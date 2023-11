ETFs: Selbst Chinas Aktien wieder gefragt

Mit dem jüngsten Höhenflug an den Börsen kommt fast alles wieder gut an, selbst die lange geschmähten chinesischen Aktien. Nicht mehr ganz so beliebt: Geldmarkt-Tracker.

21. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Kauflaune auch am ETF-Markt – der starke Kursanstieg der vergangenen Wochen macht sich bemerkbar. Der DAX liegt am Dienstagmittag bei 15.940 Punkten – nicht weit von der 16.000 Punkte-Marke entfernt. Auch das Handelsaufkommen stimmt: „Bei abermals erhöhten Umsätzen verzeichneten wir rund 20 Prozent mehr Käufe als Verkäufe“, berichtet Holger Heinrich von der Baader Bank.

Andreas Schröer von Lang & Schwarz meldet „das übliche Geschäft“ für ETFs auf die großen Indizes, „nicht mehr, nicht weniger.“ Auffällig sei aber das gestiegene Interesse an chinesischen Aktien, konkret am iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE000A0F5UE8). „Wir sehen deutlich mehr Käufe.“ „Das könnte auf das Treffen von US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping zurückzuführen sein oder aber auch auf eine Empfehlung.“ Chinas Aktien waren lange unbeliebt, der iShares-ETF hat schon 2021 und 2022 kräftig Federn lassen müssen. Auch dieses Jahr sieht es nicht gut aus.

US-Aktien bleiben der Renner

Was US-Aktien angeht, sind Heinrich zufolge vor allem unterschiedliche S&P 500-Varianten gefragt: zum einen klassische S&P-Tracker (IE00BYYW2V44), zum anderen aber auch ESG- (IE000KXCEXR3) und Equal Weight-Pendants (IE000CXLGK86). „Auch der MSCI USA ESG (IE00BFMNPS42) und der Russell 2000 (LU1681038672) stehen im Fokus der Anleger“, ergänzt der Händler. Der Nebenwerteindex Russell 2000 hinkt Large Cap-Indizes weiter hinterher: Während der S&P 500 seit Jahresanfang um 19 Prozent zugelegt hat, kommt der Russell 2000 nur auf 3 Prozent. Etwas weniger im Mittelpunkt stehen World-ETFs, wie Heinrich feststellt. Umsatzstark hier: MSCI World ETFs, etwa von der UBS mit SRI-Filter (IE00BK72HH44).

Kritik am MSCI World: Berechtigt oder nicht?

Zu technologie- und USA-lastig, von August bis Oktober auch noch verlustträchtig und angesichts der hohen Zinsen sowieso nicht mehr so interessant – die Kritik am MSCI World und den lange als ideales Basisinvestment propagierten MSCI World-ETFs ist zuletzt lauter geworden. Das ETF-Portal justETF hat sich mit den Argumenten beschäftigt, mit einem klaren Ergebnis: „Ein Welt-ETF wie der MSCI World bildet immer noch eine sehr gute Basis für den Vermögensaufbau mit ETFs“, schreibt justETF-Analyst Thomas Letsche. Längerfristig sei die Entwicklung klar positiv. Und ja, der Index sei USA- und technologielastig. Allerdings hätten Apple, Microsoft, Alphabet & Co nicht nur großen Einfluss auf den Index, sondern auch auf die reale Weltwirtschaft.

Mehr dazu auf justetf.com

Schwerpunkt im Bereich Europa sind Heinrich zufolge EuroStoxx 50- (DE0005933949, DE000ETFL466) und MSCI Europe-ETFs, gerne auch mit SRI-Filter (IE000CR424L6, <IE00BGDPWW94 >). Außerdem gefragt sind auch hier Small Cap-Tracker mit Nachhaltigkeitsfokus (LU1291101555) und außerdem noch Momentum-Indexfonds.

Geldmarkt-Tracker mit Konkurrenz

Klar rückläufig sind laut Schröer die Zuflüsse in Geldmarkt- und geldmarktnahe ETFs wie den Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497). „Grund dürfte der Anstieg der Festgeldzinsen sein.“

Gold-ETCs umsatzstark, mehr Ruhe bei Krypto-ETNs

Hohe Umsätze registriert Lang & Schwarz darüber hinaus weiter in Gold-ETCs, vor allem in Xetra-Gold (DE000A0S9GB0), in beide Richtungen. Etwas ruhiger zu gehe es hingegen bei den Krypto-ETNs, nach dem deutlichen Umsatzanstieg vor rund zwei Wochen. „Auffällig ist, das derzeit Kryptowährungen aus der zweiten Reihe mehr gefragt sind, etwa Solana- oder Chainlink.“ Der starke Anstieg des Bitcoins aus der zweiten Oktoberhälfte hat sich nicht fortgesetzt, die Kryptowährung kostet aktuell 34.110 US-Dollar. Das ergibt seit Jahresanfang aber immer noch ein Plus von 120 Prozent. Treiber ist die Hoffnung auf Genehmigung eines Krypto-ETFs in den USA im Januar.

Von Anna-Maria Borse, 21. November 2023 © Deutsche Börse AG