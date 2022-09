EUR/AUD: Nächster Versuch

Das Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) bewegt sich seit Tagen um die Nackenlinie einer inversen SKS-Formation grob seitwärts herum. Nachhaltige Signale sind hieraus noch nicht zustande gekommen, allerdings weist das Chartbild positive Tendenzen auf, wodurch schon bald ein Long-Signal bei erfolgreicher Auflösung erwartet werden kann.

Die angesprochene inverse SKS-Formation befindet sich offenbar kurz vor ihrer Auflösung, die um 1,4797 AUD verlaufende Nackenlinie stellt kurzzeitig aber noch eine hohe Hürde dar. Trotzdem lässt sich auf Wochensicht bereits ein Kursplus von gut einem halben Prozent erkennen, für eine nachhaltige Auflösung bedarf es jedoch eines Schlusskurses oberhalb von 1,4820 AUD. Nur in diesem Szenario könnte sich zusammen mit dem Verlaufstief aus Anfang April dieses Jahres um 1,4321 AUD ein Doppelboden durchsetzen und zu einem Trendwechsel führen.

Auf Startposition

Tagesschlusskurse oberhalb von 1,4820 AUF würden die Annahme einer erfolgreichen Auflösung der inversen SKS-Formation nähren, Zugewinne an 1,4943 AUD und darüber an den 50-Tage-Durchschnitt bei 1,5046 AUD wären dann möglich. Eine überschießende Welle könnte sogar an 1,5175 AUD heranreichen. Ein Kurssturz unter das Niveau der rechten Schulter von 1,4560 AUD sollte jedoch mit Vorsicht genossen werden, in diesem Szenario könnten nämlich noch einmal die Jahrestiefs um 1,4284 AUD angesteuert werden.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,4820 // 1,4882 // 1,4943 // 1,5046 AUD Unterstützungen: 1,4692 // 1,4616 // 1,4488 // 1,4395 AUD

Fazit

Um überproportional von einem möglichen Kaufsignal beim Währungspaar EUR/AUD zu profitieren, könnte zum Beispiel das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV02QK zum Einsatz kommen. Die mögliche Renditechance beliefe sich bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee auf 110 Prozent, Ziel des Scheins läge rechnerisch dann bei 4,44 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch nicht allzu eng angesetzt werden, als Richtwert gilt ein Niveau von 1,4660 AUD. Daraus würde sich im Schein ein Stopp-Kurs von 0,97 Euroableiten. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzunehmen, eine engmaschige Beobachtung daher erforderlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV02QK

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,05 - 2,06 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,4519 AUD

Basiswert: EUR/AUD KO-Schwelle: 1,4519 AUD

akt. Kurs Basiswert: 1,4519 AUD Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,44 Euro Hebel: 48,3

Kurschance: + 110 Prozent Quelle: Vontobel

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.