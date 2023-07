EURUSD steigt nach NFP-Bericht an

USA, NFP-Bericht für Juni 2023

Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (NFP): 209k gegenüber 225k erwartet (339k zuvor)

Arbeitslosenzahl: 3,6% gegenüber 3,6% erwartet (zuvor 3,7%)

Lohnwachstum (monatlich): 0,4% MoM vs. 0,3% MoM erwartet (0,4% MoM vorher)

Lohnwachstum (jährlich): 4,4% YoY vs. 4,2% YoY erwartet (4,4% YoY zuvor)

Im Juni stieg die Gesamtzahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft in den Vereinigten Staaten um 209.000, während die Arbeitslosenquote relativ stabil bei 3,6% blieb, so das US Bureau of Labor Statistics.

Die Sektoren, in denen die Beschäftigung zunahm, waren der Staat, das Gesundheitswesen, die Sozialhilfe und das Baugewerbe. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen blieb unverändert bei 1,1 Millionen, was einem Anteil von 18,5% an der Gesamtzahl der Arbeitslosen entspricht. Auch die Erwerbsquote und das Verhältnis zwischen Beschäftigung und Bevölkerung blieben unverändert. Außerdem stieg die Zahl der Personen, die aus wirtschaftlichen Gründen teilzeitbeschäftigt sind. Was die Betriebserhebung betrifft, so stieg die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft um 209.000, mit einem bemerkenswerten Wachstum in den Sektoren Staat, Gesundheitswesen, Sozialhilfe und Bauwesen. Allerdings war die Wachstumsrate der Beschäftigung im Jahr 2023 niedriger als im Jahr 2022. Aus dem Bericht geht auch hervor, dass der durchschnittliche Stundenverdienst um 0,4 % gestiegen ist und die durchschnittliche Wochenarbeitszeit relativ stabil geblieben ist. Die Beschäftigungszahlen für April und Mai wurden revidiert, was zu einer niedrigeren Gesamtbeschäftigungszahl führte als zuvor gemeldet.

EURUSD klettert nach der Veröffentlichung deutlich nach oben, starker US-Arbeitsmarkt erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zinserhöhungen in der nächsten Federal Reserve (Fed) Sitzung, M15-Intervall. Quelle: xStation5 von XTB

Quelle: Bloomberg

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.





Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren.Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind alszu verstehen.