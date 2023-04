EUR/AUD: Rallyefortsetzung möglich

Beim Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) hält oberhalb einer mehrjährigen Hürde von 1,6225 AUD seit Wochen eine Konsolidierungsbewegung an. Zuletzt hat die Gemeinschaftswährung jedoch deutlich aufgewertet, was schon bald mit einer Rallyefortsetzung verbunden sein könnte.

Nachdem im Bereich von 1,4284 AUD im abgelaufenen Jahr ein Doppelboden nach einem vorausgegangenen Abwärtstrend etabliert werden konnte, folgte ein Trendwechsel und brachte ein erforderliches Kaufsignal durch einen Anstieg über 1,5398 AUD im Oktober 2022 hervor. Die Folge waren weitere Gewinne an die mehrjährige und seit Ende 2020 bestehende Hürde von 1,6225 AUD. Auch dieses Niveau konnte Anfang dieses Monats überwunden werden, allerdings fehlte Händlern die unmittelbare Durchzugskraft für ein Folgekaufsignal. Als positives Zeichen ist dagegen die seit gut einem Monat anhaltende Konsolidierungsbewegung zu werten, die durchaus Anzeichen für eine Rallyefortsetzung liefert.

Zweite Kaufwelle ungebrochen

Durch eine positive Auflösung der aktuellen Schiebephase zwischen 1,6225 und den aktuellen Jahreshochs von 1,6446 AUD könnte ein Folgekaufsignal mit Zielen bei 1,6583 und darüber 1,6774 AUD entstehen und würde sich für ein finales Long-Investment anbieten. Bestehende Long-Positionen können dagegen jetzt enger abgesichert werden, denkbar wäre ein Niveau um 1,6200 AUD. Kommt es hingegen doch noch zu einem unerwarteten Topping-Muster, würde unterhalb von 1,6149 AUD eine längere Konsolidierung zunächst auf 1,6035 AUD und darunter sogar 1,5935 AUD drohen. Anzeichen für ein solches Szenario sind derzeit allerdings nicht zu erkennen.

EUR/AUD (Wochenchart in AUD) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1,6446 // 1,6499 // 1,6583 // 1,6636 AUD

Unterstützungen:

1,6225 // 1,6035 // 1,6195 // 1,5850 AUD



Fazit

Oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 1,6446 AUD steigt die Wahrscheinlichkeit auf einen letzten Kursanstieg des Paares EUR/AUD an 1,6774 AUD merklich an. Mit einem kurzen Zwischenstopp sollten Investoren aber noch im Bereich von 1,6583 AUD rechnen. Für diesen Anstieg könnte dann ein Long-Investment abgeschlossen werden, beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DW0HRX. Eine vollständige Umsetzung der Handelsidee birgt hierbei eine Renditechance von 75 Prozent, Ziele wurden für den Schein bei 3,60 und 4,77 Euro errechnet. Bis zur vollständigen Umsetzung der Handelsidee sind aber gut einige Wochen an Zeit einzuplanen, ein Stopp-Niveau angesetzt um 1,6195 AUD würde dagegen einen Stopp-Kurs von 1,24 Euro im Zertifikat erfordern.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

DW0HRX

Typ:

Open End Turbo Long

akt. Kurs:

2,61 – 2,63 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

1,6009 AUD

Basiswert:

EUR/AUD

KO-Schwelle:

1,6009 AUD

akt. Kurs Basiswert:

1,6420 AUD

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,77 Euro

Hebel:

38,0

Kurschance:

+ 75 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.