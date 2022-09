EUR/AUD: Bullen liefern ab!

Das Währungspaar Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) konnte sich wie erwartet zur Oberseite absetzen und hat Ende dieser Woche sogar den 200-Tage-Durchschnitt in Angriff genommen. Hierdurch entfaltet die im dritten Quartal etablierte inverse SKS-Formation sukzessive ihre Wirkung und kann immer noch für ein Long-Investment genutzt werden.

In der letzten technischen Besprechung zur EUR/AUD vom 07. September 2022: "EUR/AUD: Das Paar dreht langsam" wurde bereits im Vorfeld auf eine inverse SKS-Formation hingewiesen, diese konnte mit dem Sprung über die Marke von 1,4797 AUD schließlich aktiviert werden und brachte Kursgewinne an 1,5122 AUD hervor. Gelingt ein nachhaltiger Sprung über den EMA 200, dürfte dies ein kleinerer Befreiungsschlag in Richtung der nächstgrößeren Ziele werden. Ein frisches Long-Engagement wäre an dieser Stelle ebenfalls denkbar, da durch den Sprung über den EMA 200 die Rückfallrisiken erheblich minimiert worden sind.

Dynamische Zugewinne

Ein nachhaltiger Tages-, Wochen- und Monatsschlusskurs oberhalb des EMA 200 bei derzeit 1,5029 AUD würde weitere Ziele bei 1,5190 und 1,5398 AUD aktivieren und sich für ein fortgesetztes Long-Investment anbieten. Aber auch frische Positionen können hierauf abgeschlossen werden, ein passender Schein wird im weiteren Verlauf noch vorgestellt. Bei einem Kursrutsch unter 1,4965 AUD würden allerdings Abschlagsrisiken auf 1,4830 AUD merklich zunehmen, tiefer als die Nackenlinie sollte es hierbei allerdings nicht mehr gehen. Dies könnte nämlich eine bärische Ausgangslage bei EUR/AUD für die Zukunft schaffen.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1,5190 // 1,5398 // 1,5483 // 1,5587 AUD Unterstützungen: 1,5029 // 1,4934 // 1,4797 // 1,4722 AUD

Fazit

Oberhalb des EMA 200 sind weitere Zugewinne an 1,5190 und 1,5398 AUD bei dem vorgestellten Paar zu favorisieren, als Investment-Vehikel könnte hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV65X6 zum Einsatz kommen. Vom gegenwärtigen Standpunkt aus ergibt sich hierdurch noch eine Renditechance von 85 Prozent, Ziele im Schein würden rechnerisch dann entsprechend bei 2,97 und 4,35 Euro liegen. Eine Verlustbegrenzung sollte aufgrund der hohen Volatilität das Niveau von 1,4980 AUD allerdings noch nicht überschreiten, daraus würde sich ein entsprechender Stopp im Schein von 1,58 Euro ableiten. Bestehende Long-Positionen sind entsprechend enger abzusichern.

Strategie für steigende Kurse WKN: VV65X6

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,33 - 2,34 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 1,475 AUD

Basiswert: EUR/AUD KO-Schwelle: 1,475 AUD

akt. Kurs Basiswert: 1,5093 AUD Laufzeit: Open end

Kursziel: 4,35 Euro Hebel: 42,7

Kurschance: + 85 Prozent Quelle: Vontobel

