In dieser Woche hat der europäische Rat erneut über das von der Kommission geplante Lieferkettengesetz abgestimmt und dabei keine Mehrheit für das Gesetz gefunden. Wirtschaft und Mittelstand hatten zuvor vor den Belastungen für die Betriebe gewarnt und begrüßen das Aus für das Gesetz einhellig. Der Bundestagsabgeordnete Jens Teutrine zeigte sich dankbar für den Einsatz der FDP-Minister in der Bundesregierung, die eine Mehrheit in Europa verhindert hatten: „Anders als behauptet, ist Deutschland innerhalb der EU nicht isoliert, denn nicht einmal die Hälfte der Mitgliedstaaten haben für das Lieferkettengesetz gestimmt. Es zählen nicht noble Absichten, sondern die realen Konsequenzen. Der Mittelstand wäre mit unnötiger Bürokratie überzogen worden und den Ärmsten Menschen im globalen Süden wäre nicht geholfen, lediglich einige Großkonzerne hätten profitiert.“



Der Abgeordnete forderte von der Leyen dazu auf, Projekte vorzulegen, die den Standort stärken, anstatt die Wirtschaft weiter zu schwächen: „Der EU-Binnenmarkt ist ein großartiges Projekt, dass Millionen Menschen Wohlstand gebracht hat. Ihn zur Plattform für bürokratische Detailregulierung zu machen, darf nicht das Ziel sein. Stattdessen müssen wir gemeinsam daran arbeiten, wie wir in der Forschung und Entwicklung endlich wieder an die Spitze kommen können.”