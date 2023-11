ETFs: Optimismus überwiegt wieder

Die Hoffnung auf eine Jahresendrallye an den Börsen sorgt am ETF-Markt für zunehmendes Interesse. Auf den Einkaufszetteln stehen dabei vor allem Produkte mit USA-Bezug. Stark nachgefragt werden zudem Krypto-Assets und Geldmarkt-ETFs.

14. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Es wird weiter mehrheitlich gekauft. Zu diesem Fazit kommen die von uns diese Woche befragten ETF-Händler an der Deutschen Börse. „Es sieht nach einer Rallye aus“, konstatiert Jan Duisberg, Spezialist bei der ICF Bank. Die nachlassende Angst vor allen negativen Szenarien und die Entspannung an der Zinsfront scheine dazu zu führen, dass der eine oder andere „noch was tun muss“, um den Anstieg zum Jahresende nicht zu verpassen. Im Fokus stehen zum Beispiel der Deka MSCI World UCITS ETF (DE000ETFL508) oder der Deka MSCI Germany Climate Change ESG (DE000ETFL540).

Frank Mohr von der Société Générale berichtet ebenfalls von einem „ganz guten Volumen“. Dabei überwiegen weiterhin die Käufe, wenngleich der Überhang bei einem Kaufanteil von 56 Prozent (ggü. 60 Prozent in der Vorwoche) nicht mehr ganz so ausgeprägt sei. Ganz klar führend bei den Umsätzen sind Produkte mit Bezug zu den US-Märkten, die zudem auch überdurchschnittlich oft gekauft werden.

USA-ETF mit gedrittelten Gebühren

Neben dem HSBC USA Sustainable Equity (IE00BKY40J65) und dem Vanguard S&P 500 (IE00B3XXRP09) richten sich die Blicke der Kundschaft aktuell vermehrt auch auf den S&P 500-ETF (IE00B6YX5C33) von State Street. Hier wurde zu Monatsbeginn die Managementgebühr von deutlich von 9 auf 3 Basispunkte gesenkt. Damit ist das Wertpapier laut dem Anbieter zurzeit „der günstigste, physisch-replizierte S&P 500-ETFs in Europa“.

In Europa und speziell auch in Deutschland halten sich bei der Société Générale Käufe und Verkäufe die Waage. Gehandelt werden hier insbesondere der iShares Core DAX (DE0005933931) und der Xtrackers DAX (LU0274211480).

Beim Blick auf spezielle Branchen ist laut Duisberg vor allem das wieder deutlich erhöhte Interesse an Technologie-ETFs auffällig. Die Kundschaft der ICF Bank konzentriert sich dabei auf den gehebelten WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRL42). Bei der Société Générale werden mit dem iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552) und dem Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data (IE00BGV5VN51) zwei Dauerbrenner gekauft. Als „außergewöhnlich“ bezeichnet Mohr hingegen das starke Interesse an dem auf deutsche Branchenplayer abzielende iShares TecDAX (DE0005933972).

Tech und Energy versus HealthCare

Als zweite im Fokus stehende Branche weist Mohr auf den Bereich der Energieaktien hin: „Tech und Energie machen die Hälfte aller Umsätze bei den Branchen-ETFs aus“. Hier bestehe jeweils ein „deutlicher Kaufüberhang“. Als Beispiel nennt der Händler den Xtrackers MSCI World Energy (IE00BM67HM91). Stärkere Verkäufe beobachtet er hingegen bei dem Xtrackers MSCI World Health Care (IE00BM67HK77).

Abseits der Aktienmärkte berichtet Fabian Wörndl, Händler bei Lang & Schwarz, von ausgeglichene Umsätzen bei Xetra-Gold (DE000A0S9GB0) und dem WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged (IE00BLRPRG98). Bei den Krypto-Assets sei zudem wieder „deutlich mehr los“. Als Beispiel nennt der Spezialist den 21Shares Bitcoin ETP (CH0454664001). Ein zunehmendes Interesse an dieser Assetklasse beobachtet auch Duisberg: „Krypto kommt wieder hoch wegen der anhaltenden Spekulation auf den ersten Bitcoin-ETF“.

Käufe bei Kryptos und Kurzläufern

Die dadurch aufkommende Fantasie beflügelt auch andere Kryptowährungen, worauf die Anleger*innen zum Beispiel mit dem 21Shares Ripple XRP ETP (CH0454664043), dem 21Shares Solana Staking ETP (CH1114873776) oder dem 21Shares Polkadot ETP (CH0593331561) spekulieren. „Es wird ein bisschen gezockt, auch in den kleineren Werten“, so der ICF Bank-Händler.

Weiterhin starke Nachfrage herrscht nach den vielfach als Festgeldersatz gekauften Geldmarkt- und Anleihe-ETFs (kurze Laufzeiten). Während bei Lang & Schwarz vor allem der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap (LU0290358497) gekauft wird, sind es bei der Société Générale der Amundi EUR Overnight Return (FR0010510800) und der iShares USD Treasury Bond 1-3yr (IE00BDFK1573).

Von Thomas Koch, 14. November 2023 © Deutsche Börse AG

Über den Autor

Thomas Koch ist CEFA-Investmentanalyst, Investmentspezialist für strukturierte Produkte und geprüfter Zertifikateberater. Seit Anfang 2006 beschäftigt er sich als freier Journalist mit dem Geschehen an den Kapitalmärkten.

