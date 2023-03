EUR/AUD: Abkühlung wahrscheinlich

Die europäische Gemeinschaftswährung Euro (EUR) zum australischen Dollar (AUD) weist bereits seit Spätsommer letzten Jahres eine äußerst dynamische Aufwärtsbewegung auf, diese könnte allerdings aufgrund zahlreicher Widerstände aus 2021 demnächst ins Stocken geraten. Erste Achtungszeichen ergeben sich bereits durch die aktuell erhöhte Volatilität.

Kurz nach Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 wertet der Euro massiv auf, hierbei kam es zu einem Kurssprung auf 1,9802 AUD. Nur wenig später normalisierte sich die Lage wieder, das Paar EUR/AUD kehrte in den mittleren Kursbereich aus der Zeit von davor zurück. Ende selben Jahres kam es jedoch durch den Bruch der Horizontalunterstützung um 1,60 AUD jedoch zu einem Verkaufssignal, die Folge waren Abschläge auf 1,4284 AUD bis August letzten Jahres. Nach einem dort etablierten Doppelboden konnte schließlich durch den Ausbruch über die dazugehörige Kaufmarke von 1,5398 AUD ein Kaufsignal mit entsprechenden Trendwendeansätzen aktiviert werden. In den letzten Monaten kam es schließlich zu einem Rücklauf an die Widerstandszone verlaufend um 1,62 AUD und damit einem mittelfristigen Ziel für das Paar.

Konsolidierungsgefahr steigt

Der Rücklauf an die mittelfristige Zielzone um 1,62 AUD ist erfolgreich verlaufen, sodass nach der steilen Kursrallye der letzten Wochen nun eine gesunde Konsolidierung erfolgen könnte. Erste Hinweise hierauf würden sich durch einen nachhaltigen Wochenschlusskurs unterhalb des Niveaus von 1,60 AUD ergeben, Rücksetzer auf 1,5859 und darunter sogar 1,5651 AUD kämen nicht ungelegen. Vielleicht wird sogar noch einmal der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 1,5467 AUD (steigend) getestet, ehe ein Ausbruchsversuch über die Hürden aus Ende 2021 anläuft. In einem derartigen Szenario würden dann Zugewinne an 1,6566 und darüber sogar 1,6827 AUD möglich.

EUR/AUD (Tageschart in AUD) Tendenz:





Wichtige Chartmarken Widerstände:

1,6255 // 1,6302 // 1,6436 // 1,6419 AUD

Unterstützungen:

1,6101 // 1,6004 // 1,5979 // 1,5651 AUD



Fazit

Unmittelbare Umkehrsignale sind bei dem Paar EUR/AUD derzeit noch nicht zu erkennen, erst unterhalb von 1,60 AUD würde die Wahrscheinlichkeit auf eine Konsolidierung in Richtung 1,5706 und 1,5651 AUD merklich zunehmen. Für dieses Szenario könnten trotz des intakten Aufwärtstrends Short-Positionen beispielshalber über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DFQ6R3 aufgebaut werden. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee würde dann 220 Prozent betragen, Ziele im Schein wurden rechnerisch bei 3,82 und 4,16 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte jedoch das Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 1,6101 AUD vorläufig noch nicht unterschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Schein von 1,38 Euro ergeben würde. Wegen des intakten Abwärtstrends muss bei dieser Idee jedoch erhöhte Wachsamkeit an den Tag gelegt werden.

Strategie für fallende Kurse



WKN:

DFQ6R3

Typ:

Open End Turbo Short

akt. Kurs:

0,81 – 0,82 Euro

Emittent:

DZ Bank

Basispreis:

1,6302 AUD

Basiswert:

EUR/AUD

KO-Schwelle:

1,6302 AUD

akt. Kurs Basiswert:

1,6193 AUD

Laufzeit:

Open End

Kursziel:

4,16 Euro

Hebel:

122,0

Kurschance:

+ 220 Prozent

Quelle: DZ Bank



Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

