ETFs: Kursrutsch durch Zinsängste statt Weihnachtsrally

Aktienindextracker und Rohstoff-ETCs bleiben gefragt, auch wenn die Hoffnungen auf eine Rally geschwunden sind. Auch einige Sektoren erfahren mehr Aufmerksamkeit.

20. Dezember 2022. Frankfurt (Börse Frankfurt). Kursverluste statt der erhofften Jahresendrally belasten die Stimmung am ETF-Markt vor Weihnachten. Hatten zunächst in der Vorwoche positive US-Inflationsdaten die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhungen durch die Notenbanken geschürt, dämpften die Währungshüter von FED und EZB diese Erwartung schließlich abrupt. Der DAX fiel von gut 14.600 Punkten zur Wochenmitte auf zuletzt 13.900 Zähler.

Die Umsätze entwickeln sich recht unterschiedlich. „Im Jahresvergleich waren unsere Wochenumsätze unterdurchschnittlich“, berichtet Fabian Wörndl von Lang & Schwarz. Gehandelt wurden in einer der schwächsten Börsenwochen des Jahres vornehmlich Aktienindextracker und Rohstoff-ETCs. „Einige Kund*innen kaufen sehr häufig bei Rücksetzern, doch das Gros hält sich inzwischen zurück.“

Holger Heinrich von der Baader Bank berichtet hingegen, dass die Umsätze in den großen Aktien-ETFs wieder angezogen haben. Auch bei Baader hielten sich Käufe und Verkäufe die Waage.

Neu aufgelegte US-Aktienindextracker mit ESG-Fokus

Bei den amerikanischen Aktienprodukten sind erneut die ESG-Varianten im Umsatzspitzenfeld. Darunter der JPM Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc). (IE0000UW95D6). Mit gut 25 Millionen Euro Volumen ist er einer der kleinen ETFs am Markt.

Auf den Kauflisten weit oben steht der iShares S&P 500 ESG UCITS ETF (Acc) EUR-Hedged (IE000CR7DJI8>), der erst seit August dieses Jahres am Markt ist und mit 60 Millionen Euro Volumen ebenfalls noch zu den kleinen Produkten am ETF-Markt zählt. Aus dem Hause Vanguard wird der ESG North America All Cap (IE000L2ZNB07) bevorzugt, ebenfalls ein ETF, der erst kürzlich aufgelegt worden war.

Neben dem Zuspruch für globale Aktien stellt Lang & Schwarz vermehrtes Interesse an einzelnen Sektoren fest: So wird der L&G Hydrogen Economy (IE00BMYDM794) vornehmlich gekauft.

Rohstoff-ETCs: Spekulationen auf Nachfrage aus China

Nach den Covid-Lockerungen in China rücken Rohstoffe stärker in den Fokus: „Wir sehen hier verstärkt Käufe bei Kupferminen“, erklärt Wörndl. Offensichtlich werde hier auf steigende Preise spekuliert, wenn China wieder mehr Rohstoffe nachfragt. Gern gekauft wird laut Lang & Schwarz der Global X Copper Miners (IE0003Z9E2Y3)

Eher sinkende Gaspreise werden ebenfalls für ETC-Engagements genutzt: Während Long-Produkte wie der WisdomTree Natural Gas 3x Daily Leveraged Kurs (IE00BLRPRG98) eher verkauft werden, vermerkt Wörndl vor allem Käufe des Short-Pendants (IE00B76BRD76).

Krypto-ETPs: Wenig Geschäft

Am Kryptomarkt bleibt es bei niedrigen Umsätzen ruhig. „Das Volumen ist nicht vergleichbar mit dem Jahresbeginn“, fasst Wörndl zusammen. Zumindest in den großen Kryptowährung sei aber etwas Bewegung. Der Bitcoin als größte Kryptowährung weltweit hat seit Jahresbeginn rund zwei Drittel ihres Wertes verloren, ebenso Ethereum als Nummer 2 des Marktes.

Anleihen: Sorge vor anhaltend restriktiven Notenbanken

Auch am Anleihenmarkt wird es ruhiger, wenngleich die Sorge über eine zu restriktive Haltung von FED und EZB die Märkte weiter belastet. „Interessanterweise blieb die Entwicklung von US-Dollar-Anleihen in den letzten Tagen deutlich hinter derjenigen von

EUR-Papieren zurück, auch wenn sie gestern aufholten“, beschreibt Michael Ott von der Commerzbank das Geschehen. Das bedeute, dass offensichtlich der Nachholbedarf von EUR-Papieren hinsichtlich des Zinsniveaus zum Tragen komme, während der Markt nicht so recht den restriktiven Worten der US-Notenbank glauben möge und weiter auf das Überschreiten des Zinsgipfels setze. „In der Regel sind Notenbanken auch langsamer als der

Markt, sodass letztendlich der Markt Recht bekommen sollte“, resümiert Ott.

Aktien



Welt

Käufe

USA - ESG

Käufe

Europa

Käufe





Kryptos

Käufe und Verkäufe

Rohstoffe

Käufe und Verkäufe

Energie/Wasserstoff

Käufe



von: Antje Erhard, 20. Dezember 2022, © Deutsche Börse AG