1,4284 AUD Mitte 2022 ein Doppelboden aufgestellt worden ist, drehte der Trendverlauf zur Oberseite, infolgedessen ging es in einem ersten Schritt an 1,5398 AUF aufwärts und darüber an 1,6225 AUF. Die Kursrallye hielt schließlich bis Anfang dieses Monats an, womit ein Niveau von 1,6787 AUF erreicht werden konnte, was deutlich über der markanten Widerstandszone der letzten Jahre von 1,6225 AUD liegt. Die neuerlichen Verluste auf eben jene Widerstandszone und jetzt Unterstützung zeigen jedoch Züge einer SKS-Formation, die in der Charttechnik häufig als Trendwendemuster auftreten. Die Nackenlinie verläuft dabei exakt auf dem Support von 1,6225 AUD.

Rallyeabkühlung erwartet

Sollte demnach die SKS-Formation einer regelkonformen Auflösung unterliegen, könnte die anhaltende Rallye in eine längere Pause übergehen, Abschläge auf 1,6035 und darunter 1,5832 AUD sollten dann zwingend eingeplant werden. Dieses Szenario tritt allerdings erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb der Nackenlinie. Ein Kursanstieg mindestens über ein Niveau von 1,6435 AUD könnte dagegen die Formation noch negieren und neuerliche Kurszuwächse zurück an die Jahreshochs von 1,6787 AUF erlauben zu vollziehen.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1,6283 // 1,6358 // 1,6446 // 1,6576 AUD

Unterstützungen:

1,6225 // 1,6136 // 1,6240 // 1,5979 AUD



Fazit

Unter der Annahme einer größeren Konsolidierung mit Zielen bei 1,6035 und 1,5832 AUD ergibt sich bei einem Wochenschlusskurs unterhalb der dazugehörigen Nackenlinie von 1,6225 AUD besagtes Abwärtspotenzial. Durch ein Investment in das Open End Turbo Short Zertifikat WKN DW0KXB ausgestattet mit einem Hebel von 27,7 winkt eine Rendite von 100 Prozent. Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 3,86 und 5,10 Euro errechnet. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig das Niveau von 1,6375 AUD allerdings noch nicht unterschreiten, häufig kommt es an derart markanten Stellen zu erhöhter Volatilität und dementsprechend größeren Ausschlägen. Entsprechend würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 1,76 Euro ergeben.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

DW0KXB

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

2,49 – 2,51 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

1,6642 AUD

Basiswert:

EUR/AUD

KO-Schwelle:

1,6642 AUD

akt. Kurs Basiswert:

1,6257 AUD

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

5,10 Euro

Hebel:

27,7

Kurschance:

+ 100 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.