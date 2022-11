Anleger investieren in Aktien-ETFs und setzen dabei stark auf Nachhaltigkeit. Der Verkauf von Kryptowährungen geht weiter.



22. November 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Obwohl nach sieben Wochen Kursgewinnen in Folge der Aktienmarkt stockt, werden ETFs stärker nachgefragt.

„Auch wenn die Rally ihre Tragfähigkeit in den nächsten Tagen und Wochen noch unter Beweis stellen muss, werden ETFs vor allem zum Vermögensaufbau gekauft“, berichtet Fabian Wörndl von Lang & Schwarz. Sparpläne würden regelmäßig ausgeführt, und in weltweit investierte Indexfonds flösse Kapital.

„Obwohl sich die Aktienmärkte in der vergangenen Woche etwas uneinheitlich zeigten, haben die Anleger bei den großen ETFs ordentlich zugegriffen“, berichtet auch Holger Heinrich von der Baader Bank. Sein Haus habe in dem Zeitraum ca. 70 Prozent mehr Käufe als Verkäufe verzeichnet. „Damit hat sich die zuletzt gesehene Zurückhaltung aufgelöst.“

Aktien-Tracker: USA und Nachhaltigkeit gesucht

Bei Wörndl wird vor allem in US-Aktienindizes investiert. „Hier wird ein Klassiker von iShares gekauft.“ Neben Investments in den S&P 500-ETF (IE00B5BMR087) sei aber auch die Spekulationsfreude zurückgekehrt. Hohe Umsätze in beide Richtungen verzeichnet Wörndl im WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42) und seinem Short-Pendant (IE00BLRPRJ20). Heinrich berichtet von Käufen eines S&P 500-Trackers mit Nachhaltigkeitsfilter von der UBS (IE00BHXMHK04).

Bei der Baader Bank vermerkt der Händler Kaufaufträge in einem noch jungen und kleinen ETF mit Aktien aus dem MSCI World, die nach Nachhaltkeitskriterien ausgewäht werden und der seit gut einem Jahr am Markt ist, dem JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (Dist) (IE000HFXP0D2).

Auf europäischer Ebene ist mit dem iShares MSCI EMU SRI (<IE00BJLKK341>), der auf Monatssicht knapp 10 Prozent an Wert gewonnen hat, ein kleiner ETF auf den Kauflisten von Baader, gefolgt von ebenfalls noch jungen und recht kleinen ETFs, darunter der Vanguard ESG Developed Europe All Cap (IE000QUOSE01) und der BNP Paribas Easy MSCI EMU ESG Filtered Min TE (LU1291098827).

Mit steigenden Notierungen nimmt auch das Interesse an deutschen Aktien zu: Wörndl sieht anziehende Käufe des iShares Core DAX (DE0005933931).

Themen-ETFs: Nachhaltigkeit gefragt

Laut Heinrich ist generell das große Interesse an Themen-ETFs aus dem Nachhaltigkeitsspekturm auffällig groß. Gekauft wird vor allem der BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Eurozone PAB UCITS ETF Cap EUR (LU2194448267). Aber auch die Themen Windenergie, Wasserstoff und Brennstoffzellen werden wieder stark nachgefragt. Im Zuge dessen werden der Invesco Wind Energy (IE0008RX29L5) und der Invesco Hydrogen Economy (IE00053WDH64), die beide auf Monatssicht gut 7 Prozent gewonnen haben, gekauft.

Öl-ETCs: Preisrückgänge lösen Verkäufe aus

Mit der Entspannung der Ölpreise sinkt auch das Interesse an entsprechenden ETCs: „Letzte Woche war hier noch gekauft worden“, erklärt Wörndl. In dieser Woche würden sich Anleger wieder von den Trackern trennen. Vor allem der iShares Oil & Gas Exploration & Production (IE00B6R51Z18) werde aus den Depots genommen. Auf Jahressicht steht hier ein Plus von 65 Prozent auf den Kurslisten.

Kryptos: Verkäufe nach FTX-Pleite halten an

Nach der Insolvenz der Kryptobörse FTX ebbt die Verkaufswelle bei ETNs nicht ab. Vor allem der Bitcoin, der auf Jahrestief gesunken ist, wird abgestoßen. Bei Lang & Schwarz wird vor allem der BTCetc – ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304) hauptsächlich verkauft.

Wechselbäder für Renten-ETFs

Am Anleihemarkt setzt sich die Wiederbelebung nur phasenweise fort. Verkäufe dominieren in dieser Woche. Wörndl hat europäische Staatsanleihen mittlerer Laufzeiten auf den Verkaufslisten (IE00B4WXJG34). Zugleich werde regional investiert. So seien nach jüngsten Verkäufen nun britische Gilts gesucht, was sich in Käufen des Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (IE00BMX0B524) manifestiert. Gehebelt werden zehnjährige US-Staatspapiere im WisdomTree US Treasuries 10Y 3x Daily Short (IE00BKS8QT65) ge- aber auch verkauft.

Aktien Welt Käufe Aktien USA Käufe Aktien Europa Käufe Aktien Deutschland Käufe Krypto Verkäufe Öl Verkäufe Anleihen

Europäische Unternehmensanleihen mittlerer Laufzeiten Verkäufe Britische Staatsanleihen Käufe US-Staatsanleihen, 10 Jahre Käufe und Verkäufe

von: Antje Erhard, 22. November 2022, © Deutsche Börse AG

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.