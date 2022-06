ETFs: Märkte bleiben schwankungsanfällig

Anlegende trennen sich von Aktien-ETFs, vor allem von Welt- und US-Portfolios. Und meiden gefragte Titel der Vergangenheit wie Energie- oder Technologie-Unternehmen. Gesucht sind dagegen Dividenden- und Value-Strategien.



21. Juni 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Die anhaltenden Rezessions- und Zinssorgen prägen auch den ETF-Handel weiter. Der DAX kann sich am Dienstag deutlich über 13.000 Punkten stabilisieren, innerhalb einer Woche ist er um mehr als 500 Punkte geschwankt.

„Wir haben deutlich mehr Verkäufe als Käufe gesehen, aber keinerlei Panik“, berichtet Frank Mohr von der Société Générale. Maurice Touma von Lang & Schwarz beobachtet allerdings atypisches Verhalten: „Normalerweise werden Rücksetzer gern zum Nachkaufen genutzt, diesmal überwiegen Verkäufe.“

Holger Heinrich von der Baader Bank erklärt mit Blick auf die vergangenen Handelstage: „Nach bemerkenswert viel Volatilität hat sich die Lage wieder beruhigt.“ Doch die Lage sei fragil. „Der Fokus liegt vor allem auf den Entscheidungen der Notenbanken zur Bekämpfung der Inflation.“ Ihr Tun werde weiter die Marktlage prägen. „Die bewegten Zeiten sind nicht vorbei.“

"Neue Welle der Volatilität“

Das sieht auch Hubert Heuclin von der BNP Paribas so: „Die Welt der Finanzmärkte ist in Aufruhr, und das aus gutem Grund“, fasst Heuclin zusammen. Die Marktteilnehmer*innen erwarteten, dass die Fed bis zum Jahresende Zinsschritte in Höhe von 50 bis 75 Basispunkten fortsetzen werde, aber nicht stärker. Das habe einen umfassenden Dominoeffekt: „Machen Sie sich auf eine neue Volatilitätswelle bei Renten, Währungen und Aktien gefasst“, kommentiert Heuclin. Nach einem so starken und weitreichenden Ausverkauf an den Märkten werde es jedoch nicht viele gute Nachrichten brauchen, um die Kurse wieder steigen zu lassen.

Heuclin

Aktien-ETFs: Welt-Tracker überwiegend raus aus Depots

Bei der Baader Bank werden große Aktien-ETFs wie der MSCI World stark verkauft. „Das ist immer so, wenn die Aktien im ETF fallen, zumal ein Großteil aus US-Titeln besteht“, sagt Heinrich. Vor allem die waren in den vergangenen Wochen gesunken. Sicherheit habe derzeit Vorrang. So werde in ETFs mit Dividenden- und Value-Strategien umgeschichtet. Toumas Kund*innen nehmen ebenfalls den MSCI World und andere große Indizes aus den Depots „Das zeigt, dass hier aktuell wenig Vertrauen besteht.“

Bei Mohr werden globale Aktien wie auch US-Titel verkauft zugunsten europäischer Werte. Allerdings stellt Mohr lediglich einen leichten Kaufüberhang für Aktientracker des alten Kontinents fest, etwa beim MSCI Europe Value Factor von Amundi (<LU1681042518>) oder beim Lyxor CAC-40 (<FR0007052782>). Verkäufe registriert er hingegen beim Invesco EQQQ Nasdaq-100 (IE0032077012) und bei Standardwerten. Hier werden vor allem der Invesco S&P 500 (IE0032077012) und der Lyxor S&P 500 (LU0496786657) veräußert. Auch bei deutschen Aktien gäbe es einen leichten Verkaufsüberhang.

„Schwellenländer-Aktien sind in diesem Jahr nicht ganz so stark zurückgegangen wie die der Industrieländer“, kommentiert Heuclin. Das werde sich jedoch in den kommenden 18 Monaten ändern, wenn eine aggressive Straffung der Geldpolitik die großen Volkswirtschaften in eine Rezession führe.

Mohr

Sektoren: Energietitel nicht mehr gefragt

Unter den einzelnen Sektoren werden selbst die verkauft, die in den vergangenen Wochen überwiegend gefragt waren, erklärt Mohr, darunter der Energiesektor. So wird der iShares Oil & Gas Exploration & Production (IE00B6R51Z18) aus den Depots genommen. Der Kurs war seit Jahresbeginn um 34,9 Prozent gestiegen.

Auch Touma berichtet von Abflüssen im Energie- bzw. Erdgassektor: So würde der WisdomTree Natural Gas 3x Daily (IE00BLRPRG98) verkauft. „Bis vor Kurzem wurden starke Kursrücksetzer hier zum Einstieg genutzt, jetzt hat sich das Bild gewendet“, berichtet Touma.

Mehr Verkäufe als Käufe macht Mohr auch bei Technologieaktien aus. So würden seine Kund*innen den iShares Automation & Robotics (IE00BYZK4552) wie auch den Invesco CoinShares Global Blockchain (IE00BGBN6P67) verkaufen.

Was Finanztitel angeht, dominieren bei der Société Générale Verkäufe, etwa des breit angelegten Lyxor STOXX Europe 600 Banks (LU1834983477).

Nachgefragt sind bei Lang & Schwarz Technologietitel und Aktien aus dem Nachhaltigkeitssektor im iShares Global Clean Energy (IE00B1XNHC34).

Kund*innen der BNP Paribas fragen auch einzelne Themen und Branchen nach. Sie kaufen z.B. Anteile am iShares Listed Private Equity (IE00B1TXHL60) und am KraneShares CSI China Internet (<IE00BFXR7892>).

Kryptos: Ohne Tendenz

Der zeitweise Kursrutsch des Bitcoin unter die Marke von 20.000 US-Dollar hat keine Verkaufswelle ausgelöst. „Alle Coins werden bei uns gehandelt, ge- und verkauft“, berichtet Touma. Grundsätzlich würde ein Kursrutsch des Bitcoin häufig zum spekulativen, kurzfristigen Einstieg genutzt. Es gäbe derzeit aber keine klare Richtung.

Fixed Income: Selektiv mehr Nachfrage

Zu den meistgehandelten Werten der BNP Paribas zählen diesmal auch Anleihen-ETFs. Hier werden vor allem US-Staatspapiere mit mittlerer Laufzeit (IE00B3VWN518) und US-Unternehmensanleihen (IE0032895942) in die Depots gelegt. Verkäufe prägen hingegen den Handel mit europäischen Unternehmensanleihen. So werde der iShares Core EUR Corp Bond (IE00B3F81R35) verkauft.

Etwas höhere Umsatzanteile, die aber nicht überzubewerten seien, registriert Mohr bei Anleihen-ETFs. Langlaufende Staatsanleihen etwa aus den USA (IE00BSKRJZ44) stünden ebenso auf den Verkaufslisten wie inflationsgeschützte Anleihen (LU1390062245). Corporate Bonds würden hingegen selektiv gekauft, zum Beispiel der Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3Y (LU2037748774).

Von hoher Nachfrage berichtet auch Touma, jedoch ohne klare Tendenzen.

Aktien Welt Käufe und Verkäufe USA Verkäufe Asien Käufe Europa Käufe Branchen Technologie Käufe und Verkäufe Energie Verkäufe Kryptos Käufe und Verkäufe Fixed-Income Unternehmensanleihen Käufe US-Staatsanleihen, mittlere Laufzeit Käufe US-Staatsanleihen, Langläufe Verkäufe Inflationsgeschützte Anleihen Verkäufe

von: Antje Erhard, 21. Juni 2022, © Deutsche Börse AG

Über die Autorin

Antje Erhard ist Journalistin und Moderatorin mit den Schwerpunkten Börse, Wirtschaft und Finanzen.

Feedback und Fragen an redaktion@deutsche-boerse.com.

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Disclaimer Inhalte des Onlineangebots Die hierin enthaltenen Angaben und Mitteilungen sind ausschließlich zur Information bestimmt. Keine der hierin enthaltenen Informationen begründet ein Angebot zum Verkauf oder die Werbung von Angeboten zum Kauf eines Terminkontraktes, eines Wertpapiers oder einer Option, die zum Handel an der Eurex Deutschland oder der FWB® Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind oder eines sonstigen Terminkontraktes, einer Emission oder eines hierin erläuterten Produktes.Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht dafür, dass die folgenden Informationen vollständig oder richtig sind. Infolgedessen sollte sich niemand auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Deutsche Börse AG, Eurex Deutschland, Eurex Frankfurt AG, Eurex Clearing AG, FWB Frankfurter Wertpapierbörse und Börse Frankfurt Zertifikate AG haften nicht für Schäden aufgrund von Handlungen, die ausgehend von den auf dieser oder einer der nachfolgenden Seiten enthaltenen Informationen vorgenommen werden.Zum Handel an der FWB zugelassene Wertpapiere sowie Eurex-Derivate (mit Ausnahme des DAX®Future-, STOXX® 50 Future-, EURO STOXX® 50 Future-, STOXX 600 Banking Sector Future-, EURO STOXX Banking Sector Future- und Global Titans Future-Kontrakts und Eurex Zinssatz Derivaten) stehen derzeit nicht zum Angebot, Verkauf oder Handel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung noch dürfen Bürger, die den US-amerikanischen Steuergesetzen unterliegen, diese Wertpapiere anbieten, verkaufen oder handeln.Die in XTF Exchange Traded Funds® gelisteten Fondsanteile sind zum Handel an der FWB Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Nutzer dieses Informationsangebotes mit Wohnsitz außerhalb von Deutschland weisen wir darauf hin, dass der Vertrieb der in XTF Exchange Traded Funds gelisteten Fondsanteile in diesem Land möglicherweise nicht zulässig ist. Die Verwendung der Informationen geschieht auf eigene Verantwortung des Nutzers. Verweise und Links Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf der verlinkten Seiten erkennbar waren.Der Autor hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Rechtswirksamkeit des Disclaimers Dieser Disclaimer ist ein Teil des Internetangebots, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern einzelne Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt. Einbindung von weiteren Inhalten Dritter Es ist möglich, dass innerhalb unserer Website Inhalte Dritter unter anderem im Form von sog. iFrames eingebunden werden. Die Anbieter dieser Inhalte werden technisch bedingt Ihre IP-Adresse erfahren, um ihre Inhalte an ihren Browser zu senden, eventuell Cookies setzen wollen oder Analyse-Tools einsetzen. Für den datenschutzgerechten Umgang mit ihren Daten sind diese Drittanbieter eigenverantwortlich. Zu den Kontaktmöglichkeiten des Anbieters, dessen Datenschutzbestimmungen und eventuell eingeräumte Widerspruchsmöglichkeiten verweisen wir auf das Impressum und die Datenschutzerklärung des jeweiligen Drittanbieters.