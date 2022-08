ETFs: Mehr Risikoappetit auf Tech-Aktien und US-Titel

US-Aktien bleiben im Trend. Vor allem Technologietitel sind wieder gefragt. Europäische Aktien hingegen nicht. Die Umsätze in der Ferienzeit gesunken, Sparpläne werden aber weiter bedient



2. August 2022 Frankfurt (Börse Frankfurt). Mit positiven Quartalsberichten großer US-Technologieunternehmen wie Amazon hat der Risikoappetit am Aktienmarkt zugenommen. Zu der positiven Marktentwicklung habe auch die jüngste Entscheidung der US-Notenbank FED beigetragen, kommentiert Hubert Heuclin von der BNP Paribas: „Das jüngste Treffen der FED hat den Optimismus geschürt, dass die Zinssätze bald ihren Höhepunkt erreicht haben könnten.“ Vor allem Rohstoffe und Energie-Titel hätten mit der jüngsten Rally ihre Verluste seit Mitte Juni wettgemacht.

Sinkende Umsätze – Sparpläne werden weiter bedient

„Die Umsätze jetzt zur Ferienzeit sind nicht so hoch wie in anderen Wochen“, fasst Frank Mohr von der Société Générale die Marktlage zusammen. Käufe und Verkäufe halten sich derzeit die Waage. „Das sehen wir häufig, wenn die Umsätze herunterkommen.“ Allerdings gehe die Zahl der Trades nicht signifikant nach unten. „Das zeigt, dass Sparpläne weiter bedient werden – ein positives Zeichen.“

Aktien-ETFs: US-amerikanische, chinesische und globale Aktien statt europäische

Bei der BNP Paribas dominiert unter den Aktien-Trackern die Nachfrage nach chinesischen wie auch US-Produkten: So ist ein Aktien-Tracker des MSCI USA mit Nachhaltigkeitskomponente, der Xtrackers MSCI USA ESG (IE00BFMNPS42), das Top-Produkt der Woche, während China-Engagements vor allem mit dem HSBC MSCI China (IE00B44T3H88) umgesetzt werden. Abflüsse verzeichnet die BNP Paribas hingegen bei europäischen Trackern, wenngleich Aktien-ETFs mit Nachhaltigkeitskomponente auch hier die nachgefragte Ausnahme sind, wie etwa der iShares MSCI EM ESG Enhanced (IE00BHZPJ239). Er erfährt die dritthöchste Nachfrage der Kund*innen der französischen Großbank von allen ETFs der Woche

Mohr

Bei Lang & Schwarz wird Europa in beide Richtungen gehandelt, berichtet Fabian Wörndl. Das Hauptaugenmerk liege dabei auf dem iShares STOXX Europe 600 (DE0002635307). Auch US-Technologiewerte werden ge- wie verkauft: „Die NASDAQ wird seit Wochen gespielt.“ Hier sind vor allem

gehebelte Produkte gesucht wie der WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged ETN long (IE00BLRPRL42) und short (IE00BLRPRJ20>)

Sektoren: Technologie dominiert

Mohr berichtet von einem leichten Verkaufsüberhang im Technologiesektor, welcher der umsatzstärkste unter den Branchen ist. „Die Umsätze sind hier auf ein Viertel der Sektorenumsätze zurückgegangen.“ Trotz überwiegend wieder steigender Kurse bei Technologieaktien wird der Xtrackers MSCI World Information Technology (IE00BM67HT60) verkauft.

Die Kaufseite dominiert in der Gesundheitsbranche als zweitstärkstem Sektor. Hier zeigen die Orderbücher von Mohr Zuflüsse beim Invesco Health Care S&P US Select Sector (<IE00B3WMTH43>). Energie, der marktbeherrschende Sektor der vergangenen Monate, rangiert auf Platz 3. Hier verzeichnet Mohr einen ausgeglichenen Handel auf Kauf- und Verkaufsseite. Gesucht ist der Invesco US Energy Sector (<IE00B435CG94>).

„Erneuerbare Energien sind der neue Hype“, bestätigt Wörndl das anziehende Interesse bei Energie-Titeln. Hohe Zuflüsse zeigen seine Orderbücher hier für einen Klassiker, den iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34).

Mohr berichtet außerdem von Käufen von Basiskonsumgütern – trotz schwacher Nachrichten vom Konsumklima und den Einzelhandelsumsätzen. Immerhin verzeichnet er hier 8 Prozent der Sektorumsätze, wobei der iShares MSCI World Consumer Staples Sector (IE00BJ5JP329) in die Depots genommen wird.

Fixed Income: Unternehmenstitel gekauft - Inflationsschutz nicht

Bei Anleihen-ETFs berichtet Heuclin von Zuflüssen bei Unternehmenstiteln. Hier dominiert mit Abstand die Nachfrage nach Papieren europäischer Unternehmen, nicht aber von Unternehmen der Eurozone, wo Mittel aus Produkten aller Laufzeiten abgezogen werden, hauptsächlich aus dem Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 Jahre (LU0290356954) und dem Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 Jahre (LU0290357176)

Auch Schuldtitel globaler Unternehmen wie US-amerikanischer über alle Laufzeiten werden gekauft, berichtet Heuclin weiter. Anleihen mit Inflationsschutz wie der Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations (LU1390062245) sind hingegen nicht gefragt und werden aus den Depots genommen.

Laut Mohr zieht die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren an. Rückgaben verzeichnet er dennoch beim Lyxor Euro Overnight Return (FR0010510800), während Staatstitel der Eurozone mit mittlerer Laufzeit gesucht sind: Bei der Société Générale zeigen die Orderbücher Zuflüsse im Xtracker Eurozone Government Bond 5-7 Jahre (LU0290357176).

Wörndl berichtet ebenfalls, dass Anleihen-Investor*innen den US-Markt bevorzugen. Er registriert Käufe im iShares USD Corporate Bond (IE0032895942).

ETPs: Krypto-ETPs profitieren von der Erholung des Marktes

Mehr Nachfrage zeigen die Orderbücher von Lang & Schwarz bei Kryptowährungen. Der Handel zu Wochenbeginn sei zwar relativ ruhig, auf Wochensicht bzw. Monatssicht steigt die Nachfrage: „Wir sehen mehr Zuflüsse mit der Erholung der Kryptowährungen. Die Kunden lassen sich nicht mehr so leicht ins Bockshorn jagen“, beurteilt Wörndl die Lage. Sie kaufen über alle Basiswerte hinweg.

Aktien Welt Verkäufe Eurozone Verkäufe China Käufe USA Käufe Branchen Technologie Verkäufe Gesundheit Käufe Energie Käufe Anleihen Unternehmensanleihen Europa Käufe Unternehmensanleihen Eurozone Verkäufe Unternehmensanleihen global Käufe Unternehmensanleihen USA Käufe Staatsanleihen Europa Käufe Inflationsgeschützte Anleihen Verkäufe Kryptos Käufe

von: Antje Erhard, 2. August 2022, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Antje Erhard ist Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Finanzen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.