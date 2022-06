ETFs: Auch die neue Generation Energieunternehmen gefragt

Während sich die Vorliebe für Aktien weltweit und aus den USA fortsetzt, versuchen Anleger*innen zudem von der Ölpreisrally zu profitieren. Sie setzen auf Öl- und Gas-, aber auch auf Erneuerbare-Energien-Unternehmen.

14. Juni 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Zins- und Rezessionssorgen bestimmen das Marktgeschehen – auch im ETF-Handel. Um fast 1.300 Punkte ist der DAX gegenüber Anfang vergangener Woche abgerutscht, am Dienstagmittag steht der Index bei 13.387 Punkten. Die Umsätze sind allerdings eher verhalten. „Nur gestern war mehr los“, berichtet Frank Mohr von Société Générale. „Panik gab es nicht, aber einen Verkaufsdruck.“ Über die Woche gesehen hätten sich Käufe und Verkäufe die Waage gehalten. Maurice Touma von Lang & Schwarz meldet hingegen ein gestiegenes Handelsaufkommen. „Fallen die Kurse, gehen bei uns die Umsätze hoch.“ Die niedrigeren Preise würden für einen Wiedereinstieg genutzt.

Lieber globale und US-Aktien als europäische Titel – so lautet das Motto im Handel mit Aktien-ETFs. Wie Mohr meldet, dominieren Käufe von ETFs wie dem SPDR MSCI World (IE00BFY0GT14) und dem iShares S&P 500-Tracker mit Währungsabsicherung (IE00B3ZW0K18), im Lyxor Core Stoxx Europe 600 (LU0908500753) hingegen die Verkäufe – alles allerdings nur leicht. „Auch bei deutschen Aktien gibt es einen kleinen Verkaufsüberhang.“

Auch die deutlichen Kursrücksetzer an der Nasdaq nutzen Anleger für Neupositionierungen, wie Touma feststellt. Gesucht seien einfach, aber auch dreifach gehebelte Produkte, etwa ETNs wie der WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42).

Öl- und Gas-ETFs mit großen Kursgewinnen

Im Handel mit Branchenindexfonds dreht sich einmal mehr (fast) alles um Energie-ETFs. Denn der Ölpreis ist in den vergangenen Wochen wieder deutlich gestiegen, der Preis für ein Barrel Brent liegt aktuell bei 123 US-Dollar nach 102 US-Dollar vor gut einem Monat. In den Portfolios landet zum Beispiel der iShares Oil & Gas Exploration & Production (IE00B6R51Z18), wie Mohr feststellt. Doch nicht nur die „alte“ Energiebranche ist gefragt: Anleger*innen setzten auch auf Anbieter neuer Energien, etwa mit dem Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (FR0010524777).

Der iShares Oil & Gas Exploration & Production Index bildet Öl- und Gasunternehmen aus der ganzen Welt ab. Seit Jahresanfang ist der Kurs um 57 Prozent gestiegen. Der MSCI New Energy ESG Filtered bezieht sich auf die global 20 größten Unternehmen aus dem Bereich der alternativen Energien. Er kommt seit Jahresanfang zwar auf ein Minus von 11 Prozent, auf Dreijahresssicht aber auf 15,6 Prozent im Jahr.

Etwas mehr Käufe als Verkäufe meldet Mohr außerdem für Technologieaktien. Hohe Umsätze weise zum Beispiel der iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552) auf. Darüber hinaus kämen auch Industrieaktien gut an, etwa mit dem iShares Global Infrastructure (IE00B1FZS467) und dem SPDR S&P U.S. Industrials Select Sector (IE00BWBXM724).

Anleihen: Inflationsschutz nicht mehr gewünscht

Eher ruhig zu geht es derzeit im Handel mit Anleihen-ETFs. Kunden der Société Générale setzen zum Beispiel auf europäische Staatsanleihen (IE00B3S5XW04) und US-High-Yield-Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit (IE00BCRY6003). „Auffällig ist außerdem, dass inflationsgeschützte Anleihen wieder verkauft werden“, erklärt Mohr. Als Beispiel nennt er den Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations (LU1390062245).

Kryptoabsturz: Optimisten steigen ein

Unruhe herrscht derzeit am Markt für Kryptowährungen. Die Handelsplattform Celsius hatte gestern Morgen Verkäufe und Käufe ausgesetzt und damit einen breiteren Preisabsturz auf der ganzen Welt in Gang gesetzt. Bitcoin wird aktuell nur noch zu 22.487 US-Dollar gehandelt, vor kurzem waren es noch fast 30.000 US-Dollar, im Allzeithoch im November fast 67.000 US-Dollar.

„8.000 US-Dollar weniger innerhalb so kurzer Zeit, das ist selbst für den Bitcoin viel“, kommentiert Touma. Viele Anleger sähen das aber als gute Gelegenheit für den Einstieg. Bei Lang & Schwarz konzentrieren sie sich auf den BTCetc - ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304).

von: Anna-Maria Borse, 14. Juni 2022, © Deutsche Börse AG

