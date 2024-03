ETFs: Tech-Boom geht weiter, Krypto-Boom nicht

Künstliche Intelligenz, Cyber Security und Kryptos – das sind derzeit die Themen, die die Musik machen. Während sich die Zuflüsse in Technologie-ETFs fortsetzen, werden bei den Krypto-ETNs heute im großen Stil Gewinne mitgenommen.

19. März 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Im ETF-Handel ist die Kauflaune ungebremst, DAX, S&P 500 sowie Nasdaq bleiben nahe ihren Allzeithochs. „Es ist weiter viel los und die Käufe überwiegen“, berichtet Frank Mohr von der Société Générale. „Vor allem US-und Technologieaktien kommen gut an.“ Sowohl bei der ICF Bank als auch bei Lang & Schwarz dominieren unterdessen Krypto-ETNs das Geschäft. „Die Umsätze sind außergewöhnlich hoch, teils spektakulär, auch die Einzelorders“, berichtet ICF-Händler Ivo Orlemann.

Bitcoin: Federnlassen nach neuem Hoch

Denn anders als an den Aktienbörsen geht bei den Kryptowährungen heute steil nach unten – nach extremen Anstiegen allerdings. Zum Beispiel kletterte der Bitcoin vergangenen Mittwoch bis auf 73.559 US-Dollar – ein neues Allzeithoch. Am Dienstagmorgen sind es aber wieder nur 63.120 US-Dollar. Bei Ethereum und Solana sieht es ähnlich aus. Nach Käufen und Verkäufen in den Vortagen werden Krypto-ETNs heute meist verkauft, wie die Händler berichteten. „Viele Stopps werden gerissen, es wird aber auch aktiv verkauft“, meldet Orlemann. Schwerpunkte im Handel seien Bitcoin-Tracker von VanEck, WisdomTree und 21 Shares (DE000A28M8D0, GB00BJYDH287, CH1199067674) sowie Ethereum- (DE000A3GPSP7) und Solana-ETNs (CH1114873776).

Sehr viel los sei aber auch in einem Kryptowährungskorb, dem 21Shares Crypto Basket (CH0445689208). Der bildet die fünf wichtigsten Kryptowährungen ab, gemessen an der – das ist ungewöhnlich – für das Jahr 2050 prognostizierten Marktkapitalisierung. Auch bei Lang & Schwarz dreht sich derzeit das meiste um Krypto-Tracker, wie Leo Puschmann meldet, ebenfalls vor allem um Bitcoin-, Ethereum- und Solana-ETNs. „Die vergangenen Tage waren es Käufe und Verkäufe, heute aber vor allem Verkäufe.“

„Auffällig sind Abgaben in ESG-Varianten“

Das Geschäft mit Aktien-ETFs verläuft in den üblichen Bahnen – mit guten Umsätzen. „Das Handelsaufkommen ist ordentlich, wenn auch nicht ganz so hoch wie in den Vorwochen“, stellt Mohr fest. Speziell US-Aktien sind derzeit gefragt, aber auch globale und europäische Aktien. Mohr zufolge wird zum Beispiel viel auf S&P 500-Tracker von iShares, SPDR oder Invesco gesetzt, ebenso auf den großen iShares Core MSCI World (IE00B4L5Y983). „Auffällig sind weiter Abgaben in ESG-Varianten wie dem Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB (IE000Y77LGG9).“

Orlemann berichtet von einem „normalen“ Handel mit klassischen ETFs auf die großen Indizes. Viel um gehe derzeit zudem in spekulativeren Produkten wie dem L&G DAX Daily 2x Short (IE00B4QNHZ41), der den DAX invers mit Faktor 2 abbildet. „Da wird viel hin- und her gehandelt.“

Schon „Standard“: Extreme Nachfrage nach Tech-Aktien

Im Handel mit Branchen-ETFs sind es weiter vor allem Technologieaktien, die gut ankommen. „Das ist schon Standard geworden“, bemerkt Puschmann. Viel um gehe auch weiter in Blockchain-ETFs wie dem iShares Blockchain Technology (IE000RDRMSD1), hier allerdings in beide Richtungen. Auch bei der Société Générale sind Technologie-ETFs extrem beliebt. Immer dabei: der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) und der iShares S&P 500 Information Technology (IE00B3WJKG14). Viel gekauft würden aber auch Cyber Security-Indexfonds wie der First Trust Nasdaq Cyber Security (IE00BF16M727) und der Rize Cyber Security And Data Privacy (IE00BJXRZJ40), wie Frank Mohr ergänzt.

Höher als in den vergangenen Monaten üblich sind Mohr zufolge derzeit auch die Zuflüsse in Banken-ETFs. Auf den Einkaufslisten stünden zum Beispiel der Amundi Euro Stoxx Banks (LU1829219390) und der SPDR MSCI Europe Financials (IE00BKWQ0G16). Beide kommen dieses Jahr auf kräftige Kursgewinne.

Orlemann berichtet darüber hinaus von einem extrem hohen Interesse an Rüstungsaktien, konkret dem VanEck Defense (IE000YYE6WK5). „Da sehen wir fast nur Käufe.“ Bei der ICF sind außerdem auch Goldminenaktien (IE00BQQP9G91) Thema. Fast immer verkauft wird laut Puschmann hingegen der iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34). Der hatte nach einem steilen Kursanstieg bis Anfang 2021 stark verloren, der Kurs bewegt sich nach einer kleinen Erholung jetzt wieder in der Nähe der Tiefs vom November 2023.

Am liebsten Geldmarkt

Mit knapp 30 Prozent machen auch Anleihen-ETFs einen beachtlichen Teil am Umsatz der Société Générale aus. Beliebt bleiben vor allem der Lyxor Euro Overnight Return (FR0010510800) und der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497). Abgestoßen werden laut Mohr hingegen europäische Staatsanleihen (LU1650490474).

Das in Geldmarkt-ETFs angesammelte Kapital hat sich in den vergangenen zwölf Monaten verdreifacht, wie das Analysehaus Crossflow schreibt. Ein Grund könnte nach Einschätzung von Crossflow die Tatsache sein, dass mit den „Magnificent Seven“ eine kleine Anzahl an Aktiengesellschaften die Kapitalisierung des gesamten amerikanischen Marktes dominiere. „Getreu dem Motto ‚Cash is King‘ wurden Alternativinvestments gesucht und im Geldmarkt gefunden“, heißt es.

Von Anna-Maria Borse, 19. März 2024 © Deutsche Börse AG

