ETFs: Mit Schwung ins neue Jahr

Nach der Weihnachtspause geht es schon richtig rund im ETF-Handel, zum Jahresstart setzen viele auf Aktien-ETFs, vor allem MSCI World-Tracker. Auch Tech-Aktien kommen weiter gut an – trotz Kursrücksetzer letzte Woche. Ebenfalls viel los ist in Bitcoin- und Solana-Trackern.

9. Januar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Am ETF-Markt startet das neue Jahr, wie das alte zu Ende ging: mit guten Handelsumsätzen und vielen Käufen. „In der ersten Woche des Jahres hatten wir trotz des schlechten Starts der Aktienmärkte leicht überdurchschnittliche Umsätze und mehr Käufe als Verkäufe“, meldet Holger Heinrich von der Baader Bank. Andreas Schröer von Lang & Schwarz bestätigt das Bild. „Die Käufe dominieren, speziell MSCI World-ETFs sind gefragt.“ Auch Frank Mohr von der Société Générale berichtet von einem sehr guten Start in das neue Jahr. „Die vielen Sparpläne zu Anfang des Jahres, vor allem mit MSCI World-ETFs, haben die Umsätze kräftig nach oben getrieben.“

DAX, S&P 500 und vor allem der Nasdaq 100 haben in der ersten Handelswoche 2024 verloren, erholen sich diese Woche aber. Der DAX steht am Dienstagmittag bei 16.665 Punkten.

Schwerpunkt MSCI World

Im ETF-Handel geht es meist – wie im Vorjahr – um die großen Welt-Indizes, bei der Baader Bank etwa um MSCI World-Tracker von iShares, Xtrackers und SPDR (IE00B4L5Y983, IE00BJ0KDQ92, IE00BFY0GT14) oder den Vanguard FTSE All-World (IE00BK5BQT80). Auch Mohr zufolge sind MSCI World-ETFs beliebt, speziell von iShares, inklusive SRI-Varianten. Der iShares Core MSCI World war 2023 übrigens der Umsatzrenner auf Xetra: Der ETF kam mit 6,1 Milliarden Euro auf das größte Handelsvolumen.

„In den US-ETFs bezog sich das Interesse ebenfalls auf die großen Indizes, also S&P 500 (IE00B5BMR087) und Nasdaq 100 (IE00B53SZB19)“, erklärt Heinrich außerdem. Beim Nasdaq 100 seien auch die zwei- und dreifach gehebelten Varianten gesucht. „Stark gekauft“ werden laut Mohr auch S&P-Tracker von iShares und Vanguard. Was Europa angeht, ist das Bild gemischter. Heinrich beobachtet größere Umsätze bei EuroStoxx 50- und Stoxx 600-ETFs, beispielsweise den iShares Core Euro Stoxx (DE0005933956) und den Lyxor Core Stoxx Europe 600 (LU0908500753). Mohr zufolge überwiegen die Abgaben, etwa von Amundi MSCI Europe-ETFs oder dem iShares DAX-Tracker (DE0005933931).

„Indien-ETFs sind derzeit sehr beliebt“, erklärt Schröer von Lang & Schwarz außerdem und nennt als Beispiel den iShares MSCI India (IE00BZCQB185). Indien hat dem Internationalen Währungsfonds zufolge China wachstumsmäßig schon in den vergangenen Jahren hinter sich gelassen, mit Zuwächsen beim BIP von 7,2 und 6,3 Prozent 2022 und 2023, gegenüber Chinas 3 und 5 Prozent. Für 2024 erwartet der Währungsfonds 6,3 Prozent für Indien und 4,2 Prozent für China.

Geldmarkt weiter hoch im Kurs

Auch in Anleihen-ETFs geht viel um. Favoriten sind unverändert Geldmarkt-ETFs wie der Lyxor Euro Overnight Return (FR0010510800) und der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497), wie Mohr erklärt. Gefragt seien aber auch globale Staatsanleihen, während US-Unternehmensanleihen verkauft würden.

Tech-Branche: Käufe, gern auch Spezielles

Technologieaktien dominieren weiter den Handel mit Branchen-ETFs. Schröer meldet anhaltende Käufe, trotz der Nasdaq-Verluste vergangene Woche. Bei der Société Générale gibt es hingegen Käufe und Verkäufe. Gesucht ist zum Beispiel der Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51), abgestoßen wird hingegen der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60).

Kryptos – Warten auf die ETF-Entscheidung

Nicht ohne Folge bleiben die Spekulationen um den Bitcoin-Spot-ETF. Die Entscheidung der US-Börsenaufsicht über eine Zulassung soll spätestens am morgigen Mittwoch fallen. Schon 2023 war der Bitcoin von 16.500 auf über 42.000 US-Dollar gestiegen, in der ersten Woche des neuen Jahres waren es sogar kurz mehr als 45.000 US-Dollar. Viel um geht daher im ETC Group Physical Bitcoin-ETN (DE000A27Z304), dem größten Krypto-Tracker. Stark beachtet wird derzeit auch Solana, immerhin hat sich der Kurs 2023 versiebenfacht. „Bei uns ist richtig viel los in Solana-ETNs (CH1114873776),mit Käufen und Verkäufen“, stellt Schröer fest.

Solana vorne, Erdgas hinten.

Das Analysehaus Morningstar hat sich angeschaut, welche ETPs (ETFs, ETNs, ETCs) 2023 am besten gelaufen ist. Ganz oben stehen Krypto-Tracker, vor allem Solana-ETNs. Die belegen die ersten sechs Plätze der Top Ten mit Kurszuwächsen von rund 1.000 Prozent. Beste klassische ETFs sind der VanEck Crypto and Blockchain Innovators (IE00BMDKNW35) und der Global X Blockchain Innovation (IE00BMDKNW35) mit Renditen von 263 und 255 Prozent. Die Liste der verlustreichsten Produkte wird dominiert von Erdgas-ETCs. Auch Rhodium- und Nickel-ETCs finden sich dort, außerdem ein Produkt, das die Volatilität des US-Aktienmarktes (LU0832435464) abbildet. Einziger Aktien-ETF auf der Flop-Liste: der Electric Vehicle Charging Infrastructure (IE000HMSHYJ6), der Kurs hat sich fast halbiert. Mehr dazu: www.morningstar.de/de/news/244554/die-besten-etfs-in-2023---hier-ein-blick-auf-die-performance.aspx

Von Anna-Maria Borse, 9. Januar 2024 © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Anna-Maria Borse ist Finanz- und Wirtschaftsredakteurin mit den Schwerpunkten Finanzmarkt/Börse und volkswirtschaftliche Themen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com