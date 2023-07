ETFs: Tech-Rally fasziniert weiter

Der steile Anstieg der Tech-Werte hält an. Manche steigen noch ein, manche aus. Breite US-Aktien-ETFs stehen oft auf den Abgabeliste, MSCI World-Tracker kommen besser an. Unverändert beliebt: Geldmarkt-ETFs.



18. Juli 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der starke Anstieg der Technologieaktien lenkt auch im ETF-Handel den Fokus auf diesen Markt. Vor allem die ganz Großen, also Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla punkten mit sagenhaften Kursgewinnen. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 hat seit Jahresanfang mittlerweile um satte 45 Prozent zugelegt. „Es geht viel um Techwerte, aber auch speziell KI-Aktien“, stellt Andreas Schröer von Lang & Schwarz fest. Er sieht vor allem Käufe. Andere Händler berichten aber auch von Abgaben, wohl Gewinnmitnahmen. Auch abgesehen davon ist das Bild im ETF-Handel derzeit gemischt: Käufe und Verkäufe gleichermaßen, allenfalls ein kleiner Kaufüberhang.

Ohnehin macht sich die Jahreszeit bemerkbar. „Obwohl die Aktienindizes ordentliche Gewinne verzeichnen konnten, lagen die Umsätze hinter denen der Vorwoche“, erklärt Holger Heinrich von der Baader Bank. „Viel los ist nicht, und im Vergleich zur Vorwoche ist es nochmals ruhiger“, meint auch Frank Mohr von der Société Générale.

KI-ETF mit Kursplus von 40 Prozent

„Deutlich mehr Käufe” sieht Schröer etwa für den WisdomTree Artificial Intelligence (IE00BDVPNG13). Der Kurs hatte kurzzeitig etwas nachgegeben, jetzt geht es wieder nach oben. Seit Jahresanfang steht ein Plus von 40 Prozent zu Buche. Auch Nasdaq-ETPs mit Hebel wie der WisdomTree Nasdaq 100 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42) kämen wieder richtig gut an. Mohr meldet hingegen vor allem Abgaben von Tech-Aktien – bei hohen Umsätzen. Betroffen seien etwa der Lyxor MSCI World Information Technology (LU0533033667) und der iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552).

USA gemischtes Bild, Welt meist Käufe

Die höchsten Umsätze verzeichnen allerdings die marktbreiten Tracker, aktuell laut Mohr vor allem Tracker von US-Aktien. „Die machen bei uns 40 Prozent des Handelsaufkommens aus.“ Schwerpunkt hier: Verkäufe, etwa von S&P 500-Trackern von BNP Paribas und Lyxor (FR0011550177, LU0496786574). Auch Heinrich zufolge konzentrieren sich die Umsätze mit US-Aktien-Trackern auf S&P 500-ETFs, gerne auch mit ESG-Filter. Er nennt den iShares S&P 500 ESG (IE000R9FA4A0) und den UBS S&P 500 ESG hedged to Euro (IE00BHXMHQ65) als Beispiele.

„In MSCI World-ETFs gibt es bei uns sehr viele Käufe“, stellt Schröer außerdem fest. Mohr meldet ebenfalls einen klaren Kaufüberhang für globale Aktien. So landen MSCI World-ETFs von iShares (IE00B4L5Y983) und Lyxor (FR0010315770) in den Portfolios. Gut an kommt laut Heinrich weiterhin der noch recht neue ETF von „ETF-Papst“ Gerd Kommer. Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity (IE000FPWSL69, (IE0001UQQ933) bildet Aktien aus Industrie- und Schwellenländern ab, die Ländergewichtung erfolgt zu 50 Prozent nach Marktkapitalisierung und zu 50 Prozent nach BIP, um eine zu starke Konzentration auf die USA zu vermeiden. Zudem wird ein Multifaktor-Ansatz verfolgt.

Europa: Durchwachsenes Bild

„In Europa fand Deutschland etwas mehr Beachtung“, meldet Heinrich außerdem. Zugegriffen werde etwa beim Deka Germany 30 (DE000ETFL516) und beim Xtrackers MDAX ESG Screened (IE00B9MRJJ36). Auch die breiten Indizes seien gesucht, etwa der Vanguard FTSE Developed Europe ex UK (IE00BKX55S42) und der Invesco Euro Stoxx 50 (IE00B60SWX25). Bei der Société Générale dominieren die Abgaben, etwa des Xtrackers DAX (LU0274211480) und des iShares Core DAX (DE0005933931).

Laut Mohr ebenfalls beliebt: der Amundi S&P Global Energy Carbon Reduced (IE000J0LN0R5). Der bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor, die Aktien werden zudem nach ESG-Kriterien gefiltert. Dieses Jahr läuft es aber nicht gut für den ETF: Seit Jahresanfang steht ein Minus von 5,5 Prozent.

Hohe Nachfrage nach Geldmarktprodukten

Im Geschäft mit Anleihen-ETFs setzt sich der Trend der Vorwochen fort: hohe Zuflüsse in Geldmarkt- und geldmarktnahe Produkte. Auf der Kaufliste stehen laut Mohr der Lyxor Euro Overnight Return (FR0010510800), der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497) und der JPM USD Ultra-Short Income (IE00BDFC6Q91).

Starkes Wachstum des Fixed-Income-Segments

Die Zuflüsse in Renten-ETFs lagen im ersten Halbjahr erstmals gleichauf mit denen in Aktien-ETFs, wie Emittent Amundi berichtet. Insgesamt flossen weltweit 300 Milliarden Euro in ETFs, jeweils die Hälfte in Aktien- und Anleihe-Produkte. „Die anziehende Nachfrage nach Anleihe-ETFs lässt sich zurückführen auf gute Bewertungen nach den Korrekturen im letzten Jahr, höhere Renditen und ein breiteres Renten-ETF-Angebot“, erklärt Amundi. Noch bleibt die Produktvielfalt im Aktienbereich aber größer: An der Börse Frankfurt sind von den insgesamt 1.923 ETFs 1.375 Aktien- und 517 Anleihen-ETFs.

Krypto-ETNs: Wirbel um Ripple

Im Handel mit Krypto-ETNs ist wieder mehr los, wie Schröer erklärt. „Die Gerichtsentscheidung zu Ripple hat einen echten Schub gebracht.“ Eine für Ripple günstige – und gegen die Linie der Wertpapieraufsichtsbehörde SEC laufende – Entscheidung bezüglich des Charakters als Wertpapier hatte den Kurs der Ripple-Kryptowährung XRP am Freitag explodieren lassen. Über die tatsächliche Bedeutung wird noch gestritten. Viele rechnen damit, dass die SEC die Entscheidung anfechten wird, insgesamt bringe sie auch wenig Klarheit, wie es heißt.

Auch der Kurs von Ripple-ETNs schoss nach oben, etwa der des 21Shares Ripple XRP (CH0454664043), der von 12,40 auf über 20 Euro kletterte. Andere Krypto-ETNs profitierten nicht, etwa der große und umsatzstarke ETC Group Physical Bitcoin (DE000A27Z304).

18. Juli 2023

