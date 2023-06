EURUSD testet entscheidenden Widerstand

Das Währungspaar EURUSD setzt seinen Erholungskurs am Dienstag fort

Quelle: xStation5 von XTB

W1-Chart

Dabei wird das Zwischentief bei 1,0942 zum dritten Mal getestet. Ein erfolgreicher Durchbruch könnte dazu führen, dass der Kurs sich dem Widerstand von 1,1033 annähert, der in den Monaten April und Mai für die Bullen unüberwindbar schien.

Quelle: xStation5 von XTB

M15-Chart

Die Tatsache, dass höhere Hochs und höhere Tiefs über den gleitenden Durchschnitten gebildet werden, signalisiert einen deutlichen Aufwärtstrend. Es ist wahrscheinlich, dass dieser Trend anhält. Sollte der Kurs jedoch nachgeben, gibt es Unterstützungsniveaus bei 1,0938 und 1,0926.

Quelle: xStation5 von XTB

