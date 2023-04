PM 21Shares Research: ETH-Besitzer bleiben Ethereum treu

Weekly Research Note KW 16

ETH-Besitzer bleiben Ethereum treu





Avalanche bringt Subnets für Adoption in traditioneller Finanzbranche

Citi prognostiziert Tokenisierungen im Wert von vier Billionen Dollar

Von Adrian Fritz, Senior Research Associate und Karim AbdelMawla, Research Associate

In einer Woche, die von positiven als auch negativen Nachrichten geprägt war, bewegten sich die Kurse auf dem Kryptomarkt seitwärts – mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen, darunter auch Ethereum, das in Folge des erfolgreichen Shanghai-Upgrades um 10 Prozent im Wert zulegte. Während die Inflation niedriger als erwartet ausfiel, übertrafen die US-Banken die Gewinnerwartungen, wodurch das Ergebnis der nächsten Sitzung der Federal Reserve im Mai ungewiss ist. Im Laufe der Woche stieg nicht nur Ethereum im Kurs, sondern auch das Token der dezentralen autonomen Organisation (DAO) Lido, das nach total value locked (TVL) um mehr als 10 Prozent stieg. Doch auch die Token von Solana und Abtritrum stiegen – ersteres vor allem aufgrund der Markteinführung von SAGA, dem ersten Smartphone des Unternehmens. Der Bitcoin blieb im Wert relativ stabil.

Abbildung 1: Wöchentliche Preis- und TVL-Performance der wichtigsten Krypto-Kategorien

Quelle: Coingecko, DeFi Llama. 17. April 2023.





Spot- und Derivatemärkte

Abbildung 2: Open Interest für Ethereum-Futures

Quelle: Glassnode

Während der Kurs von Ethereum in den letzten Wochen hinter der beeindruckenden Performance von Bitcoin zurückblieb, sind nun Zeichen für ein steigendes Interesse am zweitgrößten Kryptoasset ersichtlich. In erster Linie ist damit die schnell steigende Popularität von Ethereum-Futures gemeint. Sicherlich hauptverantwortlich ist das erfolgreiche Shanghai (Shappela)-Upgrade, das viele Unsicherheiten rund um die Blockchain beseitigt, ein neues Interesse für sie geweckt hat und den Ethereum-Kurs im Wochenvergleich um über 10 Prozent ansteigen ließ.

On-chain-Indikatoren

Abbildung 3: Ethereum-Einzahlungen und -Abhebungen

Quelle: Hildobby / Dune Analytics

Die vor „Shanghai“ laut gewordenen Vermutungen über eine Welle an Abhebungen von Ethereum-Nutzern – und damit eine Abkehr von Ethereum – haben sich nicht bestätigt: Nachdem das Upgrade das Abheben von hinterlegtem Ether möglich machte, entschieden sich die meisten Anleger, nur ihre Rewards – also die für das Hinterlegen von Ether erhaltene Rendite – abzuheben, statt ihren gesamten Kapitaleinsatz aus diesem Netzwerk abzuziehen. Dies spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Staker an das langfristige Potenzial des Ethereum-Netzwerkes glauben.

Anders ausgedrückt: Die Nutzer werden sich ihre Rewards gerne auszahlen lassen, um Kapital freizusetzen, aber selbst dann könnten sie es über die verschiedenen Liquid-Staking-Protokolle erneut einsetzen, um das ungenutzte Kapital im gesamten DeFi-Ökosystem zu verwenden, anstatt sich von Ethereum abzuwenden.

Makro und Regulierungen

Für Gary Gensler sind die meisten Krypto-Token Wertpapiere – auch Ethereum? – Der Vorsitzende der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, Gary Gensler sagte am 18. April bei einer Anhörung des House Financial Services Committee aus. In einer vorbereiteten Erklärung betonte der SEC-Vorsitzende seine Ansicht, dass die meisten Krypto-Token als Wertpapiere betrachtet werden sollten. Er äußerte sich besorgt über die sich überschneidenden Dienstleistungen von Krypto-Intermediären, die zu Interessenkonflikten und Risiken für Anleger führen. Gensler betonte auch, dass die Identifizierung als DeFi-Plattform nicht von der Einhaltung der Wertpapiergesetze befreit. Auch wenn dies schwer durchzusetzen ist, würde diese Einschätzung letztlich bedeuten, dass DeFi-Plattformen in den Zuständigkeitsbereich der traditionellen Börsen fallen. Bei der Frage, ob Ether (ETH) hingegen als Wertpapier oder Rohstoff definiert werden sollte, weigerte sich Gensler, sich klar zu positionieren.

Gensler erhielt für diese Position während der Anhörung scharfe Kritik, so zum Beispiel vom republikanischen Abgeordneten Patrick McHenry, der ihn beschuldigte, dass sein Ansatz „die Innovation in anderen Regionen der Welt befördere und die amerikanische Wettbewerbsfähigkeit“ schädige.

Stablecoins – Am 19. April fand vor dem House Financial Services Committee eine weitere Anhörung mit dem Titel "Understanding Stablecoins' Role in Payments and the Need for Legislation" statt. Die Diskussion sollte sich mit dem 72-seitigen Gesetzesentwurf befassen, der Anforderungen an Stablecoin-Emittenten, Forschungen zu einem digitalen Dollar und andere Vorschriften umreißt. Er zielt zudem darauf ab, die Stablecoin-Aufsicht nach dem Zusammenbruch von TerraUSD im letzten Jahr zu verstärken. So verlangt der Gesetzentwurf von Stablecoin-Anbietern eine Eins-zu-eins-Reservehinterlegung und überträgt die Aufsicht über Stablecoins emittierende sogenannte Nicht-Banken dem Gouverneursrat der Federal Reserve. Die nicht genehmigte Ausgabe von Stablecoins kann mit einer Geldstrafe von einer Million Dollar oder bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Darüber hinaus sollen Standards für die Berichterstattung festgelegt und ein Aufschub von zwei Jahren gefordert werden, bis das US-Finanzministerium seine Bewertung abschließen kann.

Letztlich mündete die Anhörung in eine breitere Diskussion um die Rolle und den Nutzen von Stablecoins, die die noch bestehende Uneinigkeit von Demokraten und Republikanern offenbarten. So merkte die demokratische Abgeordnete Maxine Waters an, dass die Stablecoin-Gesetzgebung aufgrund der Probleme, die sich durch FTX offenbart hätten, „von Grund auf neu“ beginnen müsste. Die Anmerkungen von Waters, die zuvor mit den Republikanern an einem Rahmen für die Regulierung von Stablecoins gearbeitet hatte, wurden von Patrick McHenry ergänzt, der kommentierte, dass ein Bundesgesetz über Stablecoins nach wie vor nötig sei.

MiCA im Europäischen Parlament – Der neue EU-Rechtsrahmen für Kryptowährungen, MiCA, wird aktuell im Europäischen Parlament debattiert. Kurz danach könnte vermutlich eine endgültige Abstimmung getroffen werden. MiCA soll Lücken in der bestehenden EU-Finanzdienstleistungsgesetzgebung schließen, indem ein harmonisiertes Regelwerk für Krypto-Vermögenswerte geschaffen wird. Es deckt verschiedene Aspekte des Krypto-Sektors ab, darunter Vorschriften für Emittenten von Krypto-Vermögenswerten und Anbieter von Krypto-Vermögenswert-Dienstleistungen (CASPs), wie Börsen, Verwahrungsanbieter, Anlageberater und Stablecoin-Emittenten.

Das Gesetz wird voraussichtlich im Juli in Kraft treten, wobei die wichtigsten Bestimmungen 12 bis 18 Monate später in Kraft treten werden. Wir bei 21Shares glauben, dass das MiCA ein wichtiger Schritt in Richtung Krypto-Regulierung sein wird, der die Anlageklasse letztlich legitimiert und die Tür für mehr institutionelle Annahme und Innovation öffnet.

Krypto-Infrastruktur

Kraken zieht ETH-Bestände aus Netzwerk zurück



ETH: Das Shanghai-Upgrade wurde am 12. April erfolgreich durchgeführt und ermöglichte es den Nutzern, ihre eingesetzten ETH nach ca. 2,5 Jahren aus dem Kontakt mit der Beacon-Kette abzuheben und markiert den vollständigen Übergang zu einem Proof-of-Stake-Netzwerk. Dieser Durchbruch wird auch darüber illustriert, dass Nutzer ihre gestakten Ether abheben können, Staking-Belohnungen erhalten und ihren Einsatz auch ohne nennenswerte Störungen erhöhen konnten. Aufgrund der technischen Gegebenheiten existiert aktuell noch eine Warteschlange für ETH-Bestände, die darauf warten, abgehoben zu werden. Es ist erwähnenswert, dass Kraken für einen bedeutenden Teil (46,1 Prozent) dieser rund 850.000 ETH verantwortlich ist. Dies zeigt, dass die Kraken-Börse der Aufforderung der SEC nachgekommen ist, ihr Staking-Angebot für US-Kunden einzustellen. Das Ethereum-Kernentwicklungsteam wird sich nun auf die Verbesserung der Skalierbarkeit als Teil seines nächsten großen Vorhabens auf der Ethereum-Roadmap konzentrieren, das als „Proto dank-sharing“ (EIP 4844) bekannt ist und die Nutzung von L2-Netzwerken wie Optimism und Arbitrum sowie Polygon billiger macht.

Abbildung 4: Daten über Ethereum-Abhebungen

Quelle: Tokenunlocks

Avalanche vor zunehmender Adoption in der Finanzbranche

Ava Labs hat die Evergreen Subnets eingeführt, eine neue Funktion des Avalanche-Netzwerks, um dessen Einführung durch Finanzinstitute zu beschleunigen. Dieses Tool ermöglicht die Erstellung von genehmigten Netzwerken, die die spezifischen Anforderungen von Institutionen erfüllen und dennoch von der Sicherheit einer öffentlichen Blockchain profitieren. Institutionen können ihre privaten Netzwerke mit ihren eigenen Konsensmechanismen, Validator-Sets und anpassbaren Gas-Tokens einrichten, während sie gleichzeitig mit dem breiteren Avalanche-Netzwerk verankert sind, um Skalierbarkeit, höhere Liquidität und Interoperabilität auf der Grundlage des Avalanche Warm Messaging-Systems zu gewährleisten.

Einige Wall-Street-Firmen wie Wisdom Tree und Cumberland experimentieren bereits mit dem Netzwerk, um das "Spruce"-Testnetz für die Ausführung von Devisen- und Zinsswaps aufzubauen. Ihre Planung sieht vor, die Ausgabe von tokenisierten Aktien und Krediten zu testen, falls erste Tests positive Ergebnisse liefern. Der Trend zur Annahme des Subnetzes ist offensichtlich, da die aktiven Adressen von Avalanche im April ein Sechsmonatshoch erreichten.

Abbildung 5: Avalanche-Subnets nach täglich aktiven Adressen

Quelle: Avalanche Subnet Explorer



Solana bringt erstes Smartphone auf den Markt

Das Unternehmen Solana hat sein erstes eigenes Smartphone eingeführt: Unter dem Produktnamen Saga Phone ist es nun am Markt erhältlich. Das Gerät läuft mit dem Android-Betriebssystem und verfügt über mehrere Web 3-Integrationen, die den Umgang mit nativen Blockchain-Funktionen trotz deren Komplexität möglich machen. So werden beispielsweise private Schlüssel nun intern in einer sicheren Hardware-Umgebung, dem sogenannten Seed Vault, gespeichert, der mit den biometrischen Signaturen des Geräts verknüpft ist. Durch die Integration dieses Vaults (sicherer Aufbewahrungsort für digitale Assets, beispielsweise ein Hardware-Wallet) in den Web 3-Anwendungsspeicher des Telefons können Benutzer Transaktionen wie den Tausch von Token mit dem Fingerabdrucksensor des Geräts unterzeichnen. Darüber hinaus ermöglicht die Kamera des Telefons innovative Funktionen wie die sofortige Umwandlung von eigens angefertigten Fotos in NFTs. Auch wenn anfangs hinsichtlich der Bedienung durch die User mit einigen Problemen zu rechnen ist, ist das Produkt ein konstruktiver Schritt in die richtige Richtung, da es den Menschen erlaubt, die Komplexität der zugrunde liegenden Blockchain-Technologie zu vergessen und sich stattdessen auf deren Vorzüge zu konzentrieren.

DeFi – das neue dezentrale Finanzsystem im Web3

Abbildung 6: Die Wochenperformance der Top 10 DeFi-Vermögenswerte



Quelle: Coingecko

Real-World-Assets

Ehemalige Mitarbeiter der US-Kryptobörse Gemini brachten mit OpenEden einen ETH-basierten Smart-Contract-Vault auf den Markt, der von einem regulierten Unternehmen in Singapur verwaltet wird und ein Engagement in US-Schatzanweisungen ermöglicht. Nutzer können USDC auf der Plattform hinterlegen und erhalten im Gegenzug ein tokenisiertes Zertifikat in Form von TBILL-Tokens, die auf dem Sekundärmarkt gehandelt und übertragen werden können, ohne den Umweg über traditionelle Intermediäre gehen zu müssen. In ähnlicher Weise wird ein Hotel auf Bali im Wert von 10 Millionen US-Dollar über das Polygon Network tokenisiert. Bei der Initiative handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Cofund, einem führenden Marktplatz für tokenisierte Immobilien, und einer Tokenisierungsplattform namens Tokenly, die mit einer Mindestbeteiligung von 1.000 US-Dollar die Einstiegshürde für Nutzer senken wird. Einzelheiten über die Struktur des Produkts sind noch nicht bekannt.

Ondo Finance, Herausgeber des OUSG-Token, der ein Engagement im US-Finanzwesen ermöglicht, kündigte einen neuen Token mit dem Namen OMMF an. Bei OMMF handelt es sich um einen ETH-basierten Stablecoin, der seinen Inhabern Rendite auf der Grundlage von Investitionen in risikoarme Geldmarktfonds bietet, die von Blackrock und Pimco ETFs unterstützt werden. OMMF wird ausschließlich bestimmten ausgewählten Anlegern zur Verfügung stehen und kann nur unter KYC (Know Your Customer)-genehmigten und auf der Whitelist stehenden Token-Inhabern gehandelt werden.

Da viele Unternehmen inzwischen mit der Tokenisierung einer breiten Palette von Vermögenswerten experimentieren, prognostizierte der US-Finanzriese Citi in seinem Bericht, dass die Tokenisierungsmärkte bis 2030 eine Bewertung von 4 Billionen US-Dollar erreichen werden. Private Aktien würden hier den Weg anführen, was allmählich unter Beweis stellt, dass die Tokenisierung der entscheidende Anwendungsfall sein könnte, der die Annahme der Blockchain-Technologie beschleunigt. Die Produkte sind ein weiterer Beweis dafür, wie die Blockchain-basierte Tokenisierung dazu beiträgt, die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern, den Zugang zu wichtigen Instrumenten der traditionellen Finanzwelt zu demokratisieren und die Transparenz der zugrunde liegenden Vermögenswerte zu erhöhen.

Das Ethereum-Ökosystem

Die Uniswap-Community hat dafür gestimmt, seinen dezentralen Kryptohandelsplatz (DEX) auf der neuesten Skalierbarkeitslösung der Polygon Blockchain, dem zkeVM-Netzwerk, bereitzustellen. Die neue Integration sollte dazu beitragen, das Wachstum des Gesamtwerts aller Kryptoassets (TVL) auf Polygon voranzutreiben, das zuletzt hinter sein Pendant, das layer2 Protokoll zkSync Era zurückgefallen war, das wiederum seit seiner Einführung fast 200 Prozent zulegte – obwohl beide Lösungen ungefähr zur gleichen Zeit online gingen (siehe unten). Obwohl die Nutzer Geld auf zkSync übertragen haben, um auf einen zukünftigen Airdrop, d.h. eine kostenlose Ausschüttung von Kryptowährungen oder Token, zu spekulieren, was den Anstieg der Nutzeraktivität vorangetrieben hat, zieht die Präsenz von Uniswap aufgrund seiner Kapitaleffizienz und seiner kampferprobten Smart Contracts dennoch große Mengen an Kapital an.

Abbildung 7: AUM (assets under management)-Wachstum von zkSync im Vergleich zu Polygon

Quelle: 21Shares on Dune

Im Vergleich dazu übertraf Uniswap das Volumen seines Konkurrenten Coinbase im zweiten Monat nach der Bankenkrise Mitte März, in der die Silicon Valley Bank, Signature und Silvergate untergingen.

Die Divergenz des Volumens lässt sich durch Befürchtungen der Nutzer in Bezug auf das harte Vorgehen der US-Regulierungsbehörden in Verbindung mit den Auswirkungen der Bankenkrise erklären. Denn diese könnte das finanzielle Wohlergehen von solchen Börsen gefährden, die sich zunächst an US-Kunden richten. Demzufolge bevorzugen die Nutzer Lösungen ohne Verwahrungsrecht, die ihnen helfen, das Eigentum an ihren Vermögenswerten zu behalten. Schließlich ging die mobile Wallet-App von Uniswap im Apple Store an den Start. Die Anwendung ist nun für Benutzer verfügbar, die weltweit mit den Netzwerken Ethereum, Polygon, Arbitrum und Optimism handeln. Der Start von Uniswap auf mobilen Endgeräten ist von entscheidender Bedeutung in einer Zeit, in der mehr als 80 Prozent der Nutzung sozialer Medien über mobile Geräte erfolgt, und in der insbesondere Metamask und andere wichtige DeFi-Protokolle beginnen, ihre mobilen Anwendungen auf den Markt zu bringen.





NFTs und das Metaverse

Abbildung 8: NFT-Aktivitäten auf der Ethereum Blockchain

Quelle: 21Shares/Dune Analytics

Trotz des gedämpften Handelsvolumens von NFTs unterstreicht die laufende kommerzielle und institutionelle Nutzung durch große Marken wie Adidas, Nike, Mastercard und andere das wachsende Interesse an der Nutzung von Web3-Funktionen bei großen Marktplayern, die auf diese, innovative Weise mit Nutzern in Kontakt treten möchten. Insbesondere Polygon, die Ethereum-Skalierungslösung, hat sich in Bezug auf kommerzielle Kooperation als bevorzugter Partner erwiesen und bietet einen kosteneffizienten Ansatz für die Bereitstellung und den Handel von NFTs.



Reddit stellt mit „Gen 3“ die dritte Generation seiner NFT-Kollektion vor. Diese konzentriert sich auf futuristische Themen und erweitert die Anzahl der teilnehmenden Kreatoren und Inhalte. Das Projekt, das im Juni 2022 auf dem Ethereum Layer 2 Netzwerk Polygon gestartet wurde, konnte laut Dune-Daten bereits mehr als 7,6 Millionen Inhaber anziehen. Mit dem Ziel, ein breiteres Publikum zu erreichen, erhöht die Gen 3-Kollektion ihre künstlerische Basis von 32 auf 100 Akteure.

Adidas: Im Dezember 2021 brachte Adidas seine NFT-Kollektion "Into The Metaverse" auf den Markt, die den Sammlern exklusiven Zugang zu Merchandise und virtuellen Erlebnissen im Jahr 2022 bietet. An der ersten Web3-Kooperation waren der NFT-Influencer gmoney, PUNKS Comic und Bored Ape Yacht Club beteiligt, die durch das sogenannte Burning von NFTs (Token oder Coins werden aus dem Verkehr gezogen, um das Angebot zu reduzieren und Inflation zu bremsen) für einen neuen ERC-1155-Token und physische Kleidung ermöglichten.

Diese Woche hat Adidas zudem sein neuestes Projekt "ALTS by Adidas" vorgestellt, die dritte Phase der Web3-Roadmap des deutschen Sportartikelherstellers auf der Rebranding-Plattform. Dabei handelt es sich um ein Treueprogramm mit Schwerpunkt auf Identität, Gemeinschaft, Nutzen und physische Produkte, die die Avatare oder Alter Egos der Nutzer repräsentieren. In Kürze werden Inhaber von Adidas NFT ihre Avatare oder ALTS mit einer von acht seltenen Eigenschaften in Verbindung mit Sport- oder Lifestyle-Genres identifizieren können. Jede dieser Attribute bietet einzigartige Vorteile, wie zum Beispiel exklusiven Zugang zu physischen und virtuellen Produkten oder Veranstaltungstickets, die auf die Interessen des Inhabers zugeschnitten sind. ALTS integriert die Sport- und Lifestyle-Marke von Adidas in die digitale Welt und verdeutlicht deren zukunftsweisende Strategie in Bezug auf die im Web3 möglichen Kundenerlebnisse.

Nike: Einige Monate nach der Einführung der Web3-Community-Plattform Swoosh stellt der Schuhhersteller Nike seine erste NFT-Kollektion auf der Plattform vor. Die Kollektion mit dem Namen Our Force 1 (OF1) basiert auf Polygon und umfasst virtuelle Sneaker-NFTs, die eine Hommage an den legendären Nike Air Force 1 darstellen, der vor 41 Jahren erstmals herausgebracht wurde.

Mastercard kündigte einstweilen auf der NFT.NYC, einem jährlich in New York City stattfindenden Event für NFTs und die Blockchaintechnologie, die Einführung von NFTs an, die Musiker bei der Nutzung des Web 3 unterstützen sollen. So kann der in Zusammenarbeit mit Polygon entwickelte sogenannte Mastercard Music Pass NFT kostenlos geprägt werden und als digitales Sammlerstück dienen, das den Kreatoren Zugang zum Mastercard Artist Accelerator Program gewährt.

